Yeni Otomatik Pilotu ile Birlikte Tesla Daha Az Kazaya Karışıyor

Hükümet yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla’nın yeni otomatik pilot versiyonu ile beraber aracın kazaya karışma oranı %40 düştü.

Amerikan Otoyol ve Trafik Güvenliği Dairesi, Tesla’nın 2016 yılını Mayıs ayında karıştığı ölümcül kazaya dair raporunu yayınladı. Bu raporda yetkililer 2015 yılında şirketin yeni yayınladığı otomatik pilot ile beraber daha az kazaya karıştığını belirtti. Bu da yapay zekanın daha güvenli bir seçim olduğunu kanıtlar nitelikte.

Rapor şirketin 2014’ten bu yana sattığı bütün Model S ve Model Xlerden sağladığı verilerle hazırlandı. Yeni versiyon ile gelen autosteer özelliğinden sora kazalarda gözle görülür derecede bir düşüş gözlemleniyor. Yetkililer sürüş yardım sistemlerinin ve otomatik pilotun kazaları hatırı sayılır derecede engellediğini ancak bunun sürücünün dikkatini yoldan ayırmaması halinde olduğunu belirtti. Sürüş asistanı teknolojileri bir çok kaza çeşidinde ön plana çıkıyor ancak yine de önerilen sürücülerin istenmeyen bir durum halinde acil durum freninin devreye girmeye beklemeden bir şey yapması yönünde.