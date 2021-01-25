YouTube HDR Xbox One desteği sonunda geldi

Google tarafından bildirildiğine göre yeni nesil Xbox Series S ve Series X konsollarının yanında; artık bir önceki nesil Xbox One ve One S konsollarından da Youtube videoları HDR kalitesiyle izlenebilecek.

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Flat Panels HD tarafından keşfedildiği üzere Youtube üzerinden Xbox One konsollarından birinde açılan videolarda; konsolun videoyu PQ Rec.2020 HDR formatında oynattığı görülebiliyor. Youtube HDR videoları aynı zamanda artık daha canlı ve renkli de görünüyorlar. Videonun en üst sunduğu çözünürlük ise konsola göre değişiklik gösteriyor. Xbox Series X 4K 60fps desteği verirken Xbox One S 1440p HDR çözünürlükle beraber 60fps görüntü sunuyor.

Xbox One daha önceden HDR kalitesini Netflix ve Prime Video gibi platformlar için bir süredir destekliyordu. Yine düşülen nota göre Microsoft firması Xbox üzerinden Youtube videolarına gelecek HDR desteğinden 2017 yılından beri bahsediyordu. Bu desteğin gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğü tabii ki yoruma açık. Ancak Microsoft ve Youtube firmalarının HDR desteğinin Windows 10 için düzgün çalışması için de daha önceden uğraştıkları hafızalarda tazeliği koruyor.

Youtube HDR desteğinden biraz bahsedecek olursak, bahsedilen formattan yararlanan platformdaki bazı videolar oldukça iyi kalitede videolar sunabiliyorlar. Video kalitesinin işlevselliği ise Netflix gibi platformlarda sunulandan çok daha fark edilir seviyede. Dolayısıyla daha çok video üreticisinin bu kalitede video çekmeye teşvik edilmesi kullanıcılar açısından iyi haber teşkil ediyor diyebiliriz.