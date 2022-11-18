Google, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için son birkaç aydır YouTube Müzik uygulamasının tasarımını değiştiriyordu. Temmuz ayında şirket, Android tabletlerde geliştirilmiş bir oynatma listesi tasarımını kullanıma sundu ve bu tasarım, sonunda telefonlara da ulaştı. Ardından, Kitaplık sekmesi bu yılın Ağustos ayında büyük bir görsel revizyondan geçti ve ardından bir sonraki ay Material You düğmeleri eklendi. Geldiğimiz noktada, YouTube Music’in “Şu An Çalınan” ekranı bazı dikkate değer tasarım değişiklikleri alıyor.

Değişiklikler en üstte başlıyor: YouTube Music, çalmakta olan şarkının kaynağını görüntüler. Bu nedenle, bir çalma listesinden veya bir albümden bir şarkı çalıyorsanız, “[albüm veya çalma listesi adı]’ndan çalınıyor” şeklinde görünecektir. Bu, geçerli şarkının kaynağını bilmenin kullanışlı bir yoludur. Sağ üst köşeye taşınan Yayınla düğmesi, içeriği diğer cihazlarda hızlı bir şekilde oynatmanıza olanak tanır.

Yeni Tasarım

Resmin kendisi görünüşte biraz daha büyük görünüyor ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Yeniden tasarımın bir parçası olarak Google, beğenmeme düğmesini menüye taşıdı. YouTube, 2021’in sonlarında beğenmeme sayacını videolardan gizlemeye başladı ve bu durum, bu değişikliğe ilham vermiş olabilir. Beğen düğmesine kolayca erişebilir, böylece beğenilen çalma listenize hızla yeni şarkılar ekleyebilirsiniz.

Eski Tasarım

Son olarak, Oynat/Duraklat düğmesi artık resimden renkleri almıyor. Bunun yerine, kolay erişilebilirlik için öne çıkmasını sağlayan beyaz bir arka plana sahip.

Eğer YouTube Music uygulamasında yeni tasarımı göremiyorsanız uygulama mağazası üzerinden güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.