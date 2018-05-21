Yeni Nesil Noctua NF-A12x25 ve Redux Fanlar

Avusturya merkezli Noctua senelerce sessiz ve kaliteli soğutma ürünleriyla karşımıza çıktı. Firmanın beğenilen NF-A12 serisi kasa fanları aynı zamanda işlemci soğutucularıyla da geliyor. Bu fan ailesi kısa süre önce yenilendi ve firmanın geliştirdiği Sterrox LCP (likit kristal polimer) adlı özel malzemeye yer verir hale geldi.

Bunun farkı ısı değişimlerinde boyutunu koruyup kararlı durabilmesi. Böylece sadece 0.5 mm olan pervane ucuyla kasa mesafesi gibi hassas değerler aynen korunabiliyor.

NF-A12x25 PWM

Kullanma kılavuzu dışında montaj vidaları, lastikleri, su soğutma radyatörleri için tek parça lastik conta, 4-pin 30 cm uzatma kablosu, 4-pin Y kablosu ve LNA düşük ses adaptörü geliyor.

NF-A12 serisindeki PWM modelle 4-pin fişi olan ve hızı kontrol edilebilen fan geliyor. Motor kısmı epey geniş ve demirle güçlendirilmiş. Hız aralığı 450 – 2000 devir ama LNA filtreyle 1700 maks. En yüksek hızda 102.1 m3/saat basabiliyor.

Titreşim kesici contalar takılı gelen fanın en yüksek gürültüsü 22.6 dBA ve LNA filtre kullanılırsa 18.8 dBA aşılmıyor. 12V ile beslenen fanın en yüksek güç tüketimi sadece 1.68 Watt. Altı yıl garantili modelin fiyatı 29.9 Avro.

NF-A12x25 ULN

Aynı fanın ULN sürümü en düşük gürültüye odaklanıyor ve hızı PWM ile düzenlenemiyor. Kutudan çıkanlar benzer ama kablolar farklı. Molex – 3-pin adaptörü, ULNA hız kesme adaptörü, 3-pin 30 cm uzatma kablosu uygun görülmüş.

Hız kontrolü için PWM içermeyen modelin standart hızı 1200 devir ve ULNA filtresiyle 900 devire inip inanılmaz sessiz oluyor. Bu yüzden en yüksek hızda hava akımı 55.7 m3/saat ve ULNA filtre sonrasında 39.4 m3/saat.

Güç tüketimi sadece 0.6 Watt ile sınırlı kalan fanın en yüksek gürültüsü sadece 12.1 dBA ve duymak çok zor. ULNA filte sonrasında 7.6 dBA’e iniyor ve tamamen sessiz kalıyor. 29.9 Avro olan fanın 6 sene garantisi var.

NF-A12x25 FLX

Aynı serideki son model olan FLX versiyonuyla ULN modeliyle benzer aksesuarlar geliyor. Kılavuz, montaj setleri, Molex adaptörü, 30 cm uzatma kablosu, LNA ve ULNA hız kesme adaptörleri var.

Demirle güçlendirilmiş 120 x 120 mm boyutlu fanın 3-pin bağlantısı var. Hız standart 2000 devir ama LNA filtreyle 1700, ULNA filtreyle 1350 devire iniyor. Buna paralel hava akımı değerleri sırasıyla 102.1, 84.5 ve 64.5 m3/saat olmakta.



Güç tüketimi 1.68 Watt olan fanın en yüksek gürültüsü 22.6 dBA ama LNA filte sonrası 18.8 dBA ve ULNA filtre sonrası 14.2 dBA değerini aşmıyor. Hızı seçin ve daha sonra varlığını unutun! 6 sene garantili geliyor ve 29.9 Avro isteniyor.

NF-SFMA1

Elinizde 140 mm fana gerek duyan su soğutma radyatörü ve 120 mm fanlar varsa bu adaptör setiyle montaj yapabilirsiniz.

11.9 Avro fiyatla sunulan adaptörle birlikte kullanma kılavuzu ve sekiz montaj lastiği çıkıyor.

Kutudan iki adaptör birden çıkıyor ve su soğutma radyatörlerinin büyük kısmı kolayca istenen kıvama getirilebiliyor.

Montaj son derece kolay ve fanı adaptöre monte ettikten sonra dıştaki delikleri kullanarak montaj yapabilirsiniz.

NF-P12 redux Ailesi

Son olarak redux serisi uygun fiyatlı 120 mm fanlar bizlerle. Adından anlaşılacağı gibi NF-P12 fanların daha sade halleri.

Fanlarda gri gövdeyle fark belli ediliyor. Kutudan sadece fan ve dört standart çelik montaj vidası geliyor. Herhangi bir lüks yok. Versiyonlar:

NF-P12 redux-1700 PWM – 25.1 dBA – 120.2 m3/saat

NF-P12 redux-1300 PWM – 19.8 dBA – 92.3 m3/saat

NF-P12 redux-1300 – 19.8 dBA – 92.3 m3/saat

NF-P12 redux-900 – 12.6 dBA – 63.4 m3/saat

Hız değerleri ve PWM desteği olup olmaması kolayca anlaşılabiliyor. Tümü 13.9 Avro olan bu yeni modellerin standart modellere kıyasla yarı yarıya ucuz olması bazı kullanıcıların ilgisini çekebilir.