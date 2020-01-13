Yeni Ryzen işlemcili, LED’li bilgisayar: ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14, Asus’un ilk 14 inç boyutunda ve sade tasarımıyla dikkat çeken en yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarından biri olarak dikkat çekiyor.

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ROG Zephyrus G14

Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan Zephyrus G14, AMD’nin en yeni Ryzen 7 4800HS işlemcisi, GeForce RTX 2060 ve GTX 1660 Tİ ekran kartı ile geliyor.

32 GB’a kadar 3200 MHz bellek, 1 TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri sunan ROG Zephyrus G14, FHD ve WQHD Pantone onaylı 120 Hz’e kadar panel seçenekleri de sunacak.

Bu cihazı en farklı kılan özelliğe gelecek olursak AniMe Matrix adını alan özel ekranı. Cihazın ekranının arkasının yarısını kaplayan özel LED’lere sahip olan cihaz, Asus’un odak noktası olan özelleştirme ve kişisel bilgisayar hissini verebiliyor.

Bu LED’ler’i dilediğiniz gibi özelleştirebilir, sabit bir görsel ya da GIF şeklinde hareketli olarak da kullanabilirsiniz.

Yeni nesil Ryzen işlemcili TUF Gamnig ailesi

TUF Gaming FA506/706 model adlarına sahip olan yeni aile gücünü tıpkı Zephyrus G14 gibi 4. nesil Ryzen mobil işlemcilerinden alıyor. Intel versiyonu ilerleyen dönemlerde çıkacak olan yeni dizüstü bilgisayarlar özellikle metal kasa seçeneğiyle dikkat çekecek.

Piyasada TUF Gaming A15 ve TUF Gaming A17 adını alacak olan yeni seri AMD Ryzen 4000 Serisi CPU seçeneklerine ek olarak Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını kullanacak.

Çok daha iyi soğutma sistemiyle gelen cihazlarda ön plana çıkan özellik ise pil ömrü. Dileyen kullanıcılara 90 Wh gibi çok ciddi değerde bir batarya sunabilen Asus, 11,6 saat video izleme gibi ciddi bir pil ömrü sunacak.

TUF ailesinin en önemli yanlarından olan sağlamlık konusunda da iddialı bir model olan cihazlar MIL-STD-810H askeri standartlarına göre çok dayanıklı bir yapıda olacak.