Amerika Bilim Kurgu ve Fantezi Yazarları derneği her yıl Nebula ödülleri dağıtıyor ve bu yılın adaylarının listesi de yayınlandı.

Nebula ödülleri 1966 yılından beri dağıtılıyor. O yılın en iyi romanı, en iyi kısa hikayesi, en iyi kısa romanı ve farklı alt türlerde kısa romanlar belirleniyor. Bu ödüllere ek olarak Andre Norton Genç Bilim Kurgu ve Fantezi Yazarı ve Ray Bradbury Mükemmel Dramatik Sunum ödülleri yine etkinlik kapsamında veriliyor.

Kazananlar bu yıl düzenlenecek olan konferansta açıklanacak ve ödüller sahiplerine verilecek. Konferans 18-21 Mayıs tarihleri arasında Amerika’nın Pittsburgh şehrinde düzenlenecek. Adayların arasında oldukça dikkat çeken isimler mevcut. Eski io9 haber müdürü Charlie Jane Anders’ın All the Birds in the Sky, N.K Jemisin’in The Obelisk Gate, Mischell Baker’ın Borderline ve Nisi Shawl’ın Everfair gibi kitapları dikkatleri üzerine çekenler arasında yer alıyor.