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ASUS,14 inçlik ROG Zephyrus laptop’unu CES 2020’de tanıttı!
ASUS, 14 inçlik yeni Zephyrus serisi laptopunu CES 2020’de oyuncuların beğenisine sundu. Güçlü işlemcisi ve yüksek performans vadeden yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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CES fuarında bu sene teknoloji markaları tarafından bir çok yenilik tanıtılıyor. Her marka en iddialı olduğu ürünlerini CES fuarında son kullanıcının beğenisine sunuyor.
Bu markalardan biri de olan ASUS oyuncu bilgisayarı teknolojilerini geliştirdiği markası Republic of Gamers serisinde 14 inç bir model tasarlayarak yüksek performanslı cihaz kategorisinde yeni bir pencere açtığını duyurdu.
ASUS Zephyrus G14 (GA401): Daha kompakt kasa ve daha güçlü donanım
İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ultra ince oyun kategorisini, yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz.”
En son örnek ise, güçlü işlemcileri ve yüksek performansı daha geniş kullanıcı kitlesi ile her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 modeli oldu.
15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük ROG Zephyrus G14’ün , geleneksel dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığı belirtildi. Zephyrus G14’ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında olduğu edinilen diğer bilgiler arasında.
Kolay şarj olabilir yapı ve uzun pil ömrü!
Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiği vurgulanırken bu durumun yeni G14’de böyle olmadığı aktarıldı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14’ü ekstra taşınabilir hale getirdiği belirtti.
Hem iş hem eğlence için üst düzey performans!
Yeni Zephyrus G14(GA401) ’ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklamanın bazı satır başları şu şekilde; “uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisi yıllardır var olmakla birlikte, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip en yeni AMD Ryzen 4000 Serisi mobil işlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor.
NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB’a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB’a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor. Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi.
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ASUS’tan fiyat-performans serisi laptoplar: TUF FA506/706!
ASUS firmasının fiyat-performans serisi olan TUF Gaming’e, Barcelona’da yapılan CES 2020’de iki model daha eklendi.
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ASUS, fiyat-performans odaklı TUF Gaming serisinin yeni modellerini CES 2020 fuarında duyurdu. Özellikle AMD ile geliştirdiği işbirliği sayesinde son nesil Intel işlemcilerin yanı sıra, son nesil Ryzen işlemciler de bu yeni seride son kullanıcının beğenisine sunulacak.
Güçlü işlemcileri ile yeni FA506/706 modellerinin bugüne TUF Gaming serisinde yer alan en üst düzey performansı sunacağı belirtildi
TUF gaming serisinde dayanıklılık ile yüksek performansı buluşturduklarını söyleyen ASUS, şu ifadeleri kullandı; “ TUF Gaming dizüstü bilgisayarların en yeni modeli olan FA506/706 ile AMD Ryzen 4000 Serisini veya 10.nesil Intel işlemcileri birinci sınıf grafikler olan NVIDIA Turing tabanlı GPU’larla ve ekran seçenekleriyle birleştiriyor. 144Hz’e kadar yenileme hızı ve daha iyi pil ömrü, bu sağlam kasanın öne çıkan özelliklerini oluşturuyor.”
Yeni AMD “Zen 2” çekirdek mimarisi şimdi yeni bir AMD Ryzen 4000 Serisi, mobil işlemci serisinde dizüstü bilgisayarlara geliyor. En üstteki çip, önceki nesle kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkararak, kullanıcıların sadece oyun oynamaktan ötesini yapmalarını sağlıyor.
En üstteki çip, önceki nesle kıyasla güç verimliliğini iki katına çıkararak, kullanıcıların sadece oyun oynamaktan çok daha fazlasını yapmalarına izin veriyor.
ASUS yetkilileri, bu yeni nesil fiyat performans serisinin yakın zamanda Türkiye’de satışta olacağını aktardılar.
ASUS
ASUS, CES’te, kurumlara ve günlük yaşama yönelik yeni ürünler!
ASUS; CES 2020’de kurumlara ve günlük yaşama yönelik tasarladığı ürünlerini tanıttı. Tanıtılan yeni ürünler arasında anakartlar, masaüstü bilgisayarlar, ekranlar, router’lar ve AIoT cihazları yer alıyor.
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ASUS, CES 2020’de içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyoneller için geliştirdiği Prime TRX40-Pro anakartını tanıttı. AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelinden yararlanmak için özenle tasarlanan bu anakart, Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı ile birlikte inanılmaz derecede hızlı depolama performansı sunan SSD RAID dizilimleri yapma imkanı sunuyor.
Tanıtılan diğer ürünler arasında ProArt Station mini PC’ler, ZenScreen MB16ACE taşınabilir monitör, ProArt Display PA248QV ve PA278QV monitörler, TUF Gaming VG27AQL1A oyuncu monitörü, ZenWiFi Voice, ZenWiFi AX (XT8), ZenWiFi AC (CT8), RT-AX89X ve RT-AX86U router’lar ve Tinker Edge T ile Tinker Edge R tek kartlı bilgisayarlar ve Mini PC PN61T gibi AIoT cihazları yer alıyor.
ASUS’tan yeni anakart serisi!
ASUS Prime TRX40-Pro ATX anakart içerik üreticiler, tasarımcılar ve profesyonel kullanım için AMD’nin en yeni 3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemcilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla özenle geliştirildi.
16 aşamalı sağlam bir güç tasarımına; kapsamlı sıcaklık kontrolü ve soğutmaya; üç adet yeni nesil PCIe 4.0 M.2 yuvası, Intel Gigabit Ethernet ve USB 3.2 Gen 2 ile yeni nesil bağlantı seçeneklerine ve akıllı ayarlara sahip olan Prime TRX40-Pro, yaratıcı fikirleri gerçeğe dönüştürmek için gereken olağanüstü performansı ve dayanıklılığı sunabilen bir üst düzey masaüstü bilgisayar anakartı.
Tüm ASUS ve ROG TRX40 anakartlarla uyumlu Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, sistemlere dört adet NVMe SSD eklemesine olanak veriyor.
16GT/s’ye kadar PCIe 4.0 bant genişliğini, CPU PCIe veri yollarını kullanarak donanım tabanlı ön yüklenebilir RAID dizilimlerine destek veriyor. Hyper M.2 X16 Gen4 Kartı, 4K ve 8K video dosyalarıyla çalışan video editörleri gibi içerik üreticiler için mükemmel bir depolama performansı sağlıyor.
ZenScreen MB16ACE ile güçlü donanım!
15,6 inç boyutundaki Full HD ZenScreen MB16ACE taşınabilir ekran, 1080p dizüstü bilgisayar sahibi bir kullanıcının çalışma alanını iki katına çıkarıyor. 8 mm inceliği ve 0,7 kg ağırlığıyla MB16ACE çoğu dizüstü bilgisayar çantasına sığıyor. ZenScreen MB16ACE ayrıca, orijinal kılıftan %35 daha hafif olan yeni ve gelişmiş Smart Case Lite kılıfla birlikte geliyor. Bu kılıf koruyucu görevi görmesinin yanı sıra bir stant olarak da kullanılabiliyor.
ProArt Display PA248QV ve PA278QV modelleri fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Fabrikada kalibre edilen bu ekranlar ortalama Delta E < 2 seviyesi ve %100 sRGB/ %100 Rec. 709 renk alanıyla üst düzey renk doğruluğu sunuyor.
27” ProArt Display PA278QV geniş en boy oranıyla 2560 x 1440 çözünürlük sunarken, 24,1” ProArt Display PA248QV ise 16:10 en boy oranıyla 1920 x 1200 çözünürlüğe sahip. Her iki ekranda da son derece ince yan ve üst çerçeveler yer alıyor.
Oyuncu monitörleri tarafında ise, TUF Gaming VG27AQL1A çok daha sağlam bir kullanım imkanı sunuyor. Ultra ince çerçeveler ekrandaki görüntüye odaklanmanızı sağlarken VESA DisplayHDR 400 standartlarına uyumluluk sayesinde sanal oyun dünyaları en yüksek kaliteyle gözlerinizin önüne seriliyor.
TUF Gaming VG27AQL1A’nın 1440p IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi (MPRT) ile kullanıcılara kusursuz ve hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. ELMB SYNC sayesinde ELMB (düşük hareket bulanıklığı teknolojisi) ve değişken yenileme hızı özelliğini aynı anda çalıştırabilen monitör, oyunlarda yüksek kare hızlarıyla net görüntüler için gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırıyor.
ASUS, yeni nesil ağ çözümlerinde iddialı!
Ağ sistemleri için geliştirilen ZenWiFi Voice çift bant AC1300 router, Amazon Alexa entegrasyonuna sahip. AiMesh teknolojisine destek veren cihaz, tek başına bir router olarak ya da diğer AiMesh cihazlarıyla birlikte kurulan ağ sisteminin bir parçası olarak kullanılabiliyor.
Ürünü kablosuz router’ların sinyal gücünü güçlendirmek için bir menzil artırıcı olarak da kullanmak mümkün. Zen WiFi Voice kablosuz cihazlar arasında kesintisiz bağlantı sağlamanın yanı sıra Amazon Alexa’ya da erişim imkanı sunuyor.
ZenWiFi AX (XT8) maksimum kapsama alanı ve performans arayanlara iki adet WiFi 6 router ile kuruluma hazır bir ağ sistemi sunuyor. İstemciler ve düğümler arası iletişim için bir adet 2,4 GHz ve iki adet 5 GHz bandı üzerinden toplam 6.600 Mbps’ye kadar bağlantı sunan WiFi 6 desteği sayesinde eşsiz bir performans elde ediliyor.
İki şık ZenWiFi düğümü özel 4×4 WiFi 6 bağlantısıyla kendi aralarında 4804 Mbps hıza kadar veri paylaşıyor. Sisteme bağlı istemciler ise gigabit sınırının ötesine geçebilen veri aktarım hızlarının keyfini çıkarıyor.
ZenWiFi AC (CT8) ağ WiFi sistemi, 3000 Mbps’ye ulaşan veri hızına ve ZenBook ailesinden esinlenerek her tür dekorasyona uyum sağlayabilen şık görünüme sahip iki adet AC3000 router ile üst düzey performans sunuyor. Üç adımda kolayca kurulabilen ZenWiFi AC, ayarları tüm düğümlerde senkronize edebilme özelliğiyle ağ sisteminin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasına imkan tanıyor.
ASUS AIOT cihazlar da tanıtımda yerini aldı!
Küçük ve güçlü birer tek kartlı bilgisayar olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R, düşük güç harcayarak makine öğrenimi arayüzlerini çalıştırabilen nöral işlem birimlerine (NPU) sahip. Nöral ağlarla çalışmak için geliştirilen NPU’lar bulut ortamındaki yapay zekayı yerel cihaza taşıyor.
Geliştiriciler için kullanışlı özelliklere sahip olan Tinker Edge T ve Tinker Edge R yapay zeka için hazır olmanın yanı sıra ölçeklendirme imkanı da sunuyor.
ASUS
ASUS ROG, CES 2020’de oyuncular için yeni ürün serisini tanıttı
Asus ROG, CES 2020 teknoloji fuarında; ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavyesini tanıttı. Onun dışında, ROG Chakram ve ROG Strix Impact II kablosuz oyuncu mouse’u da fuarda yer bulan ürünler arasında.
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ASUS ROG, CES 2020’de en yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. Yeni modeller arasında ROG Strix Scope TKL Deluxe mekanik klavye, ROG Strix Impact II Wireless mouse ve dahili joystick’e sahip olan ROG Chakram kablosuz fare yer alıyor.
CES 2020’de ayrıca mikrofonda yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip olan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık ve her iki elle de kullanılabilen Asus ROG Pugio II kablosuz mouse da tanıtıldı.
ROG Strix Scope TKL Deluxe: FPS türü oyunlar için üretilen klavye!
FPS oyunlarına uygun olacak şekilde geliştirilen ROG Strix Scope TKL Deluxe; tüm tuşları sunuyor. Ayrıca, oyunlarda fareyi rahat hareket ettirmek için ekstra alan sağlıyor.
Kişiselleştirme odaklı, tasarıma sahip olan ürün yüksek performans ve üst düzey malzemeleri bir araya getiriyor. Örgülü ve çıkarılabilir USB Type-C kablosu ve hem sağlamlık hem de kolay taşıma imkanı sunan biçim ve boyutuyla bu klavye istenilen her yere rahatlıkla götürülebiliyor.
ROG Strix Scope TKL Deluxe’ün tasarımında kişiselleştirme olanakları ön planda yer alıyor. Kullanıcılar kendi çalıştırma gücü, çalıştırma mesafesi ve dokunma hissi tercihlerine göre Alman üretimi Cherry MX RGB Red, Blue, Brown ve Speed Sliver anahtarları arasında tercih yapabiliyor.
ROG Strix Scope TKL Deluxe kullanıcıların eliyle aynı anda basabileceği tüm tuşları hassas bir şekilde algılıyor ve 1000 Hz sorgu oranıyla basılan tuşlara anında tepki veriyor.
Scope TKL Deluxe’ü dikkat çekici hale getiren özelliklerin başında aydınlatma geliyor. Her bir tuş ve kilit göstergesinde ayrı RGB LED bulunuyor. ROG logosu da kendine ait LED’lerle aydınlatılıyor.
Klavyenin ön kenarında bulunan 26 RGB LED’li ışık şeridi de etkileyici bir parlaklık sağlıyor. Kullanıcılar 11 farklı efekt (10 varsayılan ve 1 kişisel efekt) ve geniş renk yelpazesiyle kendilerine özgü bir görünüm oluşturabiliyor.
TKL Deluxe, Aura Sync uyumlu diğer bileşenlerle senkronize edebiliyor. Klavyeye bir adet varsayılan profile ek olarak belirli program veya oyunlara beş adet özel profil kaydedilebiliyor. Fn tuşuyla veya Armoury II yazılım aracıyla bu profiller arasında geçiş yapılabiliyor. Neredeyse tüm tuşları programlanabilen bu klavyede makroları da kolayca kaydetmek mümkün.
ROG Strix Impact II artık kablosuz!
Aura Sync RGB destekli etkileyici dış görünümü birlikte sunan ROG Strix Impact II Wireless, oyun oynarken kablo bağımlılığından kurtulup avantaj elde etmek isteyen kullanıcılara büyük bir fırsat sunuyor.
ROG Strix Impact II Wireless, ROG Strix Impact II modelinin kazandıran formülüne yeni nesil 16.000 DPI sensörü ekleyerek 40 g ivmeye kadar saniyede 400 inç hassaslık sağlıyor.
2,4 GHz radyo frekanslı kablosuz bağlantı ise düşük gecikme, mükemmel menzil ve uzun pil ömrü sunuyor. Şarj ederken oyun oynamaya devam etmek isteyenler USB-C kablosunu bağlayıp kullanma seçeneğine de sahip.
Önceki modelle aynı boyutlarda olan Impact II Wireless her iki elde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Sol taraftaki tuşlara sık kullanılan kısayollarını atamak mümkün. Kullanıcılar özel bir tuşla dört farklı hassaslık ayarı arasında geçiş yapabiliyor.
ASUS ROG Chakram: Dahili joystick’e sahip 16.000 dpi oyuncu mouse’u
ROG Chakram’ın yeniliği sol tarafında yer alan dahili joystick. Joystick analog modda çalışırken uçuş simülasyonları, yarış oyunları ve açık dünya yapımları için harika kontrol olanağı sunuyor.
Dijital modda ise FPS ve gerçek zamanlı strateji oyunlarında önemli komutlar vermekte kullanılabilen dört yönlü bir kontrolcüye dönüşüyor. Baş parmak ile kontrol edilen bu parça için iki farklı boy başlık veriliyor.
Böylece joystick’i parmak boyutuna göre ayarlamak mümkün oluyor. Ayrıca bu parça olmadan oyun oynamak isteyenler de joystick’i çıkarıp yuvayı bir kapakla örtebiliyor.
Ana tuşlar ve avuç içi desteği mıknatıslarla sabitleniyor. Bu özellik sayesinde bunları kolayca çıkarıp Chakram’ın iç kısmına rahatça erişmek mümkün oluyor. Ana tuşlardaki yaylı pivot mekanizması anahtarla arada gevşeklik olmasını önleyerek olabildiğince hızlı bir tepki sağlıyor
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Her iki yanı da dokulu olan fare, rahat tutulabilen ve kolay temizlenen ergonomik bir yüzeye sahip. Joystick, beş adet programlanabilir tuş ve tekerlek ile birlikte Chakram, ergonomik biçimi ve minimum sürtünme sağlayan Teflon ayakları sayesinde uzun oyun maratonlarında bile rahatça kullanılabiliyor.
Ön kenar boyunca uzanan ışık şeridi, tekerlekteki RGB LED’ler ve gövdedeki arka aydınlatmalı logonun tamamı ROG Armoury II yazılımıyla ayarlanabiliyor. Chakram tüm renk yelpazesiyle yedi farklı aydınlatma efektine sahip. ROG Aura Sync aracını kullanarak Chakram’ı Aura Sync uyumlu bileşenlere sahip bir bilgisayarla senkronize edebilmek de mümkün.
ROG Chakram, 2,4 GHz bağlantı modunda RGB LED’ler çalışırken 48 saate, LED’ler kapalıyken ise 79 saate kadar pil ömrü sunuyor. Pil bittiğinde de USB kablosu veya Qi uyumlu herhangi bir kablosuz şarj platformu ile Chakram’ı kullanmaya devam etmek mümkün.
USB 3.0 üzerinden bağlandığında 80 dakikada tamamen şarj olan fare, 15 dakikalık şarjla da 12 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Chakram, bağlantı olanağının düşük gecikmeden daha önemli olduğu anlarda ise Bluetooth üzerinden uyumlu cihazlara bağlanabiliyor. Bluetooth ile bağlantı sağlandığında RGB açıkken 53 saate, kapalıyken ise 100 saate kadar pil ömrü sunuluyor.