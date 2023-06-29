Son zamanlarda, Reddit kullanıcısı Reddit_n_Me’nin bildirdiğine göre, YouTube’un reklam engelleyicilere karşı daha agresif bir tutum sergilediği belirtiliyor. Yapılan testlerde, kullanıcılara üç reklam engellemeyi aşan durumda video oynatıcılarının engelleneceği konusunda uyarı veren bir beyaz kutu içeren yeni bir açılır mesaj gösterildiği rapor ediliyor.

Daha önce insanlar, ücretsiz bir şekilde Premium benzeri bir deneyim yaşamak için YouTube Vanced’e güveniyorlardı. Ancak, Google’ın yasal baskısı nedeniyle bu hizmet geçen yıl Mart ayında durduruldu.

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Açılır pencerede, kullanıcılara YouTube Premium’u denemek veya reklamlara izin vermek için bir düğmeye tıklamak gibi seçenekler sunuluyor. Kullanıcıları reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmaya veya video oynatıcılarının engellenebileceği riskiyle karşı karşıya bırakmaya teşvik eden bir ifade yer alıyor. Ancak, bu kısıtlamanın şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test edildiği görülüyor, bu nedenle tam etkisi belirsizdir.

YouTube, ücretsiz kullanıcılarının reklam engelleyicilere izin verilmediğini bildiren açılır pencereler göndererek bu politikayı vurguluyor. Bazı kullanıcılar, benzer ifadeler içeren ancak üç grev politikasını tanıtan gözden geçirilmiş bir iletişim kutusuyla karşılaşıyor.

Reklam engelleyicilerin potansiyel olarak daha az etkili hale gelmesiyle, ücretsiz kullanıcıların, bağlı TV’leri kullananlar da dahil olmak üzere potansiyel olarak kaçırılamayacak 30 saniyelik reklamlara katlanmaları gerekeceği görülüyor ya da Premium hesap almaları gerekiyor. Bakalım bu politika ne zaman daha da sertleşecek? Bekleyip göreceğiz.