Toyota yeni bir özel üretim Supra, Toyota GR Supra 45. Yıl dönümününe özel aracını piyasaya sürüyor ve bu yeni otomobil Custom MkIV Supra’ya saygı duruşunda bulunurken, otomobil bazı benzersiz stillerle geliyor.

Bu yeni sınırlı sayıda üretilen Supra, büyük boyutlu ve manuel olarak ayarlanabilen bir spoyler ile birlikte geliyor, ayrıca mat siyah bir jant Siyah GR fren kaliperleri ve siyah yan çıkartmalarla birlikte geliyor, 6 ileri manuel veya 8 ileri paddle shift otomatik şanzıman seçeneği var.

1990’ların modellerine bir övgü olarak GR Supra 45. Yıldönümü versiyonu koyu turuncu Mikan Blast (“mikan” Japonca’da turuncu anlamına gelir) veya buz gibi Absolute Zero renklerinde sunulacak. 3.0 Premium Sınıfı üzerine inşa edilen bu GR Supra’nın alçak, yoğunlaştırılmış ekstrem tasarımı, manuel olarak ayarlanabilen büyük bir arka spoyler ile tamamlanıyor. Arka bagaj kapağının yaklaşık üç inç üzerinde yükselen spoyler, sürücülerin açısını değiştirmesine ve arka tekerleklere uygulanan bastırma kuvveti miktarını etkilemesine olanak tanıyan bir ayar vidasına sahiptir.

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45th Anniversary Edition ayrıca mat siyah kaplamalı 19 inç alüminyum jantlara ve önde GR logosu taşıyan siyah boyalı ters monte edilmiş fren kaliperlerine sahiptir. Kesik Supra logolu siyah yan panel grafiği, aracın dış hatlarını vurgulayarak yan taraf boyunca yukarı doğru ilerliyor. Bu özel versiyon, beyaz perdedeki MkIV modelini anımsatan görünümüyle 2024 Supra serisine nostalji ve şıklık katıyor. 45. Yıldönümü Sürümü 900 adetle sınırlı olacak ve Mikan Blast ile Absolute Zero arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Yeni Toyota GR Supra 45. Yıldönümü hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda yer alan Toyota web sitesinde bulabilirsiniz, ABD’de sadece 900 araç üretilecek, diğer ülkelerde kaç adet üretileceğine dair herhangi bir ayrıntıya sahip değiliz.