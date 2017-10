Switch yeni güncellemesi ile bir çok eksiğini kapatarak, kullanışlı yenilikleri beraberinde getiriyor.

Nintendo Switch versiyon 4.0.0 yazılım güncellemesi ile beraber kullanıcılarına, kullanıcı profillerini, kayıtlı oyun dosyalarını içeren verileri transfer etmeyi ve oyun videolarını kaydetme imkanı sunuyor. Fakat bu özelliklerin çoğu kullanıcılarını biraz sinirlendirebilecek seviyede kısıtlı özellikler. Bu özelliklere video kaydetme ile başlayacak olursak, özellik yalnızca The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS ve Splatoon 2 gibi oyunlarda çalışmakta. Özellik otomatik olarak oynanış sırasında 30 saniyelik bir video kaydederek, sistem albüm dosyalarında depoluyor. Daha sonrasında videoyu düzenleyebilir ve yalnızca Facebook veya Twitter üzerinden paylaşabilirsiniz, çünkü başka paylaşım seçenekleri bulunmamakta.

Veri transferine gelecek olursak, son Switch güncellemesine sahip bir kullanıcı orijinal verinin sahip olduğu cihazda ki verileri sildikten sonra yeni bir konsola verileri aktarabilme imkanına sahip. Bu özellik her ne kadar kullanışlı gibi gözükse de, veriyi dilediğiniz gibi yedekleyerek koruma altına alamadıktan sonra geniş bir avantaj sağladığı pek söylenemiyor.

Güncelleme ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz burada ki bağlantıyı izleyebilir ya da video kaydetme özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: