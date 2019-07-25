Facebook, 5 milyar dolar ceza ödeyecek

Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC)’nin kararı ile Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 5 milyar dolar ceza ödeyecek. Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin, Facebook’ta 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri usulsüz kullandığı ileri sürülmüştü.

İlginizi çekebilir: 2020 model iPhone ekranı esnek yapıda olabilir!

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların güvenlik ve gizlilikleri ile ilgili olarak gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) vermiş olduğu cezayla gündemde.

Facebook’a verilen bu ceza, FTC’nin 5 kişilik komisyonunda 2’ye karşı 3 oyla kabul edildi. Yapılan açıklamalarda kullanıcıların Facebook’a güvendiği ancak Facebook’un birden çok skandala adının karıştığı, platform yetkilileri tarafından bugüne kadar yapılmış olan açıklamaların sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

FTC’nin kararı kapsamında Facebook, 5 milyar dolarlık para cezasının yanında, veri koruma çalışmalarını da güçlendirmesi isteniyor. Kararın ardından Facebook’tan yapılan açıklamada FTC ile varılan anlaşmanın, şirketin işlerini yürütme şeklinde “temelden değişim” ve gizlilik risklerinin belirlenmesinde daha sıkı bir süreç izlenmesini gerektirdiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında, en az 500 kullanıcıyı etkileyen veri ihlallerinde Facebook’un FTC’yi bilgilendirmesi bekleniyor. Ayrıca mevcut sorunların çözümlerine ilişkin belgeleri 30 gün içinde FTC’ye sunması isteniyor. Üstelik bu uygulamalar, Instagram ve WhatsApp için de geçerli olması bekleniyor.

Facebook ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile de, politika değişimleri ve 100 milyon dolarlık ceza içeren bir anlaşmaya varıldığını da duyurdu.