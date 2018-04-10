ZTE Iceberg dünyanın ilk çift çentikli telefonu olacak

ZTE Iceberg herkes gibi çentik akımına kapılsa da muadillerinden farkı ekstra çentiği olacak. Tüm dünyadaki telefon üreticileri sürekli olarak çentikli mi çentiksiz mi tartışması yaparken ZTE cesurca bir hame ile iki çentikli telefon hazırlığına başladı.

Kullanım fonksiyonu açısından hem beğenilen hem de eleştirilen çentikli ekran sevdası iPhone X ile başlamasının ardından hızlıca Asyalı telefon üreticileri tarafından benimsenmişti. One Plus, LG, Huawei gibi markalardan çıkan ya da çıkması beklenen çentikli telefonlara ZTE de bir yeni üye ekleyecek ama bir çentik farkı ile.

ZTE Iceberg çift çentikle ile neler yapacak?

ZTE Iceberg adlı telefonun tasarımı genel olarak farklı. Çift çentik içinde hoparlör ve selfie kamerası bulunacak. Ön ve arka panelin komple cam olduğu telefonun iki kısmı yekpare cam ile birleştirilecek. Bu da telefonu buz parçasına benzetecek. Zaten Iceberg (buz dağı) teması da buradan geliyor. Köşelerdeki kavisli cam çıkıntılar da gözden kaçmıyor.

Kablosuz şarj özelliği bulunacak olan Iceberg’ün donanımsal özellikleri ise henüz belirsiz. iF World Design sayfasında ortaya çıkan görsellerdeki telefon için “After 2018” yani 2018’den sonra ibaresi de dikkat çekiyor. Üretim sürecine ise 13-14 ay süre biçilmiş. Telefonun gerçeğe dönüşmesi durumunda ise hedef bölgeler Aysa, Avrupa ve Kuzey Amerika. Türkiye Avrupa kısmında yer alacak mı bilmiyoruz.