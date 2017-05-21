Eğer son zamanların popüler restoran bulma uygulaması Zomato’ya üye olduysanız bilgilerinizi değiştirmeye başlasanız iyi edersiniz.

Bugün yapılan açıklamaya göre Zomato’ya üye 17 milyon kişinin kimlik bilgileri, kullanıcı isimleri, şifreleri ve e-posta bilgileri çalındı. Yapılan açıklamaya göre herhangi bir ödeme bilgisi ya da kredi kartı bilgisi çalınmış değil. Çünkü bu bilgiler farklı bir yerde saklanıyor. Facebook veya Google hesabı ile giriş yapan kişilerinde korkmasına gerek yok. Ancak uygulamaya üye olanların şifrelerini acilen değiştirmesi gerekiyor. Eğer bu uygulamada kullandığınız bir şifreyi başka bir yerde kullandıysanız o şifreyi de değiştirmelisiniz.

Bu tamamen son günlerdeki WannaCry saldırılarından farklı bir saldırı ve saldırganlar bilgiler için fidye istemiyor. Bu bilgiler deep web üzerinden satışa çıkarılacak. Şirket yaptığı açıklamada 6.6 milyondan fazla şifrenin çalındığını, bu şifrelin kriptolu olduğunu ancak brute force saldırıları ile şifrelerin çözülebileceğini belirtti.