Haber
Yerli otomobilin piyasaya çıkış tarihi açıklandı!
Yerli otomobil hakkında yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan AK tarafından yapılan yeni açıklamada yerli otomobilin piyasaya çıkış tarihi ortaya çıktı.
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200 bin elektrikli otomobil satılacak!
Beş farklı şirketin ortak bir şekilde üretmeyi planladı yerli elektrikli otomobil hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu beş şirketin arasında bulunan Zorlu Holding’in Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak ‘Türkiye’de gelecek üç yıl içinde 200 bin elektrikli aracın satılmasını öngörüyoruz. Bu süreçte de itici gücün yerli elektrikli otomobil olacağı görüşündeyiz. 2022 yılında yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz.’ dedi.
Sinan Ak tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, yerli otomobillerin 2022 yılından önce piyasaya çıkmayacağı görülüyor. Ayrıca Ak tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrikli otomobillerdeki batarya artışları ile birlikte tüm dünyada elektrikli araçların kullanımlarının artacağı ön görülüyor. Bu artış gelecek üç yıl içinde ülkemizde de görülecek.
Google Home ve Google Home Mini artık stereo olarak eşleşebiliyor
Google‘ın akıllı ev asistan cihazları Google Home ve Google Home Mini artık birbirleri arasında eşleşebiliyor. Bu eşleşme ile birlikte bir çift olarak bu iki cihazı kullanabiliyorsunuz.
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Cihazınızın yönlerini belirleyin
Akıllı evler için en iyi seçeneklerden biri olan Google Home asistanları birbirleri ile stereo şekilde eşleşemiyorlardı. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte artık bu cihazlar birbirleri ile stereo bir şekilde eşleşebilecek. Bu ayarları uygulamak için telefonunuzda bulunan Google Home uygulamasına girip çift hoparlör şeçeneğini seçip sonrasında hoparlörlerin yönlerini belirleyebiliyorsunuz.
Bu şekilde sağ ve sol hoparlör olarak cihazlarınızı konumlandırıp stereo bir şekilde ses alabiliyorsunuz. Ayrıca bunun için herhangi bir Google asistan cihazınızın olması yeterli oluyor. Farklı Google asistan cihazlarınızla bu özelliği kombine edebilirsiniz.
Basın Bülteni
TP-Link, restoran, otel ve işyerleri için ücretsiz WIFI sunacak!
TP-Link, restoran, otel ve ofisler için uygun fiyatlı yeni internet çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Ücretsiz bulut destekli yönetim yazılımı “Omada” ile her yerden işinizi yönetebiliyorsunuz.
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Kurumsal bazda yenilikçi çözümler kuran TP-Link bugün yayınladığı basın açıklamasıyla birlikte iştirak ortaklarına güzel çözüm sunmayı hedefliyor. Firmanın EAP serisi access point modellerine bir yenisi daha eklendi.
Uygun fiyatlı bir model olan EAP115, diğer EAP modelleri gibi ücretsiz yönetim yazılımı Omada ile birlikte satıyor. Özellikle, otel, restoran, hastane, AVM gibi her yerden Wifi erişimi gerektiren durumlarda avantajlı bir çözüm üretmek gerekebiliyor. Tavana, duvara veya herhangi bir yüzeye kolayca monte edilebiliyor. Omada yazılımı sayesinde yüzlerce EAP tek bir noktadan kolayca izlenip yönetilebiliyor. TP-Link’in EAP serisi için geliştirdiği ve son derece basit bir kullanıma sahip olan Omada, teknisyen ya da eğitim gerektirmeden erişim noktaları denetlenebiliyor.
Facebook ve SMS desteği ile kimliğinizi doğrulayın!
EAP115, diğer EAP modelleri gibi Kısıtlı Portal (Captive Portal) özelliğine sahip olarak görüyoruz. Gün içinde Wifi ağına bağlanacak cihazlara Wifi erişimi vermek için kolay ve kullanıcı dostu bir kimlik doğrulama yöntemi sunduğunu da söyleyebilirim. Kısıtlı Portal özelliği, ağa yetkisiz kişilerin erişmesin de önüne geçiliyor.
EAP serisinde, en uygun fiyata sahip modellerden biri EAP115, PoE özelliği sayesinde elektrik prizi olmadan da istediğiniz yere bu cihazı kurabiliyorsunuz. Gücü direkt Ethernet hattı üzerinden alıyor.
Samsung
Samsung Galaxy S11 dizaynı, tamamen ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S11, 2020 yılını kasıp kavurmak için geliyor gibi gözüküyor. Şimdiden yeni bilgilerin sızmaya başladığı telefon için üretim faaliyetleri yakın zamanda başlayacak.
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Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü cihazda, Koreli şirketin gelecek sene Galaxy S11 cihaz ailesi için dizayn ve iç donanım çalışmalarının sonlandırıldığı raporlandı. Haber, iddia şirketlerinden biri olan ICE Universe tarafından da onaylandı. Şirketin olağan geliştirme çalışmaları halen devam ettiğini de ekledi.
Hatırlarsanız, AR-GE faaliyetleri S10 cihazı için 2018 yılının Kasım ayında sonlandırılmıştı. Samsung’un yeni nesil cihazıyla tam olarak ne planladığı paylaşılan raporda belirtilmiyor. Fakat yeni S ailesinin üyelerinin taban olarak bu senin bayrak gemileri modeli olan S10’un dizaynını temel alıyor. Samsung, Infinity-O AMOLED ekran teknolojisini yeni seri cihazlarda sürdürmeyi planlıyor. Fakat, daha küçük çerçeve (geniş ekran-gövde oranı) ve kamera boşluğuna sahip dizayn anlayışını geliştirmek istiyor.
Galaxt S11’de, kavisli edge panel bir önceki nesile oranla Plus ailesinde tercih edilen tek kameralı konfigürasyona oranla çift kameralı kurulumu standart modele de getirmeyi hedefliyor.
Galaxy S10+’da iki sensörü barındıracak kadar büyük alanda ToF sensör (Yüz derinliğini matematiksel hesap yaparak ölçüyor.) ve daha güvenli yüz tarama teknolojileri kullanılıyordu.
S11’in önceki nesile oranla en büyük fark, cihazın arka tarafında hissediliyor. Şirket geçen günlerde ektra geniş kamera deliği için patent aldığını görmüştük. Fakat, dedikodular bunun yerine sensörlerin de yer aldığı üçlü delik kombinasyonun olabilirliğinden bahsediliyorlar. Bunların haricinde, cihazda iki kameralı bir ön kamera kurulumunun yer alması daha muhtemel diyebiliriz.
Samsung Galaxy S11, arka kamera sistemi komple değişecek
Geliştirilmiş öz çekim kamerası, yeni kamera teknolojileriyle donatılması bekleniyor. S11 ve S11+ bayrak gemileri, 16 megapiksellik sensör yerine 12 megapiksellik kamera modeli tercih edilerek etkileyici dört kameralı tasarımını belirleyecek. Aynı dizayn, firmanın eski amiral gemilerinden biri olan Galaxy S7’de kullanılmıştı.
Şüphesiz ki oluşturulan tasarım, ultra-geniş-açılı kamera ve yeni ToF sensörle birlikte geliştirilmiş portre fotoğraflar ve daha stabil AR (Yapay Gerçeklik) içeriklerler yaratılabiliyor Belki kurulum modeli, yeni 5X periskobik yakınlaştırma sensörüyle tamamlanabilir. Huawei, P30 modelinde 2x telefoto lens teknolojisini kullanmıştı.
Snapdragon 865 veya Exynos 990. Sizce hangisi?
2020 model bayrak gemilerinin kaderinde, Amerikan pazarına sunulması beklenen, gücünü Qualcoom’un ileri jenerasyon Snapdragon 865’inden alacak modeller bekliyor. Bildiğiniz üzere Kore Devi, Avrupa pazarına belirlediği planlar doğrultusunda düzenli olarak kendi ürettiği Exynos modellerinin dağıtımını yapıyor . Bu sene de bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde firmanın Exynos 990 işlemcisinin duyurusu gerçekleşmişti.
Premium sınıf modelde firma 12GB RAM tercih edecekken daha ekonomik sınıfa hitap eden 8GB’lık modeli S11e serisinde yer alacak. Henüz net bir bilgi maalesef ki firma nezdinde paylaşılmadı. Ancak, bir kesin nokta var o da firmanın tanıtacağı tüm modellerde 256GB depolama seçeneğini müşterilerine sunması olacak.
S11 ailesi kutudan Android 10’la birlikte çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte OneUI 2.1 desteği, standart olarak 5G bağlantı, üst seviye cihazlar için 45W hızlı şarj ve 3.5mm kulaklık çıkışı olmadan tanıtılacağı ön görülüyor.
Samsung, uzun zamandır Çinli üreticilerin gazabına uğrasada özellikle S10 ailesinden itibaren premium sınıf algısını çok iyi sunmaya başladığını söyleyebiliriz.