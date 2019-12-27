Yerli otomobil modelimiz tanıtıldı! Yerli üretimin yeri belli oldu!

Yerli otomobilimizin bugün öğlen saatlerinde yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sunumuyla yerli otomobilimiz resmen duyurulmuş oldu.

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Türkiye Otomobil Girişimi’nin oluşumuyla tasarımına başlanan araç, lüks dizaynıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yerli otomobilin tanıtılacağıyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan gelmeye başlamıştı. Bu anonsun üzerinden çok vakit geçmeden TOGG’un kendi Twitter hesabı üzerinden, yapılan açıklamalarla detaylanmaya başlamıştı.

Sonuç olarak, bugün beklenen an geldi ve Türkiye’nin ikinci yerli otomobil girişimi olan otomobil resmen tanıtılmış oldu. Lansmanda ilk yerli otomobil projemiz olan ve seri üretime geçirilmeyen Devrim modeline de atıfta bulunuldu. Aynı zamanda lansmanda Devrim modelinin, son ve tek prototipi de sergilenmek üzere alanda konumlandırılmıştı.

Yerli otomobilin özellikleri neler? Ne vadediyor?

TOGG CEO’su Gürcan Karataş’ın sunumuyla araç resmen tanıtıldı. Araba modeli teknolojik olarak gelişmiş özellikler sunuyor. İnternet of Things (IoT) gibi yenilikçi donanıma sahip modelin üretim itibariyle günümüz standartlarına uygun şekilde fakat doğuştan elektrikli motora sahip olacak. Araçta 0 emisyon değerleri yer alacağı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı.. Bu motorun toplamda 500 km menzil kat edebilecek.

Yerli arabanın şu an için sadece iki tip kasa seçeneği bulunuyor. Sedan ve SUV olarak belirlenen bu kasa modelleri 2030 yılına kadar seri üretimle birlikte C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, B-MPV olmak üzere 5 model alternatifi bulunacak. Beygir seçeneklerinde ise 200 ve 400 beygir kıstaslarından biri seçilebilecek. 200 beygirlik seçenek 7,6 sn, 400 beygirlik opsiyon 4,8 saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Bununla birlikte, arabanın içerisinde çift motor konumlandırılmış. Bu yüksek motor hacmine sahip otomobillerde dört çeker özelliğine sahip olacak.

Segmentinde en uzun aks mesafesi ve en geniş iç hacmine sahip araçta 500 km yol mesafesi kat edebilecek. Yerli otomobil merkezi bir sisteme bağlı olacak ve sürekli güncelleme alabilecek.

Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programında (Euro Ncap), araç 5 yıldız almayı başardı. Bu sıralama yeni araçların konfor standartlarına ne kadar uygun olduğunu belirleyen bir program olarak karşımıza çıkıyor.

Yerli üretimin merkezi Gemlik’te kuruluyor!

Yerli arabamız, Gemlik’te bulunan 4,5 km’lik askeri arazinin üzerinde konumlandırılacak ve üretimlerine hız kesmeden başlanacak. 2022 yılında yerli aracımızı piyasada görmenin gururunu yaşayacağız.

TOGG resmi hesabından arabaların tanıtım videosu yayınlandı!