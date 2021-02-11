Popüler video bazlı içerik platformu YouTube, devlete ait olan haber kanallarını etiketlemeye başladı. Bundan böyle devletlerin finanse ettiği resmî kuruluşların kanalları, özel olarak kullanıcılara bildirilecek.

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YouTube, devletlerin maddi açıdan desteklediği haber kanallarını etiketliyor

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre; devlete ait olan haber yayıncılarıyla kamu tarafından maddi olarak desteklenen yayıncıların kanalları özel olarak belirtilecekler. Bu kanallarda bulunan videoların izleme sayfasında, yayıncıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bilgi paneli yer alacak.

YouTube, yayıncıya ilişkin bilgi panelinde yayıncının finsansal olarak nasıl desteklendiğini açıklayacak ve ilgili Vikipedi sayfasının bağlantısını ekleyecek. Bu arada bilgi panelinin, videonun hemen altındaki bilgi simgesinin yanında gösterileceğini belirtelim.

Örneğin şu andan itibaren TRT1 ve TRT Haber YouTube kanallarınin videolarında bilgi panelleri yer alıyor. Bilgi panelinde YouTube, “TRT, Türkiye’deki bir kamu yayın kuruluşudur.” ifadelerini kullanarak TRT hakkında kullanıcılara bilgi veriyor.

YouTube’un açıklamasına göre; yayıncıya ilişkin bilgi paneli, kullanıcıların YouTube’da izledikleri haber içeriklerinin kaynaklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmış durumda. Şirket, panelin içeriğine eklediği bilgileri de Vikipedi’den yararlanarak hazırladığını belirtiyor. Aynı zamanda şirket, paneli hazırlarken Vikipedi dışında bağımsız üçüncü taraf kaynaklarda yer alan bilgilerden de faydalandığını ifade ediyor.

Benzer hamleleri Instagram ve Twitter da yapıyor

Devlet destekli medya kuruluşlarını etiketleyen tek platform sadece YouTube değil. Bu noktada Instagram ve Twitter’da da geçtiğimiz yıldan itibaren benzer bilgi kartları görüyoruz.

Örneğin Instagram, devletler tarafından finanse edilen hesapları “devlet kontrolündeki medya” etiketiyle belirtiyor. Bu türden etiketler, kullanıcılara ilgili hesapların profil açıklamasında, paylaşımlarında ve Bu Hesap Hakkında bölümünde gösteriliyor. Aynı şekilde Twitter’da da benzer etiketler geçen yıldan beri bulunuyorlar.