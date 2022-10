Bu hafta başında kullanıcılara sunulan yeni görünüm ve bir dizi yeni özelliğin ardından, YouTube bugün Canlı Videolar, Kısalar ve Videolar için ayrı sekmeler sunmaya başladı. YouTube’a göre bu hamle, izleyicilerin bir içerik oluşturucunun kanal sayfasını keşfederken en çok ilgilendikleri materyal türlerini bulmalarını kolaylaştıracak.

YouTube, kullanıcı geri bildirimlerini dinlediği için bu değişiklikleri yaptığını ve artık izleyicilerin platformda izlemek istedikleri video kategorilerine erişmelerini kolaylaştırdığını iddia ediyor. Tüketicilerin artık hemen içerik oluşturucunun uzun biçimli materyallerine gönderilmeyecek olması nedeniyle YouTube Shorts’un aldığı görüntüleme sayısını artırması muhtemel.

