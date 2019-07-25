YouTube videolarında çocuk olursa üç kat daha fazla izleniyor!

YouTube sitesindeki on üç yaş altındaki çocukların dahil olduğu videolar diğer videolara göre üç kat daha fazla izleniyor.

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YouTube araştırması nasıl yapıldı?

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu, bu özelliği sayesinde çeşitli araştırmalara da konu oluyor. Bunların sonuncusu ise Pew Research Center (Pew) tarafından yapıldı. Pew, araştırma kapsamında 2018‘in sonundan itibaren abone sayısı 250 bin ve üstünde olan kanalları belirledi ve onların ocak ayının ilk haftasında yayınladıkları videoları inceledi.

Araştırmada sayıları az olan hedef kitlesi çocuklar olan videoların diğer videolardan daha fazla görüntülendikleri ortaya çıktı. Ayrıca içinde on üç yaşın altındaki çocukların olduğu videoların diğerlerinden ortalama üç kat daha fazla izlendiği kanıtlandı. Raporda, “Genç bir izleyici kitlesini hedef alan ve 13 yaşın altındaki bir çocuğa yer verilen çok küçük bir video grubu, bu analizde tanımlanan herhangi bir içerikten daha popülerdi” deniliyor.

Bir YouTube sözcüsü, raporu haberleştiren Verge sitesine yaptığı açıklamada, Pew‘in araştırmada kullandığı yöntem ya da araştırma sonuçları hakkında konuşamayacağını belirtti. Sözcü, sitede genellikle en popüler video kategorilerinin komedi, müzik, spor gibi alanlar olduğunu vurguladı.

Videoların izlenme rakamları ve abone sayılarından gelen yüksek gelirin pek çok kişiyi olduğu ebeveynleri de cezbettiği bir gerçek. Türkiye’de ve dünyada açtıkları kanallarda çocuklarının öne çıktığı videolar paylaşan ebeveynlerin sayısında önemli bir artış görülüyor. YouTube da geçmişte yaşanan olumsuz olayların bir daha yaşanmasının önüne geçmek için çocuklara yönelik videolarla ilgili yorum yapma özelliğini devre dışı bıraktı ve çocuklara önerilen videolara ilişkin düzenlemeler yaptı.