PUBG Mobile geliri 1 milyar doları aştı

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG Mobile, kırdığı rekorlarına bir yenisini ekledi. Oyun, 1 milyar dolardan daha fazla gelir elde ederek rakiplerini geride bırakmayı başardı.

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PUBG Mobile, aydan aya gelirlerini düzenli olarak artırmayı sürdürüyor. Oyun Game for Peace ismiyle ve kozmetik düzenlemelerle Çin’de gelir alımına açıldığından bu yana adeta durdurulamıyor. Sensor Tower Store Intelligence’ın yayınladığı son rapora göre, PUBG Mobile’ın gelirleri 1 milyar doları aştı. iOS ve Android genelinde cirosu 1 milyar doları aşan PUBG Mobile böylece, söz konusu rakamlara ulaşmış ilk Battle Royale oyunu oldu.

Ağustos 2018‘de oyunun brüt geliri 25 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Ancak bu yıl 160 milyon dolara ulaşmış durumda. Çin verisinin çıkarılması durumunda bile oyunun getirisindeki büyümenin geçtiğimiz yılın iki katı olduğu kaydediliyor. Aradan geçen bir yılın ardından bir yıl içindeki gelir tablosunun değişimi gerçekten de oldukça çarpıcı.

Başarılı oyun, zaman zaman yayınlanan güncellemelerle de canlı tutuluyor ve oyuncuların beğenisini kazanıyor. Son olarak PUBG Mobile Lite’a getirilen 0.14.1 güncellemesi büyük değişikliklerle geldi. Yeni güncellemede dikkat çeken ilk ve en önemli özellik ise harita. Yeni Golden Woods haritası ilk göze çarpan harita. Çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar barındıran dar bir harita olan Golden Woods, oyunculara rekabetçi bir savaş alanı sunuyor.