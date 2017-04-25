Çin merkezli teknoloji firması Yi Technology sürpriz bir şekilde son iki senedir GoPro’nun en önemli rakiplerinden birisi oldu.

Xiaomi falan yatırım yapılan Yi Technology, Las Vegas’ta düzenlenen NAB konferansında sanal gerçeklik ve 360 derece çekim için iki yeni donanım tanıttı. Yi Halo isimli kamera Google ile birlikte üretildi. Diğer dairesel kamera ise Yi 360 VR.

Yi Halo 16.999$’dan satışa çıkacak 17 kameralı bir canavar. 8K çözünürlükte 30 fps, 5.8K çözünürlükte 60fps stereoscopic çekim yapabiliyor. Kamera Google’ın 2015 yılında duyurduğu sanal gerçeklik içerik platformu Jump ile birlikte çalışacak şekilde üretildi. Yi Halo, Jump destekli üretilen ikinci kamera. Daha önce GoPro geçtiğimiz yıl 16 kameralı Odyssey’di.

Yi 360 VR ise 399$. 5.7K çözünürlükte, 30 fps hızında 360 derece kayıt yapabiliyor. Bu hafta GoPro’nun tanıttığı Fusion 5.2K çözünürlükte kayıt yapabiliyordu. Yi 360 VR çözünürlük konusunda Nikon’un KeyMission 360 ya da Samsung Gear 360’tan daha iyi.

GoPro Fusion hakkında pek bir bilgi yayınlamadı ancak Yi 360 VR’ın detayları açıklandı. Yi 360 VR’da 12 megapiksel büyüklüğünde 220 derecelik çekim yapabilen Sony IMX377 sensör yer alıyor. Kameranın görüntü işleyicisi ise Ambarella. Kamera ayrıca 2.5K çözünürlüğünde 30 kare saniye hızında, Wi-Fi bağlantı ile canlı yayın yapabiliyor.