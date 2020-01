Yeni Xiaomi mağazası Konya’da açılıyor! Kampanyalar neler?

2020 yılına merhaba demeye hazırlandığımız bugünlerde hepimizde bir hediye telaşı var. Telefondan bilgisayara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ve sağlık ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride yılbaşı hediyesi bulabileceğiniz MediaMarkt’ta yılbaşı indirimleri başladı.

Hediyesini seçemeyene “Hediye bulucu”

Ürün yelpazesinde bulunan on binlerce ürünle her yaştan ve her zevkten insana yılbaşı hediyesi bulmak isteyen MediaMarkt, Hediye Bulucu ile dokuz farklı kategoride alternatif ürünler sunuyor.

Kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlerden aksesuarlara kadar birçok kategoride mediamarkt.com.tr’de hizmet alabiliyorsunuz. Buna göre; “Maceraperestlerin, Aksesuarsız Yapamayanların, Gamer’ların, Müzikseverlerin, Dizi ve Film Sevenlerin, Hamaratların, Teknolojiseverlerin, Sporcuların ve Bakımına Düşkünlerin” bayılacağı hediye önerileri seçilebiliyor.

Eğer siz de hediye seçimi yapmakta zorlanıyorsanız bu link üzerinden işinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Yılbaşı kampanyasında öne çıkan indirimler

Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden model, şu anda yılbaşı indirimleriyle birlikte 1999 TL’ye düşmüş durumda. İçerisinde Radeon 530 ekran kartı bulunan modelde 256 GB SSD ve 4 GB RAM gibi özellikler sıralanıyor.

Yılbaşı hediyelerinin en popüler seçimlerinden biri şüphesiz kulaklık. Eğer siz de yılbaşında sevdiklerinize kulaklık hediye etmek istiyorsanız, Sennheiser’ın birçok farklı modeli şu anda indirimde. Eğer tam kablosuz bir model tercih edecekseniz Momentum, daha geleneksel bir model için ise CX 300S gibi modelleri tercih edebilirsiniz.

Philips’in üç taraflı Ambilight desteği, 4K çözünürlük ve Android işletim sistemi gibi özellikleriyle öne çıkan TV modeli 50PUS7304, yılbaşı indirimleri kapsamında 3999 TL’ye düşmüş durumda. Eğer yeni bir akıllı TV almak istiyorsanız ve hem Ambilight hem de Android gibi ek özelliklerden faydalanabileceğiniz bir model arıyorsanız, Philips 50PUS7304 bu anlamda iyi bir tercih olacaktır.

