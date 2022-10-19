Planno adlı bir şirket, yerleşik güneş panellerine sahip kumaşlar üretiyor. Şirketi, Katalonya Politeknik Üniversitesi Tekstil ve Kağıt Mühendisliği Bölümü’nde profesör olan Elina Ilén yönetiyor. Şirket, yerleşik güneş enerjili sensörlere sahip yıkanabilen giysiler üretiyor. Bu sayede, kalp atış hızı, sıcaklık, duruş, uyku kalitesi ve vücut yağ seviyeleri gibi kullanıcının sağlığının çeşitli yönleri izlenebiliyor.

Ilén, “Bu güneş pilleri, giyilebilir cihazlara güç sağlamak için yeterli enerji üretebiliyor. Ancak bir kumaşın arkasına bir güneş pili yerleştirmek en verimli yöntem değildir. Bu piller, hiçbir zaman doğrudan güneş ışığında olan bir güneş pili ile aynı enerjiyi toplamayacaktır. Tekstilin kalınlığı, yapısı, rengi ve son dokunuşlar, enerji hasat potansiyeli miktarı üzerinde bir etkiye sahip.”

“Tekstil bazlı bu ürünler, sürekli sağlık takibi için en iyi çözümlerden birİ. Çünkü ürünün kabul edilebilirliğini sağlamak daha kolay. Hastalar zaten kıyafet giyiyor, böylece bu teknoloji rahatlık ve gizlilik sağlamak için kumaşın altına yerleştirilebiliyor.” diyor.

İçindekiler Statik elektrikli kumaşlar

Statik elektrikli kumaşlar

Loughborough Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, güç üreten kumaşlara farklı bir yaklaşım getiriyor. Güneş pilleri kullanmak yerine, insan hareket ettiğinde oluşan statik elektriği toplayarak kullanılabilir bir güce dönüştürüyorlar.

Teknoloji, statik elektrik nano jeneratörler (teng) adı verilen küçük güç dönüştürücülerine dayanmaktadır. Bunlar, statik çeken bir polimer kaplama ile kapı pamuk, polyester ve naylon gibi liflerden yapılmakta. Bu esnek ve suya dayanıklı uçlar daha sonra giysi kumaşlarına örülebiliyor.

Proje lideri Ishara Dharmasena, “Verimli teng üretmek için normal tekstil malzemelerini ve tekstil üretim tekniklerini nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz. Amaç, normal kıyafetlerimize çok benzeyen, ancak elektrik üretebilen veya vücut hareketlerini ölçmek için sensör görevi görebilen tekstiller üretmektir. Ancak gelecekte teng’leri hibrit güç üreten giysiler oluşturmak için güneş panelleri ile birlikte kullanılabiliriz” diyor.

Washington Üniversitesi’nden Prof. Denise Wilson, güneş enerjisiyle çalışan giysi pazarının önümüzdeki yıllarda genişlemesini umuyor. Wilson, “Ürünlerin pazarlanması söz konusu olduğunda daha fazla hayal gücünden faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Küresel toplulukta bize tam olarak sunabileceklerinden henüz yararlanmadık.” diyor.

Büyüme için en büyük alanın muhtemelen cep telefonlarını şarj edebilen giysiler olacağını da ekliyor. Ayrıca Wilson, “Ortalama bir tüketici için, hareket halindeyken cihazını şarj etmek büyük bir avantaj. Ancak, bu tür giysilerin yaygın bir popülerlik kazanması zor olacaktır. Güneş paneli sistemlerinin önemli bir verimlilik kaybı olmadan en az bir yıl dayanması gerekiyor.” diye ekliyor.