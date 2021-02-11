Haber
YouTube, devletler tarafından finanse edilen haber kanallarını etiketlemeye başladı
Popüler video bazlı içerik platformu YouTube, devlete ait olan haber kanallarını etiketlemeye başladı. Bundan böyle devletlerin finanse ettiği resmî kuruluşların kanalları, özel olarak kullanıcılara bildirilecek.
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YouTube, devletlerin maddi açıdan desteklediği haber kanallarını etiketliyor
YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre; devlete ait olan haber yayıncılarıyla kamu tarafından maddi olarak desteklenen yayıncıların kanalları özel olarak belirtilecekler. Bu kanallarda bulunan videoların izleme sayfasında, yayıncıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bilgi paneli yer alacak.
YouTube, yayıncıya ilişkin bilgi panelinde yayıncının finsansal olarak nasıl desteklendiğini açıklayacak ve ilgili Vikipedi sayfasının bağlantısını ekleyecek. Bu arada bilgi panelinin, videonun hemen altındaki bilgi simgesinin yanında gösterileceğini belirtelim.
Örneğin şu andan itibaren TRT1 ve TRT Haber YouTube kanallarınin videolarında bilgi panelleri yer alıyor. Bilgi panelinde YouTube, “TRT, Türkiye’deki bir kamu yayın kuruluşudur.” ifadelerini kullanarak TRT hakkında kullanıcılara bilgi veriyor.
YouTube’un açıklamasına göre; yayıncıya ilişkin bilgi paneli, kullanıcıların YouTube’da izledikleri haber içeriklerinin kaynaklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanmış durumda. Şirket, panelin içeriğine eklediği bilgileri de Vikipedi’den yararlanarak hazırladığını belirtiyor. Aynı zamanda şirket, paneli hazırlarken Vikipedi dışında bağımsız üçüncü taraf kaynaklarda yer alan bilgilerden de faydalandığını ifade ediyor.
Benzer hamleleri Instagram ve Twitter da yapıyor
Devlet destekli medya kuruluşlarını etiketleyen tek platform sadece YouTube değil. Bu noktada Instagram ve Twitter’da da geçtiğimiz yıldan itibaren benzer bilgi kartları görüyoruz.
Örneğin Instagram, devletler tarafından finanse edilen hesapları “devlet kontrolündeki medya” etiketiyle belirtiyor. Bu türden etiketler, kullanıcılara ilgili hesapların profil açıklamasında, paylaşımlarında ve Bu Hesap Hakkında bölümünde gösteriliyor. Aynı şekilde Twitter’da da benzer etiketler geçen yıldan beri bulunuyorlar.
Akıllı Telefonlar
Infinix Smart 5 Helio G25 ile tanıtıldı
ÜlkemizdeBaytell iş birliği ile akıllı telefon üretimini başlayacak olan Infinix, Smart 5 modelini tanıttı. Telefon, Helio G25 ve 6,000 mAh batarya ile geliyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, küçük ama kararlı adımlarını atmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan şirket, Hindistan gibi pazarlarda oldukça tercih ediliyor. Şirket ülkemizde özellikle, Baytell ile yaptığı iş birliği ile adını duyurdu. İki şirket, birlikte Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Konunun detayları henüz belli olmasa bile, bu ülkemiz için oldukça önemli bir haber. Xiaomi, Oppo ve Samsung gibi diğer markalar da benzer şekilde yerli üretim için kolları sıvamış durumda. Yerli üretim modeller için artık gün sayılsa bile, üreticiler yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Infinix, Smart 5 modelini, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte tanıttı.
Infinix Smart 5
Şirket, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte telefonu tanıttı. Infinix Smart 5, aslında şirketin Hot 10 Play modelinin, yeniden isimlendirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 6,82 inç HD+ IPS LCD bir ekrana sahip. İşlemci tarafında MediTek’in Helio G25 çipsetiyle beraber geliyor. Ön tarafta 8 MP’lik kameraya sahipken, arkada ise, 13MP + 5MP + 2MP üçlü bir kamera dizilimine sahip. 2 GB ve 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneğiyle gelen telefon, kutudan Android10Go ile çıkıyor. Parmak izi okuyucusuna sahip model, bu sensörü uzun süredir görmediğimiz şekilde telefonun arka tarafına konumlandırmış. Yeşil, siyah, mavi ve mor şeklinde dört renk bulunacak telefon, 123 dolar fiyat etiketiyle satılmakta. 18 Şubat’ta satışa çıkacak olan modelin, ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda şu an için net bir bilgi yok. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Google Chrome bazı eski işlemcilerde artık çalışmayacak
Chromium geliştirici ekibinin açıklamasına göre SSE3 desteği olmayan eski x86 işlemcilere olan desteğini kesecek. Yeni uygulama ise Chrome 89 ile gelecek.
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Bu hamleyle Google Chrome kullanımında görülmesi beklenen değişim oldukça düşük. Çünkü bu durumun etkileyeceği işlemciler çoğunlukla Intel Core 2 Duo öncesi çipleri kapsıyor. Öyle ki 2005 sonrası işlemcileri SSE3 desteğine zaten sahip. Dolayısıyla bu durumun etkileyeceği işlemcilerin yaklaşık 15 senelik olmaları gerekiyor.
Ayrıca bu durumdan etkilenen tek sistem de Windows olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Mac, Android ve Chrome OS sistemleri zaten çalışmak için SSE3 desteği gerektiriyorlar. Onun dışında Chromium tabanlı Microsoft Edge tarayıcısının da bu değişimden etkilenmesi muhtemel.
Bu tip eski işlemcilerin neden desteğinin kesildiğiyle alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Ama bahsettiğimiz gibi kullanıcıların büyük çoğunluğunun yeterli yenilikte işlemci sahibi olduklarını düşünürsek; desteğin kesilmesiyle gelecek olan performans artışı bu durumu haklı çıkarmaya yetecek gibi.
Böylelikle Chrome 89 versiyonundan başlayarak minimum işlemci gereksinimlerine uymayan sistemler Google Chrome kuramayacaklar. Uygulamanın açılmaya çalışılması durumunda sistem hata verecek. Bu değişimlerin uygulanacağı cihazlar ise Chrome 87’den itibaren donanım desteklerinin biteceğiyle alakalı uyarılar almaya başlayacak.
Eğer Intel Atom veya Celeron M gibi SSE3 öncesi işlemcilere sahipseniz; konuyla alakalı daha detaylı bilgi için yapılan değişikliklerin paylaşıldığı bu sayfaya bir göz atabilirsiniz.
Haber
Facebook, COVID-19 aşılarının otizme yol açtığını söyleyen paylaşımları kaldıracak
Facebook, koronavirüs aşılarının otizm hastalığına sebep olduğunu iddia eden paylaşımları kaldıracağını açıkladı. Sosyal medya devi, benzer bir kararı aşıların içinde mikroçip olduğunu söyleyen paylaşımlar hakkında da almıştı.
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Ülkemizde de bir süredir uygulanmakta olan koronavirüs aşılarıyla alakalı akıl almaz iddialarla karşılaşmaya başladık. Yalan bilgilerin sosyal medya ortamına taşınma tehlikesine karşı da bizzat platformlar kendilerince önlemler alıyorlar. Bugün Facebook yaptığı duyuruda, koronavirüs aşısının otizme neden olacağını söyleyen paylaşımları platformdan kaldıracağını duyurdu.
Facebook, koronavirüs aşısı hakkında üretilen komplo teorilerine aman vermeyecek
Facebook’un, yanlış bilgi içerikli paylaşımlarla alakalı genel olarak bir politikası var. Bu politikası üzerinde küçük bir değişiklik yaptıklarını söyleyen Facebook yetkilileri, koronavirüs aşılarıyla alakalı yalan haberlerin de hem Instagram’dan hem de Facebook’tan siliyorlar.
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Facebook’un yeni politikasına göre, şu tarzdaki paylaşımlar platformdan kaldırılacak:
- Koronavirüsün insan yapımı olduğunu söyleyen paylaşımlar.
- Aşıların hastalığı önlemede etkili olmadığını iddia eden paylaşımlar.
- Hastalığa yakalanmanın, aşıyı yaptırmaktan daha güvenli olduğunu söyleyen paylaşımlar.
- Aşıların tehlikeli, toksik ve otizme neden olduğunu söyleyen paylaşımlar.
Facebook, bu dört maddeden oluşan paylaşım türlerini bugünden itibaren platformdan silmeye başlayacak. Ayrıca şirket yaptığı duyuruda; paylaşımların silinmesine rağmen yeniden paylaşılması durumunda, paylaşan kişileri/kaynakları platformdan bertaraf edeceğini de ifade etti.
Facebook, hangi bilginin yanlış olduğunu ve hangi bilginin doğru olduğunu belirlerken, güvenli halk sağlığı uzmanları tarafından aktarılan bilgileri baz alacak. Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak aşıların güvenliği, etkinliği, içerikleri veya yan etkileri hakkında yanlış iddialar içeren paylaşımlar platformdan silinecekler.
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