Quick Charge 3.0 destekli şarj istasyonu ve gece lambası! (VİDEO)

YWXLight YM inceleme videomuzda, hem bir şarj istasyonu hem de bir gece lambası olan ilginç ürünün detaylarına yakından bakıyoruz. Ürün bize Gearbest üzerinden geldi ve şu anda fiyatı 120 TL.

Ürün linki: https://hwp.to/2DU6tI9

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YWXLight YM inceleme

Üzerinde bir adet Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli, iki adet 5V/2.1A ve iki adet 5V/1A olmak üzere toplamda beş adet USB yuvası bulunan cihaz, priz üzerinden güç sağlıyor. Ürünün üzerinde 5 farklı bölme bulunuyor ve bu sayede akıllı telefonlarınızı veya tablet gibi ürünlerinizi konumlandırabiliyorsunuz. Ayrıca mantar görünümünde olan bölümün üzerinde yer alan tuş ile, LED aydınlatmalı bir gece lambası işlevini de kullanabiliyorsunuz.

Ürünün malzeme yapısı plastik ve son derece “ucuz” bir hissiyat veriyor. Ancak yaptığımız testlerde bağlantı noktalarının düzgün bir şekilde çalıştığını gördük. QC 3.0 destekli bağlantı noktası ile Pocophone F1 modelini şarj ettik. Testimizde saat 10:50‘de %0 ile başlattığımız şarj, 12:30′da %100‘e geldi. Yani QC 3.0 destekli bağlantı noktası düzgün bir şekilde çalışıyor.