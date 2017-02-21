Yeni Samsung Gear VR Başlığında Kontrolcü Bulunabilir

Samsung’un yeni model Gear VR başlığında uzun zamandır kullanıcıların istediği elde kullanılan yeni bir kontrolcü yer alabilir.

Bu sabah çıkan haberlere göre Federal İletişim Komisyonu belgelerinde Galaxy Club isimli bir ürün çıktı. Böyle bir cihaz Gear VR’ın 2014 yılında çıkan ilk serisinden bu yana kullanılan trackpad kontrolcünün yerini alabilir.

Cihazın nasıl olduğuna dair hiç bir bilgi yok. Ancak ortada dolanan bir çizim biraz fikir veriyor. Bu çizime göre kontrolcü tek el ile kullanılmaya uygun. Çizim Komisyonda bulunan belgelerde de geçiyor. Test dosyasında ise Gear VR Kontrolcüsü ibaresi yer alıyor. Galaxy S8 ile gelmesi beklenen yeni Gear VR bu kontrolcüyü destekleyen ilk nesil olabilir.

Buna benzer bir cihaz Google’ın Daydream başlığında yer alan kontrolcü. Bu kontrolcüde bulunan sensörler sayesinde kısıtlı da olsa hareket takibi mümkün. Bazı Gear VR oyunları üçüncü parti oyun kontrolcüsü destekliyor. Başlığın üzerinde yer alan kontrolcü ise son derece rahatsız. Samsung bir sonraki başlıkta arayüzü de güncellerse o zaman son derece önemli bir atılım yapabilir.