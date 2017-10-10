YouTube İnsanların Hayatını Kaybetmemesi İçin Politikasını Değiştirdi!

YouTube yürürlüğe giren yeni politikası ile ateşli silahlara dair her türlü videoyu yasaklamak yönünde eylemlere imza atıyor.

YouTube özellikle ateşli silahların kullanımı ve şiddet içerikli videolar konusunda yeni ve zorunlu yasaklar uygulama kararı aldı. Öncelikle, video servisinde ateşli silahlara yönelik tüm reklamların yasaklanmasını kararlaştırıldı. Söz konusu politika, 1 Ekim’de pek çok masum insanın ölümüne neden olan Las Vegas saldırısının ardından gerçeklikle buluştu.

Bir şirket sözcüsü, “1 Ekim 2017’de gerçekleşen ve pek çok masum vatandaşın hayatını kaybettiği saldırı sonrasında üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Öncelikli görevimiz, hiçbir kanalımızda hiçbir ateşli silah reklamının bulunmaması. Kullanıcılar, bu videoları izlemek için gereken yaşı geçseler de; artık bunun uygun olduğunu düşünmüyoruz. Maalesef basit eşyalar bile silaha dönüştürebiliyor. Bu tür videolara da geçit vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

1 Ekim 2017’de gerçekleşen canice saldırıda, bir konser etkinliğinde bulunan 59 kişi hayatını kaybetmişti.