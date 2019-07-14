TikTok sayesinde kaybolan koca bulundu

Hindistan’ın Tamil Nadu kentindeki bir kadın, kısa video uygulaması TikTok sayesinde üç yıldır ‘kayıp’ olan kocasını buldu. Video odaklı popüler sosyal medya uygulaması TikTok, artan kullanıcı sayısıyla platformlar arasındaki yerini gün geçtikçe güçlendirme devam ediyor.

Hindistan’da yaşayan Suresh ismindeki bir adam 2016 yılında aniden ailesinden uzaklaşmaya karar verdi ve bir daha eve dönmedi. Adamın bulunamayacağını anlayan aile durumu polise bildirdi ve adam kayıp olarak ilan edildi.

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Kısa süre önce, ailenin akrabalarından biri TikTok videosunda Suresh’e esrarengiz bir benzerlik gösteren bir adam gördü. Polis, Tamil Nadu’daki Hosur şehrinde onu takip ettikten sonra, bütün gerçekler ortaya çıktı.

Durumu polis ile paylaşan kadın, Tamil Nadu’da bulunan Hosur şehrine gitti. Suresh’in konumu polisin yardımı ile bulundu. Adamın transseksüel bir kadın ile yaşadığını öğrenen eş büyük bir şok yaşadı. Suresh, ev içinde yaşadığı sorunlarının çözülemez olduğunu anladıktan sonra transseksüel bir kadın ile ilişki kurduğu Hosur’a kaçmıştı.

Mutsuz olduğu için kaçtığını anlatan Suresh, bu süreçte transeksüel bir kadınla da ilişki yaşamaya başladı. Polis güçleri Suresh’e ulaşırken de bu kadını kullandı. Transeksüel kadının attığı videolarda da Suresh’ in yer aldığı ortaya çıktı. Villipuram Polis Merkezi yaptığı açıklamada, “Onları Villipuram şehrindeki transeksüel birliklerinin sayfaları üzerinden bulmayı başardık. Ona karısına ve çocuklarına geri dönmek isteyip istemediğini sorduk.” ifadesini kullandı. Polis tarafından sağlanan danışmanlıkla Suresh, karısına ve çocuklarına evine dönmeyi kabul etti.