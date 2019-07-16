YouTube Premium Türkiye’ye açıldı! İşte fiyatı ve sunduğu özellikler

YouTube Premium özelliği resmen Türkiye’de de kullanıma açıldı. Aylık ödeme sistemi ile reklamsız, indirme özelliği vb. detaylar sunan Premium abonelik detayları haberimizde.

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YouTube Premium özelliği ilk olarak ABD’de başlayarak şu anda dünyanın birçok ülkesinde kullanıma açılmıştı. Zaman zaman Türkiye’de de denemelerine denk geldiğimiz sistem ise artık resmen Türkiye’deki kullanıcılara da sunulmuş durumda.

YouTube Premium Nedir?

YouTube Premium, mobil ve web başta olmak üzere YouTube’un bulunduğu tüm uygulamalarda en başta reklamsız bir YouTube deneyimi sunan özel bir sistem olarak adlandırabiliriz. Ancak en büyük özelliği reklamsız bir deneyim olsa da sadece bununla kalmıyor. YouTube Müzik uygulamasını da indirerek reklamsız bir şekilde tıpkı Spotify vb. platformlarda olduğu gibi arka planda müzik dinleyebileceksiniz. Bu durum videolar için de geçerli. Yani örneğin en çok takip edilen “Cuma Raporu“ serimizi videoyu arka plana alarak da dinlemeniz mümkün olacak.

Elbette bu platformun bir artısı da video indirme. Artık dilediğiniz YouTube kanalının videolarını indirebilir, dilediğiniz zaman internetinizden harcamadan takip edebilirsiniz. Son olarak da YouTube Originals adındaki sadece Premium’a özel olan içerikleri takip edebileceksiniz. Bu durum tıpkı Netflix Orijinal içeriklerine benziyor. Originals serisinde çeşitli diziler, filmler, önemli YouTuberların özel hazırlanan videoları mevcut. İlerleyen dönemde ise Google Play Müzik servisi açıldığı zaman bu aboneliğe dahil olacak.

YouTube Premium Ne Kadar?

Premium için şu anda Türk Lirası cinsindan 4 farklı paket bulunuyor. Bireysel, yani tek kişi olarak kullanılabilecek olan versiyonu aylık 16,99 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca dilerseniz 13 yaş ve üzeri ailenizden 5 kişiye açabileceğiniz Aile Paketi ise 25,99 TL.

Fakat bunun yanı sıra amacınız sadece YouTube’dan müzik dinlemek ise YouTube Müzik sistemine de abone olarak müzik deneyiminizi yaşayabileceksiniz. Bunun ücreti ise bireysel için 13,99 TL, aile için ise 20,99 TL olarak belirlenmiş. Buradan hareketle YouTube Müzik yerine Premium servisi daha mantıklı geliyor. Çünkü Premium servisinde YouTube Müzik de dahil.

Her servisin ilk ay kullanımı ücretsiz olduğunu belirtelim.

Yaş Sınırı Var Mı?

Evet, Premium servisi 13 yaş ve üzeri kullanıcılara açık bir servis. 13 yaş altındakiler bu servise katılamıyorlar.

YouTube Premium’a Nasıl Üye Olunur?

Söz konusu servise üye olmak için tarayıcıda YouTube’a girerek sol bölümde aşağıda yer alan YouTube Premium sekmesine tıklayarak servisinizi başlatabilirsiniz.

Akıllı telefonlar ve tabletlerde ise sağ üstte bulunan profil ikonunuza tıklayıp “Ücretli Üyelikler” bölümünden hangi aboneliği istiyorsanız seçerek başlayabilirsiniz.