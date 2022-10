Geçtiğimiz günlerde YouTube’un reklamları üç adetten beş adete çıkacağını sizinle paylaşmıştık. Bu haberden sonra YouTube kullanıcıları bu duruma çok tepki göstermişti.

Kullanıcılar tarafından çok fazla tepkiye maruz kalan YouTube, 4K videoları da sadece YouTube Premium üyelerinin kullanabileceği şekilde düzenledi.

Oh my, if YouTube really makes 4K/2160p Videos a Premium feature, there’s gonna be some outrage.

While I am a premium member (thanks to cheap family pricing in India), I can’t imagine how annoying it must be to use YT for non-premium members. This will only promote cracking it. pic.twitter.com/6bcAlN3u4o

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) October 1, 2022