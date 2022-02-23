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TÜY KADAR HAFİF 47 GRAM FARE! | TUF Gaming M4 Air
Sadece 47 gram ağırlığında olan TUF Gaming M4 Air faresi ile karşınızdayız. İnanılmaz hafif yapısı ve farklı tasarımı ile gelen M4 Air, delikli yapısıyla fazlasıyla hafiflemiş durumda.
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TÜY KADAR HAFİF 47 GRAM FARE! | TUF Gaming M4 Air
6 butona sahip olan TUF Gaming M4 Air, 16000 DPI değerine sahip PAW3335 sensörünü kullanıyor. 400 IPS maksimum hız ve 40 G hızlanma ile kullanılan fare, özellikle hafif mouse arayanlar için piyasadaki en hafif fare olarak geçiyor.
Üzerindeki özel tasarıma Air Shell tasarımı diyen Asus kanadı, aynı zamanda kullandığı plastiğe ASUS Antibacterial Guard adında iyonik bir bakteri önleyici sistem geliştirmiş durumda. Özellikle en çok kirlenen aksesuarlardan biri olan fareler için önemli bir artı olmuş.
Delikli yapısı sayesinde sıvı dökülme problemleri için IPX6 sertifikasına da sahip olan TUF Gaming M4 Air için üzerine dökülecek sıvılarda derdiniz ortadan kalkıyor.
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TÜY KADAR HAFİF 47 GRAM FARE! | TUF Gaming M4 Air
TÜY KADAR HAFİF 47 GRAM FARE! | TUF Gaming M4 Air
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