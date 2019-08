Rakamlarla YouTube platformu

YouTube, dünyanın en popüler video paylaşım sitesi ve bununla beraber dünyada en çok ziyaret edilen ikinci internet sitesi. Bunları bilmeniz çok da şaşırtıcı değil. YouTube ile alakalı daha önceden bilmediğiniz istatiksel verileri sizler için derledik. Bu istatistikler arasında YouTube‘daki aylık kullanıcı sayısına, YouTube‘un piyasa değerine, en çok kazanan YouTube fenomenine ve diğer birçok bilgiye yer verdik.

İlginizi çekebilir: Youtube Premium, 1080P video indirme desteğine kavuşuyor

2 milyar aylık kullanıcı

YouTube, bu sene yeni bir dönüm noktasına ulaştı. YouTube, kayıtlı aylık 2 milyar kullanıcı sayısını geride bıraktı. Bu çılgın rakam, dünya nüfusunu oluşturan rakamın neredeyse dörtte biri anlamına geliyor. Elde edilen bazı raporlara göre, bu rakamın %62‘sini erkekler, %38‘ini ise kadınlar oluşturuyor.

Dakikada 500 saatlik yeni içerik

Birkaç ay önce Google, YouTube‘a her dakikada bir 500 saatten fazla içerik yüklendiğini açıkladı. Bu, saatte 30 bin ve günde 720 bin saat anlamına geliyor. Bu rakamları aklınızda canlandırmak isterseniz, YouTube‘a bir günde yüklenen içeriği yaklaşık 82 yıl boyunca kesintisiz izlediğinizi hayal edin.

1.65 milyar dolarlık satın alma fiyatı

YouTube, 3 eski PayPal çalışanı Jawed Karim, Chad Hurley ve Steve Chen tarafından 2005 yılında kuruldu. Alan adının 14 Şubat 2005’te aktif hale gelmesine rağmen, bu platforma ilk video aynı yıl içerisinde, 23 Nisan’da yüklendi. Kısa vadede başarıya ulaşan YouTube, Kasım 2006’da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın alındı.

140 milyar dolarlık piyasa değeri

Google‘ın 2006’da 1.65 milyar dolara satın aldığı YouTube, bazı raporlara göre yıllık 20 milyar dolar gelir elde ediyor ve platformun değeri şu an için 140 milyar dolardan fazla. Bu rakam YouTube‘u, 150 milyondan fazla ücretli abonesi olan Netflix‘in hemen yanına koyuyor.

En çok görüntülenen video

Luis Fonsi ve Daddy Yankee tarafından çıkarılan Despacito şarkısının klibi şu an YouTube‘da en çok görüntülenme sayısına sahip video konumunda. Bu yazı yazılırken 6.374.213.358 görüntülenme sayısına sahipti. Despacito videosunun ardından Ed Sheeran’ın 4.3 milyar kez izlenen Shape of You müzik videosu, onun hemen ardından ise 4.1 milyar görüntülenme ile üçüncü olarak Wiz Khalifa’nın See You Again müzik videosu geliyor. En çok izlenen 10 video arasından sadece 7 yıl önce yüklenen Masha and the Bear – Recipe for Disaster videosu, müzik videosu değil ve şimdiye kadar tam 4 milyar 74 milyon kez izlendi. Recipe for Disaster, YouTube‘da şu an için en çok izlenen dördüncü video olarak görünüyor.

Günlük yaklaşık 5 milyar video izleniyor

Bazı raporlara göre kullanıcılar YouTube‘da, günde 5 milyar video izliyor ve bu rakam aylık olarak 150 milyar demek. Ancak bu rakamlar geçen yıldan ve dolayısıyla bugünlerde birazcık da olsa artmış olabilir. YouTube bu istatistikleri sürekli olarak paylaşmadığından rakamları kesin olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu ki; insanlar YouTube‘da, Netflix‘ten daha çok vakit geçiriyorlar. Raporlar, kullanıcıların haftada bir milyar saatten biraz fazla Netflix içeriği izlediğini açıklarken, YouTube kullanıcıları ise bu rakama bir günde ulaşıyorlar.

En çok kazanan YouTuber

Forbes‘e göre, 22 milyon dolarla 2018 yılının en çok kazanan YouTube starı Ryan Kaji. İşin ilginç yanı, minik Ryan yalnızca 7 yaşında ve Ryan ToysReview isimli kanalında oyuncak incelemeleri yapıyor. Ryan ToysReview isimli kanal 21 milyon aboneye sahip ve kanalın izlenme sayısı şimdiye dek 31 milyar rakamına ulaştı.

107 milyon aboneli T-Series kanalı

Birkaç yıldır en çok abone sayısı unvanına sahip PewDiePie kanalı, Hintli plak şirketinin sahibi olduğu T-Series kanalı tarafından Mart ayında geçildi. Şu an PewDiePie kanalı 98 milyon aboneye sahipken, T-Series 107 milyondan fazla aboneye sahip durumda.

%70’lik mobil izlenme oranı

YouTube‘daki videoların çoğu, akıllı telefonların ve tabletlerin içinde bulunduğu mobil cihazlar aracılığıyla izleniyor. Bu tercih mantıklı, zira hem evde hem de yolda video izleme olanağı gerçekten etkileyici. %70‘lik mobil cihaz kullanımının haricindeki %30‘luk izlenme, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi internete bağlı cihazlar aracılığıyla yapılıyor.

Ortalama 40 dakikalık video izleme oturumu

YouTube, ortalama 40 dakika süren video izleme oturumuyla güzel bir meşgale olabilir. Bir hayli ilgi çekici video barındıran YouTube‘da, kendinizi video alemine dalmaktan alıkoyamayıp, telefonunuzu elinizden uzunca bir süre düşüremeyebilirsiniz. Referans olarak Statista verilerine göre, Facebook‘taki ortalama oturum oranı bu rakamdan 5 dakika daha kısa.

16 milyonluk “dislike”

İster inanın, ister inanmayın; YouTube‘da en beğenilmeyen video, yine YouTube‘un kendisi tarafından yayınlandı. Birçok insan tarafından hoşa gitmeyen video, her sene çıkan YouTube Rewind videosunun devamı olan YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind videosu ve tamı tamına 16 milyon kez beğenilmedi. Bir başka ilginç durum ise, aynı video tam 2.5 milyon beğeni aldı. Buraya tıklayarak videonun güzel olup olmadığına kendiniz karar verebilirsiniz.

80 dil desteğine sahip ve 91 ülkede aktif

Tüm dünyada çok popüler olan YouTube, insanların ilgi odağı haline gelmek için 80 dille, internet nüfusunun %95‘ine hizmet sunabiliyor. Platform, dünya çapındaki 91 ülkede faaliyet gösteriyor. Her geçen gün dünyaya yayılmaya ediyor.