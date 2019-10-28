Google Home ve Google Home Mini artık stereo olarak eşleşebiliyor

Google‘ın akıllı ev asistan cihazları Google Home ve Google Home Mini artık birbirleri arasında eşleşebiliyor. Bu eşleşme ile birlikte bir çift olarak bu iki cihazı kullanabiliyorsunuz.

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Cihazınızın yönlerini belirleyin

Akıllı evler için en iyi seçeneklerden biri olan Google Home asistanları birbirleri ile stereo şekilde eşleşemiyorlardı. Yeni yapılan güncelleme ile birlikte artık bu cihazlar birbirleri ile stereo bir şekilde eşleşebilecek. Bu ayarları uygulamak için telefonunuzda bulunan Google Home uygulamasına girip çift hoparlör şeçeneğini seçip sonrasında hoparlörlerin yönlerini belirleyebiliyorsunuz.

Bu şekilde sağ ve sol hoparlör olarak cihazlarınızı konumlandırıp stereo bir şekilde ses alabiliyorsunuz. Ayrıca bunun için herhangi bir Google asistan cihazınızın olması yeterli oluyor. Farklı Google asistan cihazlarınızla bu özelliği kombine edebilirsiniz.