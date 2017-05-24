Yeni bir PC’ye sahip olmanız harika; zira bu mütevazi metal parçası size olağanüstü dünyaların kapısını açabilir. Lakin bilgisayarınızı verimle kullanılmak için bazı adımları atmanız şart.

Yeni bir PC ve yeni bir otomobil arasındaki benzerliklerin sayısı çok azdır. İkisi de keyif verici ve metalden oluşan şık cihazlardır ama benzerlikleri bu noktalarla sınırlıdır. Arabanızın keyfini çıkartmak için kontağı çevirip gaz pedalına basmanız yeterlidir. Oysa ki PC, ciddi bir ön hazırlık gerektirir. Elbette hemen anahtarı çevirmeyi tercih edebilirsiniz ama bu hamle, yakın gelecekte ciddi anlamda başınızı ağrıtabilir. O nedenle bazı noktaları gözden kaçırmamanızı öneriyoruz.

Windows güncellemelerini ivedilikle gerçekleştirin

İlk adımın en sıkıcı adım olduğunu kabul ediyoruz ama en önemli adımlardan da biri. Internet zararlılarından kaçınmak, kararsızlık sorunlarını daha başlamadan ortadan kaldırmak ve mavi ekran türü hatalarla karşılaşmamak istiyorsanız, güncellemelerden yararlanın. Windows 10 sahibiyseniz sırasıyla Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Güncelleştirmeleri kontrol edin sekmelerini ziyaret edin. Windows 8.1 işletim sistemi ile donatılmış bir PC kullanıyorsanız; Denetim Masası, Sistem ve Güvenlik, Windows Güncellemesi ve Güncelleştirmeleri kontrol edin seçeneklerinden faydalanın ve kurulumu başlatın. İşlemler biraz zaman alacak ve bol bol yeniden başlatmaya tanık olacaksınız ama inanın değer.

Sevdiğiniz internet tarayıcıyı kurun

İşletim sisteminin size sunduğu tarayıcıyı kullanmak zorunda değilsiniz. Zira söz konusu tarayıcıdan hoşlanmıyorsanız, internet deneyimi sizin için zulüm haline gelebilir. Herkes Edge’den veya Internet Explorer’dan hoşlanmak zorunda değil. Chrome, Opera ve Firefox gibi seçenekler de mevcut. Basit bir Google araması ile istediğiniz tarayıcıyı indirebilir ve internet deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz.

Bir güvenlik yazılımından yararlanın

Windows elbette Windows Defender ile birlikte geliyor. Windows Defender son derece yararlı bir yazılım ancak tek başına yüzde 100 yeterli olacağını söylemek doğru olmaz. Neyse ki piyasadaki pek çok ücretli veya ücretsiz yazılım mevcut. Güvenlik yazılımları, Windows Defender ile entegre çalışıp koruma seviyesini azami düzeye taşırlar. Ücretli ve tam kapsamlı bir anti-virus yazılımından faydalanmanızı öneririz ama bütçem yok derseniz AVG, Avast, MalwareBytes, Zone Alarm gibi yazılımların ücretsiz seçeneklerinden de faydalanabilirsiniz.

Çöpleri temizleyin!

Güvenlik tamam, sistem dengesi kuruldu ve sevdiğiniz internet tarayıcı karşınızda. Lakin yeni bir bilgisayarda bile bolca gereksiz dosya bulunabilir. Elbette sabit disk simgesinin üzerine sağ tuşla tıklayıp, “Genel” ve “Diski Temizle” yönteminden faydalanabilirsiniz ama biz size daha hızlı ve daha kapsamlı bir çözüm öneriyoruz: The PC Decrapifier. PC Decrapifier’ın ücretsiz sürümü mevcut ama isterseniz 5 ile 25 dolar arasındaki seçenekleri de tercih edebilirsiniz. Söz konusu yazılıma şu linkten ulaşmanız mümkün:

//www.pcdecrapifier.com/download

Kendi yansımanızı oluşturun

Gereksiz dosyalardan da kurtuldunuz. Ama işiniz henüz bitmedi. İşletim sistemlerinin çökme gibi kötü bir alışkanlığı var. Onu yeniden kurmanız gerekebilir. Dost canlısı Windows, düzgün çalışan işletim sisteminizi belirli aralıklarla yedekler fakat siz işinizi yine de sağlama alın ve bir klon yaratın. Bir klon ile sürücünüzün bir anlık kopyasını oluşturabilirsiniz. Güncellenmiş ve özelleştirilmiş bir klona sahip olmak sizi uzun sürecek “geri yükleme” zahmetinden kurtarabilir.

Macrium Reflect Free ve EaseUS Todo Backup biçilmiş kaftanlar. İki yazılım da ücretsiz ve elinizin altında bulunurlarsa ciddi fayda sağlayacaklarını emin olabilirsiniz. Yazılımları, şu linklerden indirebilirsiniz.

//www.macrium.com/reflectfree

//www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.htm

Opsiyonel

Artık tüm araçlara sahipsiniz fakat siz yine de, uygun bir anınızda donanım yazılımlarını güncelleyin. Özellikle ekran kartı güncellemelerinin ciddi bir performans artışı sağlayacağını söyleyebiliriz. Gerek AMD gerek NVIDIA size hatırlatmalarda bulunacaktır ancak bunu manuel olarak gerçekleştirmek de sorun yaratmaz.