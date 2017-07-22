YouTube, Video Düzenleme Özelliğini Kaldıracağını Duyurdu

YouTube video düzenleme aracını ve fotoğraf slaytı oluşturma aracını çok az kullanıldığı nedeniyle kaldıracağını duyurdu.

YouTube, araçların 20 Eylül tarihine kadar kullanılabileceğini ancak bu tarihten sonra kullanıcıların kendi alternatiflerini bulması gerektiğini açıkladı.

İçerik üreticileri platformun video düzenleme aracını kullanmak yerine Apple’ın Final Cut X ve Adobe’un Premiere gibi araçlarını kullanmayı tercih ediyor. Şirket kesme, flulaştırma ve filtre gibi bazı özelliklerin Video Yöneticisi kısmında olmaya devam edeceğini de duyurdu. Fotoğraf slaytı özelliğinin olduğunu ise birçok kişi bu açıklama ile beraber duydu dersek yalan olmaz.