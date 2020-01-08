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Yeni Xiaomi mağazası Konya’da açılıyor! Kampanyalar neler?
Son dönemde ülkemizdeki varlığını ciddi bir şekilde arttıran Xiaomi, yeni mağazasını şimdi de Konya’ya açıyor. 11 Ocak Cumartesi günü saat 11:00 itibarıyla Konya Kulesite AVM’de açılacak yeni Mi Store‘da birçok indirim ve hediye kampanyası olacak.
Konya Xiaomi Mi Store kampanyaları neler?
Açılışa özel akıllı telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %40‘a varan bir indirim söz konusu. Ayrıca bu indirimlerin yanı sıra mağaza açılışında toplamda 153 adet hediye de Xiaomi severleri bekliyor olacak.
- Alışveriş yapan 3 kişiye telefon,
- 30 kişiye Mi Band 4 bileklik
- 40 kişiye Redmi AirDots kulaklık
- 40 kişiye 10.000 mAh Redmi Powerbank
- 40 kişiye Basic kulaklık
Açılışta biz de orada olacağız!
11 Ocak Cumartesi günü ekibimizden Ersin Akman ve Kerem Enginar da açılışta olacak. Mağazaya gelen izleyenlerimizin bir selamını bekliyoruz 🙂
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Microsoft hassas bilgilerin çalındığını açıkladı
Microsoft hassas bilgilerin çalındığını açıkladı. Microsoft, “Thallium” kod adlı, Kuzey Kore‘den çalıştığı düşünülen hacker grubunun saldırısı sonrası hassas bilgilerin çalındığını, ancak durumun kontrol altına alındığını açıkladı.
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Microsoft, web sitelerine yapılan bu saldırı ile bir şok yaşadı. Saldırıyı yapan “Thallium” kod adlı grubun Kuzey Kore‘de faaliyet gösteren bir grup olduğu düşünülüyor. Bu grubun devleti çalışanlarının, üniversite personellerinin, nükleer silah alanında çalışan kişilerin bilgilerini hedef aldığı açıklandı.
Microsoft, açtıkları dava sonrasında, saldırıya hedef olan 50 domainin de kendi kontrollerine geçtiğini belirtti. Hedefine ulaşmak için kötü amaçlı yazılım da kullanmış olan Thallium‘un yaptığı saldırı, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.
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İzmir Hilltown AVM’ye Xiaomi Mi Store açılıyor! Kampanyalar neler?
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Cep telefonlarinda %15 indirim ve seçili ekosistem aksesuar ürünlerinde %50’ye varan indirimler.
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Xiaomi Mi Band 4 akıllı bileklik 159.99 TL
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Xiaomi Mi True Wireless Earbuds (Redmi AirDots): 109.99 TL
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10.000 mAh Powerbank 69.99 TL
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Alışveriş yapan ilk 35 kişiye Mi Band 4 hediye, sonraki 35 kişiye Redmi 10.000 mAh powerbank hediye! (ALT LİMİT YOK)
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Alışveriş yapan 100. Kişiye Mi True Wireless Earbuds Basic (Redmi Airdots) kulaklık
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Alışveriş yapan 200. Kisiye Mi Band 4 hediye edilecek.
Açılışta ekibimizden Ersin Akman ve Kerem Enginar da olacak. Açılışa gelecek takipçilerimiz bize selam vermeyin unutmasın 🙂
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Yılbaşı hediyeleri, indirimli fiyatlarla MediaMarkt’ta
2020 yılına merhaba demeye hazırlandığımız bugünlerde hepimizde bir hediye telaşı var. Telefondan bilgisayara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ve sağlık ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride yılbaşı hediyesi bulabileceğiniz MediaMarkt’ta yılbaşı indirimleri başladı.
Hediyesini seçemeyene “Hediye bulucu”
Ürün yelpazesinde bulunan on binlerce ürünle her yaştan ve her zevkten insana yılbaşı hediyesi bulmak isteyen MediaMarkt, Hediye Bulucu ile dokuz farklı kategoride alternatif ürünler sunuyor.
Kulaklıklardan akıllı telefonlara, beyaz eşyalardan bilgisayarlara, hoparlörlerden aksesuarlara kadar birçok kategoride mediamarkt.com.tr’de hizmet alabiliyorsunuz. Buna göre; “Maceraperestlerin, Aksesuarsız Yapamayanların, Gamer’ların, Müzikseverlerin, Dizi ve Film Sevenlerin, Hamaratların, Teknolojiseverlerin, Sporcuların ve Bakımına Düşkünlerin” bayılacağı hediye önerileri seçilebiliyor.
Eğer siz de hediye seçimi yapmakta zorlanıyorsanız bu link üzerinden işinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Yılbaşı kampanyasında öne çıkan indirimler
Lenovo Ideapad S145
Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden model, şu anda yılbaşı indirimleriyle birlikte 1999 TL’ye düşmüş durumda. İçerisinde Radeon 530 ekran kartı bulunan modelde 256 GB SSD ve 4 GB RAM gibi özellikler sıralanıyor.
Sennheiser kulaklıklarda %30’a varan indirim
Yılbaşı hediyelerinin en popüler seçimlerinden biri şüphesiz kulaklık. Eğer siz de yılbaşında sevdiklerinize kulaklık hediye etmek istiyorsanız, Sennheiser’ın birçok farklı modeli şu anda indirimde. Eğer tam kablosuz bir model tercih edecekseniz Momentum, daha geleneksel bir model için ise CX 300S gibi modelleri tercih edebilirsiniz.
Philips 50PUS7304
Philips’in üç taraflı Ambilight desteği, 4K çözünürlük ve Android işletim sistemi gibi özellikleriyle öne çıkan TV modeli 50PUS7304, yılbaşı indirimleri kapsamında 3999 TL’ye düşmüş durumda. Eğer yeni bir akıllı TV almak istiyorsanız ve hem Ambilight hem de Android gibi ek özelliklerden faydalanabileceğiniz bir model arıyorsanız, Philips 50PUS7304 bu anlamda iyi bir tercih olacaktır.
Not: Bu içerik MediaMarkt’ın desteğiyle hazırlanmıştır