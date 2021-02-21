YouTube uygulaması artık Android’lerde 4K video açabiliyor

YouTube tarafından sağlanan görüntü kalitesi genel olarak sahip olunan internet bağlantısının gücüyle alakalı bir durum. İnternet bağlantısının yeterince güçlü olması durumunda telefona göre 4K çözünürlüğe kadar videolar izlenebiliyor. YouTube da her ne kadar bazen bazı özellikleri rakip uygulamalarından biraz geç alsa da; zaman geçtikçe bununla alakalı yeni yeni özellikler getirmeye devam ediyor.

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Google da bunu düşünerek yeni bir özelliği YouTube uygulamasına getiriyor. Bu haftadan başlayarak YouTube Android cihazlar üzerinde 4K çözünürlüğü destekleyecek hale geliyor. Hatta söz konusu durum, cihazların kendisinin 4K desteklemese bile geçerli olacak. HD veya Full HD ekrana sahip olan cihazlarda da teoride 4K videolar izlenmesi mümkün olacak.

Böyle bir durumda 4K olarak FHD+ ekranlarda izlenen videonun gerçekten de 4K kalitesinde olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de 4K çözünürlüğünde açılan videolar daha düşük çözünürlüklü ekranlarda bile diğer çözünürlüklere göre daha kaliteli gözükecekler. Öyle ki ölçek azaltılmasından ötürü görüntüdeki keskinlik artacağından dolayı; Full HD bir ekranda diğer çözünürlüklere nazaran 4K’nın vereceği deneyim muhtemelen daha iyi olacaktır.

Google ise yeni değişiklikleri henüz yeni onaylamış durumda. Ancak Reddit üzerinden konuyla alakalı insanların YouTube üzerindeki yüksek çözünürlük seçeneği üzerinde uzunca konuştuğu bir konu başlığını şimdiden bile görmek mümkün.