Dizüstü Bilgisayar
Yeni Ryzen işlemcili, LED’li bilgisayar: ROG Zephyrus G14
ROG Zephyrus G14, Asus’un ilk 14 inç boyutunda ve sade tasarımıyla dikkat çeken en yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarından biri olarak dikkat çekiyor.
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ROG Zephyrus G14
Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan Zephyrus G14, AMD’nin en yeni Ryzen 7 4800HS işlemcisi, GeForce RTX 2060 ve GTX 1660 Tİ ekran kartı ile geliyor.
32 GB’a kadar 3200 MHz bellek, 1 TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri sunan ROG Zephyrus G14, FHD ve WQHD Pantone onaylı 120 Hz’e kadar panel seçenekleri de sunacak.
Bu cihazı en farklı kılan özelliğe gelecek olursak AniMe Matrix adını alan özel ekranı. Cihazın ekranının arkasının yarısını kaplayan özel LED’lere sahip olan cihaz, Asus’un odak noktası olan özelleştirme ve kişisel bilgisayar hissini verebiliyor.
Bu LED’ler’i dilediğiniz gibi özelleştirebilir, sabit bir görsel ya da GIF şeklinde hareketli olarak da kullanabilirsiniz.
Yeni nesil Ryzen işlemcili TUF Gamnig ailesi
TUF Gaming FA506/706 model adlarına sahip olan yeni aile gücünü tıpkı Zephyrus G14 gibi 4. nesil Ryzen mobil işlemcilerinden alıyor. Intel versiyonu ilerleyen dönemlerde çıkacak olan yeni dizüstü bilgisayarlar özellikle metal kasa seçeneğiyle dikkat çekecek.
Piyasada TUF Gaming A15 ve TUF Gaming A17 adını alacak olan yeni seri AMD Ryzen 4000 Serisi CPU seçeneklerine ek olarak Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını kullanacak.
Çok daha iyi soğutma sistemiyle gelen cihazlarda ön plana çıkan özellik ise pil ömrü. Dileyen kullanıcılara 90 Wh gibi çok ciddi değerde bir batarya sunabilen Asus, 11,6 saat video izleme gibi ciddi bir pil ömrü sunacak.
TUF ailesinin en önemli yanlarından olan sağlamlık konusunda da iddialı bir model olan cihazlar MIL-STD-810H askeri standartlarına göre çok dayanıklı bir yapıda olacak.
Dizüstü Bilgisayar
Daha uygun fiyatlı olacak! Asus VivoBook S modellerine ilk bakış
Asus‘un CES 2020’de tanıtacağı yeni nesil VivoBook ailesine ilk bakış yaptık.
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Daha önce özellikleri ile fark yaratsa da fiyat noktasında eleştirilen aileye güncelleme getiren Asus, artık ScreenPad, ErgoLift gibi yenilikçi ama giriş seviyesinde pek aranmayan detayları kaldırarak daha güçlü ve daha şık modelleriyle geliyor.
Bu yapılan değişiklikler ile daha uygun fiyatlı VivoBook modelleri yakında Türkiye’de piyasada olacak.
Dizüstü Bilgisayar
Reklamlarda boy gösteren bilgisayar: Casper Nirvana S500 incelemesi
Casper Nirvana S500 incelemesiyle karşınızdayız. Bize gelen S500-8565-8H50P-G-F kod adlı modelini incelediğimiz videomuzda reklamlarda ve bilboardlarda sıkça gördüğümüz fiyat/performans ürününe bakıyoruz.
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19,9 mm inceliğinde ve 1,9 kg ağırlığında olan Casper Nirvana S500, 15,6 inç FHD ekran ile geliyor. Gücünü Intel Core i7 8565U işlemci seçeneği ile gelen cihaz 10. Nesil CometLake seçenekleriyle de satın alınabiliyor.
Nvidia GeForce MX230 ekran kartı ile günlük işlerinizden fazlasını ve temel oyunları da oynatabilen S500, 8 GB bellek, 512 GB SSD ile kutudan çıkacak.
Wi-Fi AC ve BT 5.0 desteği de sunan cihaz 10 saate varan pil ömrü iddiasında bulunsa da biz 8 saat dolaylarını normal kullanımda görmeyi başardık.
Detayları videomuzda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Oyuncular için tam tekmil laptop: ROG Strix Scar III inceleme
Gerek özel tasarımı, gerek ekran teknolojileri gerekse donanımıyla tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olan ROG Strix Scar III incelemesiyle karşınızdayız.
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ROG Strix Scar III’ün ofisimize incelemeye gelen örneği 17 inçlik ROG Strix Scar III G731GW-EV002T kod adını alan model. Tasarımına baktığımızda BMW Designworks Group işbirliğiyle hazırlanan ve detaylarında BMW’yi andıran özel bir tasarım görmekteyiz. Katmanlı yapısı ile 3D Flow Zone adını alan hava kanallarıyla dikkat çeken Scar III, ince, karbon desenli iç mekan, yeni sarmalayıcı ışık çubuğu, klavye ve ROG logosu boyunca uzanan Aura Sync aydınlatma ile albenisi çok yüksek olan bir model.
ROG Strix Scar III’ü özel yapan Keystone
Tamamen farklı ve yenilikçi bir özellik olan Keystone kullanan Scar III, cihazınızı kişiselleştirmek ve kişisel verilerinizi korumak için özel bir alan yaratıyor. Bu fiziksel, NFC destekli anahtarınızı yerleştirildiğiniz zaman kendinize has Armory Crate profiliniz anında cihazda aktif olurken, size özel ve sadece Keystone ile aktifleştirilen Shadow Drive depolama alanınız da kullanma açılmış oluyor.
Yani Keystone size hem özel bir alan hem de özelleştirilmiş profil sunuyor. ROG Strix Scar III başında değilken Keystone’u özel anahtarlığında taşıyarak kişisel verilerinizi koruyabileceksiniz.
Donanım özellikleri
Saf oyuncu laptop modeli olan Scar II modelinin kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB bellek, 512 GB SSD, 1 TB HDD gibi detaylar yer alıyor. Bu sayede hem oyunlarınız için geniş bir alan, hem Windows 10 ve programlarınız için de geniş bir depolamaya sahip oluyorsunuz.
Ekran tarafında 17,3 inç gibi geniş bir LED ekran sağlayan ROG Strix Scar III, Full HD bir panel sunarken, %72 oranında NTSC renk gamutu ve 144 Hz panel sunuyor. Bu sayede akıcı oyunları geniş ekranda oldukça eğlenceli ve sorunsuz bir biçimde oynayabilir, birçok profesyonel işinizi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendi denemelerimde 4K video kurgusunu sorunsuz ve takılma olmadan rahatlıkla yapabildiğimi söylemek istiyorum.
Sorunsuz bağlantı
Bağlantı kanadında da oldukça dolu dolu olan cihazda Intel 802.11ac (2×2) Gigabit Wi-Fi modemi ve Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Bir oyuncu bilgisayarı olduğu için Gigabit seviyesinde RJ45 LAN bağlantısı da sunan cihazda, 1 adet kombo ses, 3 adet USB 3.1 Gen 1 Tip-A bağlantı noktaları ve 1 adet de DisplayPort olarak kullanabileceğiniz USB 3.2 Gen 2 arayüzü sağlayan Tip-C bağlantı noktası yer alıyor. Görüntü için ise HDMI 2.0b destekli HDMI portu da mevcut.
Güçlü ses avantajı
ROG Strix Scar III üzerinde bulunan 4 Watt değerinde çift hoparlör ile stereo ses deneyimini oldukça doyurucu olarak sunabiliyor. 3 kata varan daha fazla ses ve bass verebilen bu hoparlörler oyun, dizi/film ve müzik deneyimlerinizde ekstra bir hoparlöre gerek bırakmadan tatmin edebilecek seviyede. Şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ve en doyurucu ses deneyimlerinden birini Scar III’te gördüm.
Oyun test sonuçları
Daha sonra video incelememizde detaylı olarak görebileceğiniz test sonuçlarına baktığımızda Full HD ve ultra olarak ayarladığımız oyunlarda ise aldığımız performans sonuçları ortalama olarak şu şekilde;
- PUBG: +90 FPS
- Metro Exodus: +80 FPS
- Apex Legends: +100 FPS
- BFV (RTX Açık): +60 FPS
- BFV (RTX Kapalı): +70 FPS
- Far Cry New Dawn: +60 FPS
- Shadow of War: +90 FPS
Sonuç olarak ROG Strix Scar III tam bir oyun meraklıları için tasarlanmış, güçlü tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çeken oldukça beğendiğim bir dizüstü bilgisayar modeli oldu. Sanırım bu yılın en çok hoşuma giden oyuncu dizüstü bilgisayar modeli bu olabilir.