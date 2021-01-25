Genel
YouTube HDR Xbox One desteği sonunda geldi
Google tarafından bildirildiğine göre yeni nesil Xbox Series S ve Series X konsollarının yanında; artık bir önceki nesil Xbox One ve One S konsollarından da Youtube videoları HDR kalitesiyle izlenebilecek.
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Flat Panels HD tarafından keşfedildiği üzere Youtube üzerinden Xbox One konsollarından birinde açılan videolarda; konsolun videoyu PQ Rec.2020 HDR formatında oynattığı görülebiliyor. Youtube HDR videoları aynı zamanda artık daha canlı ve renkli de görünüyorlar. Videonun en üst sunduğu çözünürlük ise konsola göre değişiklik gösteriyor. Xbox Series X 4K 60fps desteği verirken Xbox One S 1440p HDR çözünürlükle beraber 60fps görüntü sunuyor.
Xbox One daha önceden HDR kalitesini Netflix ve Prime Video gibi platformlar için bir süredir destekliyordu. Yine düşülen nota göre Microsoft firması Xbox üzerinden Youtube videolarına gelecek HDR desteğinden 2017 yılından beri bahsediyordu. Bu desteğin gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü tabii ki yoruma açık. Ancak Microsoft ve Youtube firmalarının HDR desteğinin Windows 10 için düzgün çalışması için de daha önceden uğraştıkları hafızalarda tazeliği koruyor.
Youtube HDR desteğinden biraz bahsedecek olursak, bahsedilen formattan yararlanan platformdaki bazı videolar oldukça iyi kalitede videolar sunabiliyorlar. Video kalitesinin işlevselliği ise Netflix gibi platformlarda sunulandan çok daha fark edilir seviyede. Dolayısıyla daha çok video üreticisinin bu kalitede video çekmeye teşvik edilmesi kullanıcılar açısından iyi haber teşkil ediyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Realme Race modelinin tanıtım tarihi belli olmuş olabilir!
Realme Race modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonu bizleri şubat ayında karşılayabilir.
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Realme Race modeli ile yarışa katılmaya hazırlanıyor!
Realme akıllı telefon dünyasında rekabetçi olmak için elinden geleni yapıyor. Son zamanlarda çıkardığı fiyat performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticisi, şimdi de yeni amiral gemisi telefonu ile üst seviyeyi zorlamayı planlıyor. Race isimli amiral gemisi akıllı telefon için geri sayıma geçen firma, cihazı yakında kullanıcılarına tanıtmaya hazırlanıyor. Firma CEO‘su Xu Qi Chase, Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile, akıllı telefonun Çin’de gerçekleştirilen “Bahar Festivali” sonrası sahneye çıkacağını duyurdu.
12 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek festivalden sonra bizleri karşılaması beklenen Realme Race, ortaya atılan iddialara göre aynı ay içerisinde kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde yerini alacak olan model tahmin edildiği üzere Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 12 GB RAM ile bizleri karşılaması beklenen akıllı telefonun dahili depolama kısmında 128/256/512 GB gibi geniş bir kataloğa sahip olacağı öğrenildi. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen akıllı telefonun iddialara göre 125 W‘lık hızlı şarj desteği ile yarışa yeni bir boyut kazandırabileceği konuşuluyor. Bakalım firma, devler liginde beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Google ofislerini aşı merkezine dönüştürecek
ABD’li teknoloji devi Google, Covid-19’a karşı mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Şirket, New York gibi bazı eyaletlerdeki ofislerini aşılama merkezine dönüştürecek.
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Covid-19 pandemisi, Dünya’yı etkisi altına almaya devam ediyor. 2020 yılının başlarında ortaya çıkan salgın hastalık, oldukça zorlu bir yıl geçirmemize neden oldu. Ancak bu durum değişmek üzere. Salgının çıkışından itibaren devam eden aşı araştırmaları sonunda karşılığını verdi ve birkaç şirket, aşı üretmeyi başardı. Hastalığa karşı başarılı olan aşıların üretilmesiyle, sadece üretim ve bu aşıyı uygulamak kaldı. Salgının en çok yayıldığı ve merkezi olarak kabul edilen ABD’de teknoloji şirketleri de elini taşın altına koydu. Teknoloji devi Google, aşının üretimi ve dağıtımı konusunda ABD hükümetine yardımcı olmak için seferber oldu.
Bazı Google ofisleri aşılama merkezi olacak
Google CEO’su Sundar Pichai, yaptığı bir açıklamada şirketin aşılama çalışmalarına destek vereceğini açıkladı. Teknoloji devi aşının dağıtımı ve halkın aşılanması konusunda 150 milyon dolarlık bir yardım yapacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda New York, Los Angeles, San Francisco ve Washington’da bulunan bazı ofislerini de aşılama merkezine çevirecek. Google’ın, konuyla ilgili yerel sağlık otoriteleriyle organize şekilde çalıştığı da gelen açıklamalar arasında. Pichai yaptığı açıklamada, daha fazla eyalet ve ardından daha fazla ülkenin kademeli olarak yardım listesine alınacağını ve şirketin buralarda da aşılama faaliyetlerinde bulunacağını açıkladı.
Amazon’da destek verecek
Google, pandemi konusunda elini taşın altına koyan tek şirket değil. Dünya’nın en zengin adamı Jeff Bezos’un kurucusu ve CEO’su olduğu Amazon, ABD’de geçici klinikler kurma konusunda hükümete yardımcı oluyor. Şirket kurduğu geçici kliniklerde binlerce insanın aşılanması ve salgının ortadan kalkması için uğraşıyor. Umarız aşılama faaliyetleri, hızlı bir şekilde sonuçlanır ve Dünya yeniden normal haline döner. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Temassız teknoloji asansör tuşuna basma hareketini taklit ediyor
Çokça tekrarlandığı ve uyarıldığı üzere artık herkesçe bilinen bir şey var; temassız bir yaşam. Yani yıkanmamış ellerin göze ve yüze götürülmemesi gerektiği. Çünkü virüs yüzeylerde yeterince süre hayatta kalabiliyor.
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Dolayısıyla da bu süreç içerisinde temassız teknolojilerde hatırı sayılır bir yükseliş görülmüş durumda. Bunlardan birine imza atan Singapur stüdyosu Stuck Design da asansörü kullanan kişilerin herhangi bir tuşa temas etmeden istedikleri yere gidebilecekleri bir sistem kurdu. Stüdyo tarafından geliştirilen Kinetic Touchless (Kinetik Temassız) teknolojisi, bir insanın parmağının hareketini taklit edip, dokunarak tuşa basılma tepkisini gösteriyor.
Veri olarak hareketi kullanma metodunu uygulayarak çalışan sistem, böylelikle direkt temas gerektirmiyor ve mesafeli hareketleri taklit edebiliyor. Stüdyonun söylediğine göre teknolojinin sunduğu temassız etkileşim türü çeşitli hareketler de içerebiliyor. Yani kullanıcının eliyle itme veya çekme hareketleri yapması durumunda, buton içeri veya dışarı hareket edebiliyor. Kayan bir hareket tercih edilmesi durumunda ise birkaç tuş birden kullanıcının parmağını takip edebiliyor.
Stuck Design, salgın sürecinde çıkan birçok temassız teknolojilerin statik sensörle birlikte aktif olan butonu belirtmek için ışık veya ses kullandığını söylüyor. Bunun için Kinetic Touchless ile ses ve ışığın da ötesine geçildiğini söyleyen stüdyo, temassız teknolojilere yeni bir yaklaşım getirildiğini belirtiyor.
Yukarıda da görülebileceği üzere stüdyo şu anda çalışan bir prototip geliştirmiş durumda. Ancak teknoloji anlık olarak hala bir deney statüsünde olup asansörlerde yerini alabilmiş değil.
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