Oyun
The Outlast Trials çevrimiçi oynanabilecek!
Korku oyunlarının vazgeçilmezi serinin yeni oyunu The Outlast Trials,dört oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabilir (CO-OP) şekilde gelecek.
Steam’in Remote Play Together’ı yayınlamasından sonra,bu özellikle entegre biçimde geleceği düşünülen oyun,oyuncuların arkadaşlarıyla birlikte korku dolu bir maceraya atılmalarına olanak sağlıyor.
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Outlast ilk olarak 2013 yılında Windows PC platformu için piyasaya sürüldü.Birinci şahıs psikolojik korku oyunu,ertesi yıl diğer oyun konsolları için de çıkış yaptı.Whistleblower isimli DLC paketi hatırlarsak,oyuncular tarafından bir genişletme paketinin hakkını sonuna kadar verdiği yönünde sıkı övgüler toplamıştı.2017’de ise firmanın farklı bir ana karaktere sahip Outlast’ın devamı olan Outlast 2 adlı yeni oyunu yayınlandı.
Geliştirici firma Red Barrels’ın kurucularından David Chateauneuf;İster yalnız ister arkadaşlarıyla oyunu deneyimleyen oyuncular için,yoğun korku ve endişe getirecek,yeni bir deneyim yaratacakları konusunda açıklamalarda bulundu.Firmaya göre yeni The Outlast Trials,serinin önceki oyunları Outlast ve Outlast 2‘nin devamı değil,ancak aynı kurgunun bir çok açıdan farklı yeni bir parçası olarak nitelendirilmiş.
Hikaye kısmında ise soğuk savaş döneminde bilinmeyen bir deneyde yer almış deneklerin rolünü üstleneceğiz.Resmi bir duyuruya göre oyun şu an geliştirme aşamasının başlangıcında ve henüz çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmamakta,umuyoruz ki en kısa sürede çıkış tarihiyle ilgili bilgiler bizlerle paylaşılır.
Haber
ETS 2 için Türkiye haritası 5 Aralık’ta geliyor!
ETS 2 ya da tam adıyla Euro Truck Simulator 2, 2012 yılında çıkışını gerçekleştirmesine rağmen DLC ve birçok yenilikleri almaya devam ediyor. Türkiye’de çok büyük kitlesi olan ETS 2 ise yıllardır beklenen resmi Türkiye haritası hamlesine nihayet başlıyor.
Şimdiye kadar Going East ile Avrupa’nın doğusuna, İskandinavya ile kuzeye, Vive La France ile Fransa ve Beyond the Baltic Sea ile Rusya, Finlandiya arasındaki ülkeleri de geniş Avrupa haritasına katan SCS Software ekibi, artık Road to the Black Sea ile Karadeniz’e geliyor.
Trakya haritası ETS 2’de!
5 Aralık tarihinde yayınlanacağı açıklanan yeni DLC paketi Road to the Black Sea adını alırken Romanya, Bulgaristan ve nihayet Türkiye’yi de haritasına dahil ediyor. Ancak bu paketin tüm Türkiye’yi değil, trakya bölgesini eklediğini belirtelim.
İstanbul geliyor!
Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra Türkiye’den Kapıkule ile başlayan yerel haritamızda Edirne, Tekirdağ ve İstanbul yer alacak. İstanbul’da ise metrobüsler dikkat çekerken, Halkalı, Beylikdüzü yolu, İkitelli, Atatürk Havalimanı ve Mall of İstanbul gibi bölgeler görünüyor. Şu an için ise maalesef boğazı ve köprüleri kulllanamıyor olacağız. Yani İstanbul’un sadece Avrupa yakası bu DLC paketinde yer alacak.
Road to the Black Sea özellikleri
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketinde 10 bin kilometreden fazla yol eklenecekken, 11 yeni yerel şirket de yerini alacak. Toplamda Türkiye’den 3 il olmak üzere 20 şehir eklenecek oyunda Dunaj şehrinde de nehir feribotu kullanılabilir olacak.
Şu an için fiyatı açıklanmayan ek paketin 40 TL ya da üzeri bir fiyata gelmesi bekleniyor.
Oyun
Half-Life: Alyx, Steam’de şimdiden ön siparişe açıldı!
Half-Life: Alyx, beklenmeyen bir hızla görselleri Valve tarafından yayınlanmıştı. Üzerinden iki gün geçmeden firma oyunu ön siparişe açtığını duyurdu. Oyunun kendisi ise Mart 2020 yılında resmi çıkışını gerçekleştirmiş olacak.
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Geçtiğimiz günlerde Steam’in sahibi olan firma Valve, Twitter üzerinde yaptığı açıklamayla birlikte Half-Life serisinin üçüncü oyununu piyasaya süreceğini duyurmuştu. Üzerinden neredeyse iki gün geçti geçmedi hemen bir açıklama daha yayınlayan firma, oyunu ön siparişe açtığı bilgisini Half-Life sevenlere duyurmuş oldu.
Half-Life: Alyx, ilk oyun ile ikinci oyunun ortasındaki bir zaman diliminde geçecek. VR deneyimini üst düzeye çıkardığını belirten Valve, Half-Life’ın sitesinde de yayınladığı görsellerle bunu kanıtlamış oldu.
Combine’la mücadele devam edecek!
Oyunun hikayesi aynı seyrinde devam ettiğini görüyoruz. Dr. Eli Vance ve kızı Alyx’in gözünden yaşayacağımız macera distopik bir evrende geçiyor. Evrensel birlik olan Combine’la savaşan karakterlerimiz Şehir 17’de nasıl yaşanması gerektiğini öğreniyorlar.
Dr. Eli Vance ve kızı Alyx savaşın ardından Şehir 17 adında enkaz içinde tekrar inşa edilmeye çalışılan bir bölgeye yerleştiler. Bölgede projelerini ve araştırmalarını sürdüren doktor, Combine ile mücadeleyi sürdürmek için yeni araçlar yaratır. Şimdi ise, bu cihazları kullanabilecek yeterince cesur insanları etrafına toplaması gerekiyordur.
VR was built for the kind of gameplay that sits at the heart of Half-Life, and Half-Life: Alyx was built from the ground up for VR. You'll be able to play it on any SteamVR compatible system.
Learn more about our VR compatibility and play styles: https://t.co/n1Ow10wBL8 pic.twitter.com/3K3dPMpnn7
— Valve (@valvesoftware) November 21, 2019
Sanal gerçeklik için sıfırdan oluşturulan oyun deneyimi
Oyunun dizaynı tamamen VR başlıklar için özel olarak oluşturuldu. Half-Life’ın kalbinde yatan muhteşem oynanış deneyimi VR ile tamamen baştan yaratıldı. Half-Life’ın yeni jenerasyonuyla birlikte duvarların kırılışını sanki dibinizdeymiş gibi hissedebileceksiniz. Bunun haricinde birçok dinamiği içerisinde bulunduran oyunda sizi iyileştiricek şırıngaları bulabiliyor, bazı pompalı tüfeklere erişim sağlayabileceksiniz.
Şimdi ön siparişte!
Half-Life: Alyx, şimdi Steam üzerinde %10 indirimle 82,80 TL satış etiketiyle satın alınabiliyor. Oyunun piyasaya sürülmesi ise sitesinde yazan resmi açıklamaya göre Mart 2020 tarihini bulacak. Henüz Türkiye’de satışa sunulmayan HTC’nin yeni başlığı Valve Index sahibi olursanız eğer oyuna ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.
İçerisinde kulaklık, kontroller ve baz istasyonun olduğu Valve Index VR Kit’in tüm aksamlarını ayrı ayrıda edinebiliyorsunuz. Her paketin içerisine Half-Life: Alyx dahil edilmiş. Global pazarda 999 dolar etiketiyle satışa sunulan cihazı, isterseniz Türkiye’de n11.com üzerinden 10.000 TL’ye tüm sete sahip olabiliyorsunuz.
Half-Life’ın yeni oyunuyla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız buradaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
Haber
Football Manager 2020: Daha gerçekçi menajerlik
Football Manager 2020, 19 Kasım itibari ile merakla bekleyen futbol severlerin karşısına çıktı. Peki FM 2019 ile FM 2020 arasında ne gibi farklar var, FM 2020‘nin yeni özellikleri neler? Bu soruların cevabı yazımızın devamında.
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Oyunun detaylarını azaltın!
Football Manager 2020 sürümü ile birlikte 500 binden fazla futbolcuyu içerinde barındırmaya başladı. Kırmızı ön planda oyun tasarımı ile bu yıl karşımıza çıkan FM 20’nin giriş ekranına da yeni özellikler eklendi. Kişisel profil bilgilerini girdiğimiz kısımda “Tecrübeli bir menajer misin?” sorusunu bizlere yönelten oyun, tecrübeliyim kısmını seçtiğinizde ek sorumluluklar ekranını bizlere açıyor. Bu sorumluluklar ekranı ile birçok sorumluluğu üzerinizden ekibinize devredebiliyorsunuz. Peki bu özellik ne işimize yarayacak? Bildiğiniz gibi FM 2012‘den sonra oyun içi birçok sorumluluk bizlere bırakılmış durumda. Bu da bazı oyun severlerin oyundan uzaklaşmasına neden olmuştu. Eğer sizde çok fazla detaydan sıkılıyorsanız oyun içi sorumluluklarınızı buradan ayarlayıp detayları minimum seviyeye indirebilirsiniz.
Football Manager 2019‘da olduğu gibi bir ana ekran bizleri bu oyunda karşılıyor. Sağ tarafa dizilmiş menü seçeneklerinden zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yeni kariyerinizi başlatabiliyorsunuz. İstediğiniz takımı seçip, ligleri ekleyip gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, oyunu başlatırken FM 2019 ile arasındaki hız farkını anlayacaksınız. Tabi bu bilgisayarınızın donanım performansına bağlı olarak değişiyor. Biz iki sürümü de aynı bilgisayarda test ettiğimiz için bu aradaki farklı anlayabiliyoruz.
Oyunun dikkatleri üzerine çeken kısımlarından birisi, başlangıçta karşınıza çıkan ekran olmuş diyebiliriz. Eski sürümlerde “gelen kutusu” bizleri karşılarken bu sürümde kendinizi bir toplantı odasında görüşmenin içinde buluyorsunuz. Karşınızda adınızın yazıldığı ve hangi takımla oynuyorsanız onunla imzaladığınız sözleşme ve haber duruyor.
Football Manager 2020 detaylarıyla birlikte oynamaya başladığınızda, sözleşmelerde bulunan yenilikler, artık monotonlaşmış oyuncu görüşmelerinin değişikliği ve gözlemleme kısmındaki farklılıkları görebiliyorsunuz. Alışılmışın dışında gözlemleme bölümünde birçok farklılık bizleri karşılıyor. Bu farklılıklardan ilki teknik ekibinizi yönetecek bir teknik müdürü işe alabiliyor olmanız. Diğer bir değişiklik ise kiralama yapacağınız durumlarda size yardımcı olması için kiralama görevlisini işe alabiliyor olmanız.
Daha keyifli maç motoru
Tüm bunları geçip, yenilikleri gördükten sonra maç motorundaki değişiklere biraz değinelim. Herkesin en çok beklediği kısımlardan biri olan maç motorunda da bazı değişiklikler yapılmış. Bunda ilk göze çarpan kısım, hava durumlarına göre statlarda olan değişiklikler. Bazı statlarda artık yağmurlu havada stat zemininde olan su birikintilerini görebilecek, karlı havalarda oluşan buzlanmaları takip edebileceksiniz. Ayrıca oyuncu hakaretlerinde yapılan düzenlemeler, daha gerçekçi bir deneyimi bizlere sunmak için hazırlanmış. Gol yediğinizde oyuncuların hareketleri ile oyuncu sevinmelerinde de birçok yeni düzenleme yapılmış.
Bahsettiğim kısımlar 3D maç motoru ile alakalı olduğunu söyleyeyim. Gelelim 2B oyun motoru kısmına, burada da birçok yenilik yapılmış. Yukarıda bahsettiğim tüm yenilikler, 2B maç motorunda da geçerli. Maçta bulunan su birikintileri ve buzlu alanlar 2B olarak gördüğümüz sahada da bizlerin karşısına çıkıyor. Ayrıca 2B maç motorunun daha akıcı bir hale getirildiğini söyleyelim.
Genişletilmiş kulüp vizyonu ile gerçekçi kariyerler yaratın
Football Manager 2020 sürümünde yapılan köklü bir değişiklik bulunmasa da, kulüp vizyonunda yapılan değişiklik neredeyse köklü bir değişiklik olarak kabul edilebilir. Genişletilmiş kulüp vizyonu ile birlikte, yöneticilerle daha fazla haşır neşir oluyorsunuz. Sezon öncesi ve sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda yönetimden bir harf notu alıyorsunuz. Bu aldığınız harf notu ile gözleminiz de bulunan futbolcuların maliyetini yönetime ödettirmeniz mümkün oluyor.
Yani gözlemlediğiniz, wonderkid oyuncularını kulüp bütçeniz yeterli olmasa bile yönetime kabul ettirip teklif gönderebiliyorsunuz. Ayrıca hayallerinizi süsleyen yıldız oyuncularla görüşmeleriniz olumlu geçse de, yönetime takılan oyuncular olabiliyor. Bu şekilde almak için gün saydığınız oyunculara, yöneticiler tarafından ambargo koyulabiliyor. Bu yenilik ise oyundaki gerçekçiliği artırmış olarak görünüyor. Siz siz olun yönetimin ambargo koyabileceği oyuncu için umut beslemeyin.
Daha detaylı kişilik bilgileri
Football Manager 2020 içerisinde bulunan sezon öncesi yeniliklerinden bir tanesi ile daha tanışalım. Olaylara verilen cezaları sezon öncesi artık belirleyebiliyorsunuz. Yani antrenmana izinsiz katılmama, bir gün boyunca kulübe gelmeme ve kartlardan doğan cezaları artık siz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz bir gün ile 2 hafta arasında bu cezaları değiştirebilirsiniz. Bu cezalarla birlikte katı bir teknik direktör ya da sakin bir teknik direktör olabilirsiniz.
Zamanı gelmişken, teknik direktörlük profilinizde bulunan detaylara artık profil kısmından ulaşabildiğinizi söyleyelim.. Kullandığınız profil kısmında, nasıl bir yapıya sahip teknik direktör olduğunuz belirtiliyor ve oyuncuların gözünde yönetim biçiminiz benimseniyor. Bu şekilde oyuncularla olan görüşmeleriniz, sizi tanıdıkları için değişebiliyor. Ayrıca oyun içinde sergilediğiniz tüm tutumlar kaydedilebiliyor ve bu oyun profilinize yansıtılıyor.
Juventus’u bulamadım nerede Juventus?
Football Manager 2020‘de bir lisans sorunu da Juventus ile çıktı. Eğer sizde oyunda Juventus‘u bulamıyorsanız İtalya liginde Zebre adında bir takım görüyor olacaksınız. Teknik ekip ve takım ismi değişik olarak karşımıza çıkan Juventus’ta, Andrea Barzagli’nin adı Federico Ranucci olmuş durumda.Lakin kormanıza gerek yok çünkü sadece antrenör ve takım ismi farklı olarak yapılmış, oyuncu isimleri orijinal olarak duruyor.
Ülkemiz için beklenen özellik olarak karşımıza çıkan VAR sistemi, Beta sürümünde sadece Türkiye Kupası‘nda uygulanmış olsa da tam sürümle birlikte ligimize de eklenmiş durumda. Yani Türkiye liglerinde oynuyorsanız, gerçekte olduğu gibi VAR sistemi de oyuna eklenmiş.
Football Manager 2020 Türkiye fiyatı
Sonuç olarak, birçok farklı noktada yeniliklerle karşımıza çıkan FM 2020, futbol sevenlerin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Eğer sizde detaylardan hoşlanıyorsanız, yeni sürümü oynamaya başlayabilirsiniz. Oyun şu anda Steam‘de 179 TL gibi bir fiyattan satışa çıkmış durumda. Oyun içinde kullanacağınız, Football Manager 2020 Editor uygulamasını ise 18 TL‘ye satın alabiliyorsunuz. İyi kariyerler..