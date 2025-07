Bu videoda Nothing markasının ülkemizde 2025 yılı içerisinde yeni çıkarttığı ürünlerin fiyatlarını değerlendiriyoruz. Nothing bu ay içerisinde CMF ürünlerinden; CMF Phone (1) telefonu, CMF Buds 2A, CMF Buds 2, CMF Buds 2 Plus kulaklıklarını satışa çıkarttı. Nothih markası altında ise Phone (3a) Serisi’ni duyurdu. Amiral gemisi telefonu Phone (3) ve kulaklık olarak ise headphone (1) çok yakında satışta olacak.

