2025 Renault Master, tamamen yenilenmiş haliyle Türkiye’de görücüye çıkıyor. İleri teknoloji, artırılmış güvenlik ve elektrik gücü seçenekleri ile dikkat çeken yeni model, Avrupa’da gelecek yılın ikinci yarısında showroomlarda olacak.

13 yıl aradan sonra tamamen yenilenen Renault Master, ileri teknoloji, artırılmış güvenlik ve elektrik gücü seçeneği ile Türkiye’de de dikkat çekiyor. Ancak, başlangıçta Avustralya pazarına girmeyebilir.

Yeni Renault Master neler sunacak?

2025 Renault Master minibüsü ve kabin şasisi, gelecek yıl Eylül ayında Avrupa’daki ilk showroomlarda görücüye çıkacak. Fiyatı belli olmayan aracın, Türkiye pazarına geliş tarihi ise henüz netleşmedi. Bu yeni model, 2010’dan bu yana tamamen yenilenen ilk Master olup, yeni bir görünüm, elden geçirilmiş iç mekan, gelişmiş teknoloji ve dizel veya elektrik gücü seçenekleri sunuyor.

Yeni Renault Master, daha kısa motor kaputu, daha sığ ön cam açısı, yeni tasarımlı tampon, aynalar ve hava giriş kanalları ile dikkat çekiyor. Bu özellikler, dizel versiyonlarda yakıt tüketimi ve emisyonları azaltıyor. Elektrikli modelde ise enerji kullanımında %20’lik bir iyileşme sağlanıyor. Renault’nun medya materyallerinde yeni Master’dan ‘uçak’ olarak bahsediliyor ve önceki modele göre %20 daha küçük bir ön alana sahip olduğu belirtiliyor.

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Renault, Master’ın rüzgar tüneline sığamayacak kadar büyük olduğunu, dolayısıyla uçaklar için kullanılan bir rüzgar tünelinde testler gerçekleştirdiğini açıkladı. Yeni Master’ın öne çıkan tasarım özellikleri arasında C şekilli tam LED farlar, Renault’nun yeni logosu, yedi standart gövde rengi ve C şekilli arka lamba ekleri bulunuyor. Master, Avrupa’da 11 ila 22 metreküp alan sunan 20 van modeliyle satışa sunulacak. Kabin-şasi ve platform-kabin çeşitleri de farklı endüstriler için dönüşüm seçenekleri sunuyor.

Yeni modelin yük kapasitesi bazı versiyonlarda “dört tona kadar”, van modellerinde ise iki tona kadar olarak listeleniyor. L2 önden çekişli, L3 önden veya arkadan çekişli ve L4 arkadan çekişli versiyonları mevcut olup, şehir içi kullanımı kolaylaştırmak için dönüş çapı 1,5 metre kısaltılmış.

İç mekanda, Google Haritalar, Google Play uygulama mağazası ve Google Asistan ile entegre 10 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Kablosuz, indirilebilir Wi-Fi yazılım güncellemeleri ve geleneksel Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi destekleniyor. Ayrıca, sürücülerin aracı bulmasına, ışıkları yakmasına ve bakımı takip etmesine olanak tanıyan bir akıllı telefon yardımcı uygulaması da mevcut.

Kabinde 135 litre (önceki modele göre %25 artış) depolama alanı bulunuyor. Ön panelde, yan bardak tutucular, torpido gözü çekmeceleri, tavan yuvası ve kapılarda daha fazla saklama alanı mevcut. Ayrıca, USB-C şarj bağlantı noktaları, masaya katlanabilen orta koltuk, dizüstü bilgisayarlar için alan ve süspansiyonlu veya dönebilen kumaş koltuklar da yer alıyor.

Renault Master minibüsündeki dizel motorlar, modele bağlı olarak 77kW, 96kW, 110kW veya 125kW güç üretiyor ve altı ileri manuel veya dokuz ileri otomatik şanzımanlarla eşleştiriliyor. Yeni dizel motorlar, kilometre başına 39 grama kadar daha az CO2 üretiyor ve ortalama 100 kilometrede 1,5 litre daha az yakıt tüketiyor.

Elektrikli Renault Master, iddia edilen 410 km’den fazla sürüş menzili için 105kW/300Nm elektrik motoru ve 87kWh pil takımı kullanıyor. Van modellerinde 1625 kg’a kadar yük kapasitesi ve 2,5 tonluk çekme kapasitesi sunuluyor. 130kW DC hızlı şarj ile 30 dakikada 229 km menzile ulaşabiliyor veya 22kW AC ev şarjı ile dört saatten daha kısa sürede %10 ila %100 şarj edilebiliyor.

Renault, yeni Master’ın gelecekte bir hidrojen motorunu ve yakıt hücresini barındıracak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Ayrıca, küçük elektrikli cihazlara güç sağlamak veya elektriği şebekeye geri göndermek için yeni bir güç destekli dinamik fren kontrol sistemi ve elektrikli modellerde araçtan yüke ve araçtan şebekeye teknolojisi sunuyor.

Gelişmiş güvenlik teknolojisi paketi, trafik işareti tanıma sistemini içeriyor. Ancak sunulan 20 güvenlik özelliğinin tümü hakkında sınırlı ayrıntılar açıklandı.

2025 Renault Master, yenilikçi özellikleri, gelişmiş teknolojisi ve çeşitli motor seçenekleri ile Türkiye pazarında büyük bir ilgi görecek. Avrupa showroomlarına gelecek yılın ikinci yarısında girecek olan yeni Renault Master, Türkiye pazarına ne zaman gireceği ile ilgili detayları beklemekteyiz.