Google, YouTube Premium aboneleri için çeşitli özellikler sunmaya devam ediyor. Bu özellikler arasında iOS platformunda Enhanced gibi özellikler yer alıyordu. Şirket, bu özelliği yakında web platformuna da getireceğini duyurmuştu ve birkaç hafta önce yapılan bir testin ardından özelliği geniş çapta yayınlamaya başladı.

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Web’deki yeni özellik, Premium üyeleri için 1080p HD video kalitesinin geliştirilmiş bit hızı sürümünü sunuyor. Bu özellik, özellikle yüksek ayrıntı ve hareket içeren videolar için daha net ve net bir görüntü sağlamayı hedefliyor. Ancak, bu özellik tüm videolarda mevcut değil ve hangi videoların bu özelliği desteklediği açık değil. YouTube, henüz bu özelliğin Android kullanıcılarına ne zaman geleceğini açıklamadı.

Aşağıdaki videodan 1080P Enhanced özelliğini test edebilirsiniz.

Eğer YouTube Premium kullanıcısıysanız, gelişmiş bit hızı seçeneğini deneyimlediniz mi? Standart 1080p ile 1080p gelişmiş bit hızı seçenekleri arasında herhangi bir fark fark ettiniz mi? Deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.