Son günlerde YouTube kullanıcıları arasında büyük bir tartışma var. Peki, dünyanın en büyük video platformu neden aniden böyle bir karar aldı? Artık YouTube üzerinde bazı içeriklere ulaşmak için yalnızca doğum tarihinizi girmek yetmeyebilir. Yeni sistem, özellikle genç kullanıcıların güvenliğini sağlamak için geliştirildiğini iddia etse de, “Acaba fazla mı ileri gidiyor?” sorusu akıllara geliyor.

YouTube artık yaşınızı tahmin edecek!

YouTube, yapay zeka destekli yeni yaş doğrulama sistemini devreye aldı ve ilk olarak ABD’de uygulanmaya başladı. Bu özellik, kullanıcıların 18 yaşından küçük olup olmadığını tespit etmek için izleme alışkanlıkları, arama geçmişi ve hesap kullanım süresi gibi birçok veriyi analiz ediyor.

Üstelik bu analiz, kayıt sırasında girdiğiniz doğum tarihiyle sınırlı değil; sistem, tamamen sizin platformdaki davranışlarınıza odaklanıyor. Eğer YouTube algoritması sizi “reşit değil” olarak işaretlerse, karşınıza yaşınızı doğrulamanız için bir uyarı penceresi çıkıyor.

Kullanıcılar arasında bu durum farklı tepkilerle karşılandı. Bazı kişiler, çocuklarının veya kuzenlerinin izlediği çizgi filmler yüzünden YouTube’un kendilerini genç kullanıcı sanmasından şikayetçi.

Özellikle “kimliğimi bir internet platformuna vermem” diyenler için bu süreç tartışmalı hale geliyor. YouTube ise sistemin yalnızca tek bir içerik türüne odaklanmadığını, çok sayıda sinyali bir araya getirerek karar verdiğini vurguluyor.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 Ultra Ağustos 2025 güncellemesi yayınlandı!

Yeni sistemle birlikte, reşit olmadığı düşünülen hesaplarda varsayılan olarak şu önlemler devreye giriyor: kişiselleştirilmemiş reklamlar, “ara ver” ve “uyku zamanı” hatırlatıcıları, video yükleme ve yorum yaparken ek gizlilik uyarıları, tekrar izlenmesi sakıncalı olabilecek videoların önerilerden çıkarılması.

Bir başka tartışma noktası ise gizlilik endişeleri. ID veya selfie yüklemek istemeyen kullanıcılar, standart genç hesap ayarlarıyla platformu kullanmaya devam edebilecek ancak bu durumda bazı içeriklere erişemeyecek. Bu da uygulamanın güvenlik ile özgürlük arasındaki hassas dengede nasıl bir yol izleyeceği sorusunu gündeme taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamanın bu yeni yaş doğrulama sistemini kullanıcı deneyimi açısından nasıl değerlendirirsiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!