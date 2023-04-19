Resmi Gazetede yayınlanan bilgiye göre Yenilenmiş ürünlerle ilgili olarak yeni bir karar alındı. Bu karara göre birçok ürün grubu da artık yenilenmiş kategorisinde değerlendirilecek ve tüketiciler daha uygun fiyatlı ve garantili bir şekilde bu ürünlere ulaşım sağlayabilecekler. Bu ürünler arasında daha önce akıllı telefonlar giriyorken yeni karar işe birlikte akıllı saatler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de bu kapsam içinde değerlendirilecek.

Ayrıca batarya sağlığı %85 ve altında olan akıllı telefonların, yenilenmiş olarak satılması için yenilenmiş telefon satan firmalar tarafından bataryaların değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Bunlara ek olarak yenilenmiş ürünler birden fazla kez yenilenme yoluna da gidebilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe buradan göz atabilirsiniz: hwp.to/3mHekC1

#YenilenmişTelefon #YenilenmişBilgisayar #YenilenmişÜrünler