ASUS,14 inçlik ROG Zephyrus laptop’unu CES 2020’de tanıttı!

ASUS, 14 inçlik yeni Zephyrus serisi laptopunu CES 2020’de oyuncuların beğenisine sundu. Güçlü işlemcisi ve yüksek performans vadeden yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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CES fuarında bu sene teknoloji markaları tarafından bir çok yenilik tanıtılıyor. Her marka en iddialı olduğu ürünlerini CES fuarında son kullanıcının beğenisine sunuyor.

Bu markalardan biri de olan ASUS oyuncu bilgisayarı teknolojilerini geliştirdiği markası Republic of Gamers serisinde 14 inç bir model tasarlayarak yüksek performanslı cihaz kategorisinde yeni bir pencere açtığını duyurdu.

ASUS Zephyrus G14 (GA401): Daha kompakt kasa ve daha güçlü donanım

İlk kez yüksek performanslı 14 inç bir cihaz piyasaya sürdüklerinin altını çizen marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ultra ince oyun kategorisini, yeniden tanımlamadığımız bir süreçteyiz.”

En son örnek ise, güçlü işlemcileri ve yüksek performansı daha geniş kullanıcı kitlesi ile her yere taşınabilecek kadar kompakt olan yeni Zephyrus G14 modeli oldu.

15 inçlik alternatiflere göre çok daha küçük ROG Zephyrus G14’ün , geleneksel dizüstü bilgisayar çantalarına ve sırt çantalarına kolayca sığdığı belirtildi. Zephyrus G14’ün 17,9 mm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında olduğu edinilen diğer bilgiler arasında.

Kolay şarj olabilir yapı ve uzun pil ömrü!

Bugüne kadar üretilen cihazlarda yüksek performansın sınırlı pil ömrünü getirdiği vurgulanırken bu durumun yeni G14’de böyle olmadığı aktarıldı. Maksimum seviyede hareket özgürlüğü sağlamak için büyük adaptör taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırdıklarını aktaran ASUS, günlük kullanımda 10 saatten fazla pil ömrünün ve 65W Type- C uyumlu şarj etme yeteneğinin, G14’ü ekstra taşınabilir hale getirdiği belirtti.

Hem iş hem eğlence için üst düzey performans!

Yeni Zephyrus G14(GA401) ’ün donanım detayları ile ilgili marka tarafından yapılan açıklamanın bazı satır başları şu şekilde; “uyarlanabilir senkronizasyon teknolojisi yıllardır var olmakla birlikte, dünyanın ilk x86 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı gelişmiş güç verimliliğine sahip en yeni AMD Ryzen 4000 Serisi mobil işlemci bu cihazın ana gücünü oluşturuyor.

NVIDIA RTX grafikleri ile uyum içinde çalışan bu donanımı çift kanallarda 32 GB’a kadar çıkartılabilen DDR4-3200 RAM destekliyor ve cihazda 1 TB’a kadar kapasiteye sahip bir NVMe SSD ile depolama sorunu da en hızlı ve geniş bir şekilde çözülüyor. Donanım ile ilgili marka yetkilileri hem ağır yüklü işlerde hem de güncel tüm oyunlarda en yüksek performans talebine karşılık verebileceği de ekledi.