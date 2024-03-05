Güvenli, yapay zeka destekli bulut ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, yeni NWA130BE – BE11000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex Access Point’i (AP) piyasaya sürdü. WiFi 7 destekli cihazların 2024 yılında yaygınlaşmaya hazır olmasıyla birlikte NWA130BE, KOBİ’lerin benzersiz ağ hızı, kapasitesi ve mümkün olan en iyi WiFi deneyimlerinden yararlanmasını sağlıyor.

NWA130BE, işletmeler için uygun bir fiyata kolay kurulum ve yönetim ile kurumsal sınıf WiFi 7 performansı sunuyor. KOBİ’lerin en yeni kablosuz standardının tüm avantajlarından ve yatırım korumasından faydalanmalarını ve ağ cihazlarını uzaktan yapılandırmak, izlemek ve kontrol etmek için Zyxel Networks’ün Nebula bulut yönetim platformundan yararlanmalarını sağlar.

Zyxel Networks Ağ Çözümleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kell Lin, “NWA130BE’nin piyasaya sürülmesiyle Zyxel Networks, iş ortamlarında birinci sınıf bağlantı için yeni bir standart belirliyor” dedi. “NWA130BE, en son teknolojiyi özenli tasarımla birleştirerek Nebula platformumuz aracılığıyla olağanüstü performans ve basitleştirilmiş yönetim sunuyor.”

WiFi 7 yükseltmeleri için başvurulacak seçenek

NWA130BE, 11Gbps‘ye kadar hızları destekleyen ve WiFi 7 cihazlarına özel ekstra geniş 320MHz kanalları sayesinde WiFi 6’nın iki katı bant genişliği kapasitesi sağlayan üç bantlı BE11000 mimarisine sahiptir. Ayrıca, güçlü performans için Qualcomm Quad-Core CPU ve 4K QAM ve Multi-Link Operation (MLO) özellikleri ile en yüksek veri hızlarını %20’ye kadar artırır ve gecikmeyi azaltır.

NWA130BE, kullanıcıların uygun fiyatlı 2.5G switchlerden yararlanmasına olanak tanıyan ve maliyetli yeniden kablolama ihtiyacını ortadan kaldıran ikiz 2.5G Ethernet portları sayesinde WiFi 7’ye yükseltmeyi kolaylaştırır. İki adet 2.5G porta sahip olan NWA130BE, müşteriler için daha fazla esneklik sunar – şu anda piyasada bulunan benzer access pointler genellikle yalnızca tek bir 2.5G bağlantı noktasına sahiptir.

Daha güçlü sinyal daha az gürültü

Doğru sinyali ayırt etme ve gürültüyü göz ardı etme yeteneği, en iyi WiFi performansını sunmanın anahtarıdır. Dikdörtgen tasarımı sayesinde NWA130BE, daha güçlü bir sinyal-gürültü oranı (SNR) ve daha az parazit için antenler arasındaki mesafeyi en üst düzeye çıkarır; bu da kalabalık veya yüksek yoğunluklu çalışma alanları için çok önemlidir. Ayrıca, özel RF öncelikli tasarımı, Gelişmiş RF Filtresi ve Gelişmiş Hücresel Birlikte Varolma özellikleri sayesinde yakındaki WiFi kanalları ve 4G/5G mobil ağlar da dahil olmak üzere potansiyel parazitleri en aza indirir.

Yapay zeka destekli WiFi yönetimi ve birleşik güvenlik

Ağ hizmetini güvence altına almak iş verimliliği ve üretkenlik için çok önemlidir, ancak işletmeler ölçeklendiğinde zorlaşabilir. Zyxel Networks’ün Nebula platformu ile sorunsuz bir şekilde entegre olan NWA130BE, işletmelere merkezi yönetim ve ağlarının tam görünürlüğünü sağlar. Nebula’nın yapay zeka destekli WiFi Yardımı ve Kablosuz Sağlık özellikleri, tüm kablosuz istemci katılım yolculuğu boyunca ağ erişim sorunlarını otomatik olarak teşhis edebilir ve yaygın WiFi sorunlarını çözerek ağ yöneticilerinin sorun giderme işlemlerinde zaman kazanmasını sağlar.

İşletmeler ayrıca Nebula’nın doğrudan AP’ye bağlı bulut tabanlı bir güvenlik hizmeti olan Connect & Protect Plus’ı (CNP+) da kullanabilir. Bu, kullanıcılara kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve kötü amaçlı sitelere karşı ek koruma sağlar. Yöneticiler, mevcut ağ altyapısını değiştirmeden güvenlik politikalarını doğrudan AP üzerinden uygulayabilir.

NWA130BE ve Zyxel Networks’ün kapsamlı ağ çözümleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.zyxel.com/global/en/products/wireless/be11000-wifi-7-triple-radio-nebulaflex-access-point-nwa130be adresini ziyaret edin.