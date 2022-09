Amerikan devi Google’ın dünyaca ünlü video platformu YouTube, reklam stratejisini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket, Eylül ayından bu yana 5 adetlik video önü reklamları üzerinde testler yapıyor. Son çıkan haberlere göre YouTube Premium’a abone olmayan YouTube kullanıcıları, artık video önlerinde izlenmek üzere 5 taneye kadar reklamla karşılaşacak.

Söylentiler ilk olarak birkaç YouTube kullanıcısının Twitter ve Reddit platformlarındaki paylaşımları ile gündeme oturdu. Kullanıcılar, site üzerinden video açıktan hemen sonra artık 2 yerine 5 reklam aldıklarını belirtti. Bu durum sebebiyle sinirli olan izleyiciler aynı zamanda bu yeni 5 adetlik reklam biçiminin atlanabilir reklamlar olmadığını da açıkladı.

So @YouTube 2 ads weren’t enough now y’all wanna play 5 ads that no one cares for AND I CANT SKIP ?

Neyse ki bu şikayetlere sessiz kalmayan şirket, Twitter üzerinden bir mağdura geri dönüş yaptı. TeamYoutube hesabı durumu kabul eden bir paylaşım yaptı. Firma bu stratejisinin bir tampon reklam biçimi olduğunu belirtti. Ayrıca kullanıcıların bunu ilerleyen zamanlarda tekrardan göreceğini de ima etti. Paylaşılanlara göre bu tampon reklamlar platformda genellikle 6 saniye uzunluğunda ve ne yazık ki atlanamayan kısa biçimli videolar oluyor.

hmm…this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022