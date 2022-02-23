‘Yıldızlı Günler’ Kampanyası 2 Mart’a kadar Türk Telekom’da

Türk Telekom, ‘Yıldızlı Günler’ kampanyasıyla mevcut müşterilerine avantajlar sağlarken; yeni müşterilerine, yüksek hızlı fiber internet paketlerinde ayrıcalıklı teklifler sunmayı ihmal etmiyor. Türkiye’nin Fiber Gücü adına ev sahipliği yapan Türk Telekom, 81 ilde herkes için erişilebilir iletişim yaklaşımı ile fırsat ve ayrıcalıklar sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Yıldızlı Günler ile sunulan fiyat avantajı 2 Mart’a kadar geçerli!

‘Yıldızlı Günler’ kampanyası kapsamında Türk Telekom abonesi olan yeni bireysel müşteriler, 24 ay taahhütleri karşılığında sabit fiyat garantisi ile evde internet avantajlarından yararlanabilecekler. Yüksek hızlı internet ihtiyacına avantajlı fiyatlarla cevap vermeyi hedefleyen kampanya sayesinde Türk Telekom’dan evde internet hizmeti almak isteyen müşteriler ayda 119 TL’ye 35 Mbps, 129 TL’ye 50 Mbps ve 139 TL’ye 100 Mbps’ye kadar hızlı limitsiz fiber internet paketlerine sahip olabilicekler. Türk Telekom’un yeni müşterilerine özel olarak sunduğu ‘Yıldızlı Günler’ kampanyası 2 Mart tarihine kadar devam edecek.

Yıldızlı Günler Kampanyası TTNET A.Ş. tarafından Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısı üzerinden sunulmaktadır. Türk Telekom® markası, Türk Telekom Grubu şirketleri ortak markasıdır.

Türk Telekom Hakkında;

180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.(kaynak)