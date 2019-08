YouTube küçük resimleri artık daha büyük!

Twitter ve Reddit‘te dün sabahtan itibaren yer alan bazı ekran görüntülerine göre, YouTube ana sayfasındaki videoların küçük resimleri daha büyük hale geliyor. İddiaların paylaşıldığı sitelerdeki insanların yorumlarına bakılırsa, insanlar bu değişiklikten pek hoşlanmamış görünüyor.

Aşağıda örneğini görebileceğiniz gibi, YouTube ana sayfasının tasarımı değişime uğradı. Videolar artık kategorilerine göre gruplandırılmıyor. İnsanlar ana sayfada dolaşırken bir satırda daha az video görüyor ve ayrıca küçük resimler fark edilir şekilde daha büyük görünüyor. Bu yazı yazılırken YouTube ana sayfasını kontrol ettik ancak yeni tasarım değişikliğini henüz göremedik. Şu an için bu değişiklik test aşamasında ve kaç kişinin deneyimleyebildiği bilinmiyor. Bir YouTube marka yüzü ise: “Şu anda kullanıcılarımızın izleme deneyimini geliştirmek için yeni bir ana sayfa düzenini test ediyoruz” şeklinde konuştu.

Test aşamasındaki bu yeni düzeni deneyimleyebilen bazı kullanıcılar, ana sayfadaki küçük resimlerin büyümesinin ardından artık sayfayı aşağıya kaydırmada zorlandıklarını ve beğenmediklerini ifade etti. Diğer bazı kullanıcılar ise, bu değişikliği kafa karıştırıcı ve düzensiz buldu.

This is not funny, @YouTube. I’m sorry, but this is the worst update i’ve ever seen and now homepage is just unusable, i can’t look at thumbnails so big, my eyes are in pain right now. You can’t make everything gigantic, because now everyone behind my back can see my home page. pic.twitter.com/qejseeqdWU

