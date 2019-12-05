The Outlast Trials çevrimiçi oynanabilecek!

Korku oyunlarının vazgeçilmezi serinin yeni oyunu The Outlast Trials,dört oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabilir (CO-OP) şekilde gelecek.

Steam’in Remote Play Together’ı yayınlamasından sonra,bu özellikle entegre biçimde geleceği düşünülen oyun,oyuncuların arkadaşlarıyla birlikte korku dolu bir maceraya atılmalarına olanak sağlıyor.

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Outlast ilk olarak 2013 yılında Windows PC platformu için piyasaya sürüldü.Birinci şahıs psikolojik korku oyunu,ertesi yıl diğer oyun konsolları için de çıkış yaptı.Whistleblower isimli DLC paketi hatırlarsak,oyuncular tarafından bir genişletme paketinin hakkını sonuna kadar verdiği yönünde sıkı övgüler toplamıştı.2017’de ise firmanın farklı bir ana karaktere sahip Outlast’ın devamı olan Outlast 2 adlı yeni oyunu yayınlandı.

Geliştirici firma Red Barrels’ın kurucularından David Chateauneuf;İster yalnız ister arkadaşlarıyla oyunu deneyimleyen oyuncular için,yoğun korku ve endişe getirecek,yeni bir deneyim yaratacakları konusunda açıklamalarda bulundu.Firmaya göre yeni The Outlast Trials,serinin önceki oyunları Outlast ve Outlast 2‘nin devamı değil,ancak aynı kurgunun bir çok açıdan farklı yeni bir parçası olarak nitelendirilmiş.

Hikaye kısmında ise soğuk savaş döneminde bilinmeyen bir deneyde yer almış deneklerin rolünü üstleneceğiz.Resmi bir duyuruya göre oyun şu an geliştirme aşamasının başlangıcında ve henüz çıkış tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmamakta,umuyoruz ki en kısa sürede çıkış tarihiyle ilgili bilgiler bizlerle paylaşılır.