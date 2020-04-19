Zoom kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşıyor mu? Kullanıcı verilerini Facebook’a sattı mı? Uygulama bilgisayarda malware benzeri hareketler yapıyor mu?

10 Nisan Cuma günü canlı yayınladığımı Cuma Raporu’ndaki haberlerden biri de içinde bulunduğumuz günlerin popüler video konseferans uygulaması Zoom’un yasaksaklanmasıydı. Habere göre Google çalışanlarına Zoom uygulamasını yasaklamıştı. Buradan yola çıkarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da belirttiğim uygulama ile ilgili olarak velileri, eğitimcileri ve öğrencileri uyardığını hatırlatmıştık.

Ayrıca Google’ın çalışanlarına, Zoom masaüstü programının artık toplantılarda kullanılmayacağını ve çalışanlarının bilgisayarlarında da yer almaması gerektiğini içeren bir e-posta attığını söylemiştik.

İlgili videoya şuradan ulaşabilirsiniz:

Sohbetin devamında Zoom ile ilgili başka sorular da olduğunu dile getirmiştim ve şunları sormuştum:

Firma, kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşıyor mu?

Kullanıcı verilerini Facebook’a sattı mı?

Uygulama bilgisayarda malware benzeri hareketler yapıyor mu?

Geride bıraktığımız hafta Zoom Video Communications Gelişen Pazarlar, Pazarlama Müdürü Emrah Aydın bu sorulara yazılı olarak cevap gönderdi.

İşte Emrah Bey’in cevapları.

Zoom Kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşıyor mu / paylaştı mı?

Zoom, kullanıcı verilerini paylaşmıyor. Ancak hizmet verdiğimiz her ülkede çeşitli yasal yükümlülükler bulunuyor ve hizmet verdiğimiz her ülkenin kanunlarına saygılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Zoom, Facebook’a kullanıcılarından izin almadan veri sattı mı?

Hayır, Zoom olarak kullanıcıların gizliliğini son derece önemsiyoruz. “Facebook ile giriş yap” özelliği, kullanıcılarımıza kolay erişim seçeneği sunmak için platformumuzda uzun süredir yer alıyor. Ancak 25 Mart tarihinde, Facebook SDK’sının hizmet sağlamamız için gerekenden fazla olacak şekilde cihaz bilgisi topladığını öğrendik. Facebook SDK’sının topladığı bu bilgi, katılımcılar, isimler, notlar gibi toplantılarla ilgili bilgi ve aktiviteleri içermiyordu, ancak kullanılan cihazın işletim sistemi ve sürümü, saat dilimi, cihaz işletim sistemi, cihaz modeli ve operatör, ekran boyutu, işlemci çekirdek sayısı ve disk alanı gibi cihaz bilgilerini topluyordu.

Bu davranışları gösteren Facebook SDK’sını iOS istemcimizden kaldırmaya karar verdik ve 27 Mart tarihinde özelliği Facebook girişini web üzerinden yapabilecek şekilde yeniden ayarladık. İsteğimiz dışında ortaya çıkan bu durum sebebiyle kullanıcılarımızdan özür dileriz ve kullanıcılarımızın mahremiyetini korumaya sıkı sıkıya kendimizi adadığımızı bilmelerini isteriz. Gelecekte buna benzer durumların yeniden yaşanmaması için süreç ve protokollerimizi inceliyor ve özellikleri buna göre devreye alıyoruz.

Zoom bilgisayarda malware benzeri davranışlar gösteriyor mu?

Hayır, sadece iletişim amacıyla, yapması gereken görevleri yerine getiriyor.