Sosyal medya

Google

YouTube uygulaması artık Android’lerde 4K video açabiliyor

youtube

YouTube tarafından sağlanan görüntü kalitesi genel olarak sahip olunan internet bağlantısının gücüyle alakalı bir durum. İnternet bağlantısının yeterince güçlü olması durumunda telefona göre 4K çözünürlüğe kadar videolar izlenebiliyor. YouTube da her ne kadar bazen bazı özellikleri rakip uygulamalarından biraz geç alsa da; zaman geçtikçe bununla alakalı yeni yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

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Google da bunu düşünerek yeni bir özelliği YouTube uygulamasına getiriyor. Bu haftadan başlayarak YouTube Android cihazlar üzerinde 4K çözünürlüğü destekleyecek hale geliyor. Hatta söz konusu durum, cihazların kendisinin 4K desteklemese bile geçerli olacak. HD veya Full HD ekrana sahip olan cihazlarda da teoride 4K videolar izlenmesi mümkün olacak.

youtube

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Böyle bir durumda 4K olarak FHD+ ekranlarda izlenen videonun gerçekten de 4K kalitesinde olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de 4K çözünürlüğünde açılan videolar daha düşük çözünürlüklü ekranlarda bile diğer çözünürlüklere göre daha kaliteli gözükecekler. Öyle ki ölçek azaltılmasından ötürü görüntüdeki keskinlik artacağından dolayı; Full HD bir ekranda diğer çözünürlüklere nazaran 4K’nın vereceği deneyim muhtemelen daha iyi olacaktır.

Google ise yeni değişiklikleri henüz yeni onaylamış durumda. Ancak Reddit üzerinden konuyla alakalı insanların YouTube üzerindeki yüksek çözünürlük seçeneği üzerinde uzunca konuştuğu bir konu başlığını şimdiden bile görmek mümkün.

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Dillerle ve onların iletişimi ile ilgilenen, bu iletişime de teknolojiyi eklemeye çalışan bir arkadaş.

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Google

Google, AI bölümündeki tartışmalı işten çıkarmalarına devam ediyor

Yazan:

Google

Google, birçok hizmetiyle hayatımızı kolaylaştıran ve uzun süredir gündelik yaşantımızın büyük bir parçası olan bir şirket. Ancak, firmanın her davranışı her zaman o kadar da iyi niyetli ve masum değil.  Öyle ki, son zamanlarda şirketin AI (yapay zeka) departmanında bir kriz yaşanmakta. Ünlü yapay zeka etiği araştırmacısı Dr. Timnit Gebru’nun tartışmalı bir şekilde kovulmasıyla başlayan süreç yeni bir işten çıkarmayla devam ediyor. Bu kez ise Google AI etiği takımının diğer lideri Margaret Mitchell’ın işine son verildi…

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Google AI (yapay zeka) departmanında neler oluyor?

Asıl konumuza geçmeden, kısaca işten çıkarılan bu iki Google çalışanından bahsedelim. İlk olarak, bu iki çalışanın da Google’ın yapay zeka departmanında etik konusunda çalıştıklarını belirtmek de fayda var. Dr. Timnut Gebru, yapay zeka algoritmalarındaki önyargılarla ilgili yaptığı çalışmalarla meşhur bir bilim insanı. Ayrıca, Gebru’nun çalışmaları yüz tanıma teknolojilerinin etik yanlarını da inceliyor. Aynı şekilde, Dr. Margaret Mitchell da yapay zekanın tarafsızlığını geliştirme konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan bir araştırmacı. Aynı zamanda, Mitchell, Google AI ethics (yapay zeka etiği) departmanının da kurucusuydu.

Google

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Aslında her şey Gebru’nun yayımlamak istediği bir makaleyle başladı. Bu makale Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc.’deki yapay zekanın dil tanıma konusundaki tehlikelerini inceleyen bir çalışmaydı. Gebru’nun Google’daki üstleri, Gebru’ya bu makaleyi yazmasına gerek olmadığını çünkü onaylanmayacağını iletti. Bunun üzerine, Dr. Gebru, uğradığı hayal kırıklığını şirketteki kadın derneği ile yazdığı bir e-mail ile paylaşmak istedi. İşte bu e-mail Gebru’nun Google’daki sonu oldu. Google, bunun üstüne yaptığı açıklamada e-mailin “Şirketin bir üst düzey yöneticisinden bekledikleriyle uyuşmadığını” söyledi. Bunun ardından, Gebru’yla beraber etik takımının lideri olan Dr. Margaret Mitchell, iş arkadaşının haksızlığa uğradığını düşündü  ve harekete geçti. Mitchell, CEO Sundar Pichai dahil birçok üst düzey yöneticiyi sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi. Dahası, Mitchell, Gebru’nun işten haksız yere kovulduğunu kanıtlamak için şirket içi yazışmalara erişmek amacıyla bazı yazılımlar kullandı. Bunun üstüne ise, Google, geçtiğimiz ay Mitchell’ın kendi şirket hesaplarına(e-mail de dahil olmak üzere) erişimini yasakladı ve dün itibari ile de işine son verdi.

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Google’ın işten çıkarmalar hakkındaki açıklamaları

Google

Dr. Timnut Gebru ve Dr. Margaret Mitchell’a göre işten çıkarılmaları adil değil ve kadın, siyah komünitesi gibi ezilen gruplara uygulanan bir ayrımcılık örneği. Google ise aynı fikirde değil. Şirket her ne kadar Gebru’nun işten çıkarılışı konusunda daha şık davranabileceği konusundaki hatasını kabul etse de, kararlarının prensipte hala arkasında. ABD’li teknoloji devi, iki çalışanının da açık bir şekilde şirket kurallarına aykırı hareket ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla, bu işten çıkarma kararlarının her ne kadar üzücü olsa da kaçınılmaz olduğuna inanmakta.

Kaynak: TechCrunch, TheVerge, PlatformerNews, CTVNews

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Google

Google Chrome güncellemesi RAM sorununu bir nebze çözebilir

Yazan:

google chrome

İnternet tarayıcılarının günümüzdeki kullanımları arttıkça programların kullandıkları kaynaklar da artıyor. Özellikle de fazlaca RAM kullanımıyla meşhur Google Chrome da bu tarayıcılardan birisi.

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Windows Latest tarafından gelen haberlere göre daha önce de duyulan “PartitionAlloc-everywhere” desteği tarayıcıya geliyor. Şirket Google Chrome tarayıcısının kaynak koduna bu kodu yerleştirerek başlama ve yükleme hızlarını artırmak çabası içerisinde. Böylelikle de Google tarayıcının Windows, Android ve Linux üzerindeki performansını artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda kaynak yönetiminin de gelişmesiyle tarayıcının RAM bağlılığı azalacak.

google chrome

Adventure İstanbul

Söylediğimiz gibi bu projeye Google geçtiğimiz yılda başladı. Şimdi de tarayıcının Android ve Windows beta kanalı için özelliği çıkarıyor. Linux için de işlevi getiren firmanın kodu uygulama zorluğu nedeniyle biraz zamana ihtiyacı var gibi.

Öyle ki Chromium blog üzerindeki paylaşımında bir Google mühendisi konuyla alakalı bazı bilgiler verdi. Özelliğin Windows ve Android üzerinde betalara dağıtıldığını ve varsayılan halde olduğunu belirten yetkili; Linux üzerindeki sorunların biraz daha sürebileceğini paylaştı. Bununla beraber hafıza kullanımı için firmanın başka çalışmalarının da olduğunu belirtelim.

Şu anda masaüstü ve Android için deneme aşamasındaki PartitionAlloc-everywhere özelliği olumlu sonuçlar veriyor. Chrome mobil için hafıza alanında gelişmeler görülürken performans ve stabilite iyileştirmeleri de gözlenebiliyor. Ancak grafik kartı performansı için ise ufak bir düşüş söz konusu.

Windows ve Android kullanıcıları şu anda Chrome Beta versiyonunu indirerek özelliği ve etkilerini kendileri de deneyimleyebiliyorlar.

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Google

Android 12, oyun modu özelliğiyle sürpriz yapacak!

Yazan:

Snow Cone kod adıyla geliştirilen Android 12, tasarım ve özellik tarafında pek çok güncelleme barındıracak. Bu özellikler parça parça ortaya çıkarken, sızdırılan yeni detaylar arasında oyun modu desteği de yer alıyor.

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Android 12 sürümü, oyun modu desteğiyle geliyor!

“Oyun Yöneticisi” olarak adlandırılan yeni özellik, oyun içi optimizasyondan ziyade kullanıcı özelliklerine yoğunlaşıyor. Oyunun açılış süresinde çalışacağı belirtilen özellik ile bazı ayarların otomatik olarak değiştirilmesi mümkün olacak. Örneğin; parlaklık yüzdesi, otomatik döndürme ve rahatsız etmeyin gibi ayarlar önceden belirlenen oyuncu profillerine göre değişecek. Android 12 sürümüyle gelecek yeni özelliğin oyunlarla bağlantısının ise API üzerinden sağlandığı belirtiliyor.

android 12

Adventure İstanbul

Android 12’de oyunculara yönelik planlanan bir diğer özelliğin ise bağlı aygıtlara yönelik olduğu bildiriliyor. Buna göre, joystick gibi Bluetooth’a bağlı aksesuarların pil durumunun Android üzerinden takibi mümkün olacak. Bilindiği üzere benzer bir özellik kablosuz kulaklıkların pil durumu için de kullanılıyor. Dolayısıyla mevcut özelliğin oyun moduna entegre edilmesi söz konusu olabilir.

Bir süredir Android 12 üzerinde çalışan XDA Developers ekibi, sürüm üzerinde iki önemli fonksiyon daha keşfetmiş. “Akıllı Otomatik Döndürme” adlı yeni özellik, telefonun ön kamerasını kullanarak otomatik ekran döndürmesinin daha kararlı çalışmasını sağlayacak. Bununla beraber parlak renkleri azaltan yeni bir erişilebilirlik özelliğinden de söz ediliyor. Son olarak Android 12’ye ait ilk geliştirici sürümünün önümüzdeki günlerde yayınlanmasının beklendiğini belirtelim.

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