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Zoom Kullanıcı Verilerini Çin Hükümeti ile Paylaşıyor mu?
Zoom kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşıyor mu? Kullanıcı verilerini Facebook’a sattı mı? Uygulama bilgisayarda malware benzeri hareketler yapıyor mu?
10 Nisan Cuma günü canlı yayınladığımı Cuma Raporu’ndaki haberlerden biri de içinde bulunduğumuz günlerin popüler video konseferans uygulaması Zoom’un yasaksaklanmasıydı. Habere göre Google çalışanlarına Zoom uygulamasını yasaklamıştı. Buradan yola çıkarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da belirttiğim uygulama ile ilgili olarak velileri, eğitimcileri ve öğrencileri uyardığını hatırlatmıştık.
Ayrıca Google’ın çalışanlarına, Zoom masaüstü programının artık toplantılarda kullanılmayacağını ve çalışanlarının bilgisayarlarında da yer almaması gerektiğini içeren bir e-posta attığını söylemiştik.
İlgili videoya şuradan ulaşabilirsiniz:
Sohbetin devamında Zoom ile ilgili başka sorular da olduğunu dile getirmiştim ve şunları sormuştum:
- Firma, kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşıyor mu?
- Kullanıcı verilerini Facebook’a sattı mı?
- Uygulama bilgisayarda malware benzeri hareketler yapıyor mu?
Geride bıraktığımız hafta Zoom Video Communications Gelişen Pazarlar, Pazarlama Müdürü Emrah Aydın bu sorulara yazılı olarak cevap gönderdi.
İşte Emrah Bey’in cevapları.
Zoom Kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşıyor mu / paylaştı mı?
Zoom, kullanıcı verilerini paylaşmıyor. Ancak hizmet verdiğimiz her ülkede çeşitli yasal yükümlülükler bulunuyor ve hizmet verdiğimiz her ülkenin kanunlarına saygılı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Zoom, Facebook’a kullanıcılarından izin almadan veri sattı mı?
Hayır, Zoom olarak kullanıcıların gizliliğini son derece önemsiyoruz. “Facebook ile giriş yap” özelliği, kullanıcılarımıza kolay erişim seçeneği sunmak için platformumuzda uzun süredir yer alıyor. Ancak 25 Mart tarihinde, Facebook SDK’sının hizmet sağlamamız için gerekenden fazla olacak şekilde cihaz bilgisi topladığını öğrendik. Facebook SDK’sının topladığı bu bilgi, katılımcılar, isimler, notlar gibi toplantılarla ilgili bilgi ve aktiviteleri içermiyordu, ancak kullanılan cihazın işletim sistemi ve sürümü, saat dilimi, cihaz işletim sistemi, cihaz modeli ve operatör, ekran boyutu, işlemci çekirdek sayısı ve disk alanı gibi cihaz bilgilerini topluyordu.
Bu davranışları gösteren Facebook SDK’sını iOS istemcimizden kaldırmaya karar verdik ve 27 Mart tarihinde özelliği Facebook girişini web üzerinden yapabilecek şekilde yeniden ayarladık. İsteğimiz dışında ortaya çıkan bu durum sebebiyle kullanıcılarımızdan özür dileriz ve kullanıcılarımızın mahremiyetini korumaya sıkı sıkıya kendimizi adadığımızı bilmelerini isteriz. Gelecekte buna benzer durumların yeniden yaşanmaması için süreç ve protokollerimizi inceliyor ve özellikleri buna göre devreye alıyoruz.
Zoom bilgisayarda malware benzeri davranışlar gösteriyor mu?
Hayır, sadece iletişim amacıyla, yapması gereken görevleri yerine getiriyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, telefonlarındaki bütün kablo girişlerini kaldırmayı planlıyor
Geçtiğimiz günlerde iPhone SE modelini çıkartarak dikkatleri üzerine çeken Apple ile ilgili yeni sızıntılara ve dedikodulara göre, yeni nesil iPhone’lar kablo girişlerine sahip olmayabilir. Apple, USB Type-C’ye adapte olmak yerine, sadece kablosuz şarj teknolojilerine yönelmenin daha mantıklı olacağını düşünüyor. Hatırlarsanız Apple, geçtiğimiz yıllarda 3.5 mm kulaklık girişlerini de kaldırmıştı. Yani Apple, kablo teknolojisini yavaş yavaş hayatımızdan çıkarıyor diyebiliriz.
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Apple, kabloları hayatımızdan çıkarıyor mu?
Teknoloji analisti Jon Prosser’a göre, Apple önümüzdeki yıllarda USB Type-C girişine sahip modeller tanıtmayacak. Hatta Apple bunun yerine, akıllı telefonlarında tamamıyla kablosuz bir sürece geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda da hiçbir girişe sahip olmayan bir iPhone ile ilgili dedikodular ve sızıntılar da ortaya çıkmıştı. Bu cihaz iPhone 12 miydi değil miydi bilmiyoruz fakat bize kalırsa hiçbir girişe sahip olmayacak olan bu cihazı 2021’de göreceğiz diyebiliriz.
Hatırlarsanız bu yıl Avrupa Parlamentosu, yeni çıkacak olan telefonlarda ortak bir şarj aleti kullanılması konusunda oy birliğiyle hemfikir olmuştu. Buna rağmen hala Lightning girişinde direnen Apple, bakalım şarj konusunda yeni regülasyonlar devreye girerse ne tür aksiyonlar alacak. Hatta Apple’ın 2012’de çıkardığı Lightning teknolojisinin sonuna geliyor olabiliriz.
Siz, kabloların tamamen hayatımızdan çıkmasını ister miydiniz? Bu durum çeşitli sıkıntılara sebep olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
LG Velvet tasarımı detayları belli oldu
LG‘nin yeni serisi Velvet hakkıda yeni detaylar ortaya çıktı. Firma YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımla cihaz hakkında yeni bilgiler sundu.
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LG Velvet tasarımı ortaya çıktı!
LG Velvet serisi, emekli olan G serisinin yerini alıyor. Firmanın yenilediği seri, yakın zamanda kullanıcıları ile buluşacak. Amiral gemisi rekabetinde yer alan G serisi artık üretilmeyecek ve devam ettirilmeyecek. Hal böyle olunca firmanın yeni serisi Velvet beklentileri yükselteceğe benziyor. LG‘nin YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşımla görüntülenen cihaz tasarım olarak da resmi ağızdan ortaya çıkmış oldu. Videoda oldukça sade bir tasarıma sahip telefon damla çentik ile bizleri karşılıyor. Arka tarafta üç kameralı bir kurulum dikkat çekerken, günümüz telefonlarında ki gibi kameralar her hangi bir çerçeve içerisine alınmamış. Videoda dört farklı renk seçeneği gözden kaçmazken, cihazın 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacağı kesinleşti.
Her ne kadar cihazın tasarımı ortaya çıksa da, teknik özellik açısından elimizde çok fazla bilgi bulunmuyor. Normalde amiral gemisi telefon rekabetinde yer alan G serisi yerine geçen cihaz, görünüşe göre Snapdragon 765 kullanacak. Bu işlemci ile üst seviye telefonlarla rekabet etmek zor görünüyor. Ancak Velvet serisinin de günümüz telefonlarında çok duyduğumuz “Plus” veya “Pro” versiyonları olacak mı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre 15 Mayıs 2020 tarihinde telefonun tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar LG bize yeni detaylar verir mi bekliyor olacağız.
Diğer
Amazon, depolarında termal kamera kullanıyor!
Amazon, depolarında işçilerin ateşini ölçebileceği termal kameralar kullanmaya başladı. Termal kameralar, COVID-19‘un ilk semptomlarından olan vücut ısısı artışını saptamada şirketin kullandığı klasik termometrelerden daha hızlı bir sonuç sağlıyor.
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Termal kameralar ne gibi kolaylıklar sağlıyor?
Amazon, depolarında işçilerin sağlığını güvence altına almak için, işçilerini her gün dijital termometreler ile kontrol ettiğini açıklamıştı. Bu işlemin uzun sürmesi ile beraber bütün işçilerin tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. Termal kameralar sayesinde bütün işçilerin vücut ısıları, kameraları izleyen kişinin ekranın aktarılacak. İzleyen kişi herhangi bir artış gözlemlediğinde veya belli değerlerin üzerinde olduğunda müdahale edilebilecek.
Amazon‘un sözcüsü Kristen Kish “Toplumumuza kritik bir hizmet sunmaya devam eden çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini desteklemek için, operasyon noktalarımızdaki günlük vücut ısı kontrollerimize ek bir önlem uyguladık” dedi.
İçinde bulunduğumuz dönemde insanlar evlerinden çıkamıyorken gıda ve ev aletlerinin siparişleri bir hayli artmış durumda. Amazon şu ana kadar 100,000 işçi almış durumda ve siparişlerin daha da artması durumunda tekrar alım yapacağını bildirdi.
Amazon‘un 50′den fazla deposunda (ortalama 300 işçide) virüs teşhis edildikten sonra birbirinden farklı tesislerin işçileri, Amazon depolarının belli bir süreliğine kapatılması ve temizlenmesi için protesto ettiler. Fransız mahkemesinin, “Amazon‘un tıbbi malzeme, hijyen ürünü veya gıda malzemeleri ile doğrudan ilgisi olmayan ürünlerini göndermesi durumunda, ürün başına 1 milyon Euro para cezasına çarptırılacağı” kararından sonra Amazon, Fransa’daki 6 deposunu kapattı.