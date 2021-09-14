Tesla, camları silecekle değil lazerle temizlemeyi planlıyor!

Tesla bilindiği üzere birçok konuda otomotiv sektöründe dikkat çeken bir marka. Martı kanadı arka kapılar, devasa orta ekranlar, U şekilli direksiyon vs. gibi şeyleri standart araçlara uyguladı. Tabi bu saydıklarımı ilk yapan olmasa da geniş kitlelere yayılmasında büyük rolü var, onu ima etmek istedim aslında. Şimdi ise işi daha ileriye taşıyıp, “Bunun neyini değiştirebilirler ki?” dediğimiz bir konuya el atacak. Cam silecekleri!

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Otomobillerde kullanılan cam silecekleri neredeyse 1900’lü yılların başından beri bizlerle birlikte. O günlerde elle çalıştırılan silecekler, daha sonra emme manifoldu vakumuyla çalıştırıldı. Günümüzde ise bildiğimiz, elektrik gücüyle çalışır hale geldiler. Fakat ilk günden beri aynı şekilde, metal çubuk üzerindeki lastik şeridi şeklindeler. Kendi kendine gidebilen otomobilleri gördüğümüz şu günlerde bile hala aynı şekilde olmaları oldukça garip.

Tesla ise bugün, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi‘nden (USPTO) bu konu hakkındaki yeni patentini aldı. Bu patentte, lazer kullanılarak aracın cam yüzeylerinin kirlerden arındırılması üzerine kullanılacak sistem yer alıyor. Alınan patentin başlığı ise “Taşıtlarda ve Fotovoltaik Montajlarda Cam Yüzeylerde Biriken Kalıntıların Darbeli Lazerle Temizlenmesi” şeklinde. Açıklandığı üzere sistem, söz konusu yüzey üzerindeki kiri otomatik olarak algılayacak ve oldukça hassas bir seviyede darbeli bir lazer ışını patlatacak. Tabi bu bahsi geçen lazer gücü, camı geçip gidemeyecek şekilde olacak. Lazer gücünün hassaslığına dikkat çekilmesini, son yıllarda lazerle yapılan şovlar, ameliyatlar ve sanayi işlerine bakarak anlayabiliriz. Yani çok ince ayarsızlıklarda büyük sorunlarla karşılaşılabilir.

Bu patentte otomobil camları örnek gösterilse de başka yerlerde de kullanılabilir bir teknoloji aslında. Tesla’nın patent üzerinde yer verdiği arka plan yazısında, “Araçta bulunan bir kameranın lensinde yer alan kirler, görüntü almada hatalara neden olabilir.” şeklinde bir kısım da bulunuyor. Yani bu teknoloji, otonom araçların gelecekte daha güvenilir hale gelmesinde de büyük rol oynayabilir.

Ayrıca söz konusu patentin arka plan yazısının devamında, “Fotovoltaik paneller üzerindeki kir birikmeleri sebebiyle güneş panellerinin verimliliği azalabilir.” şeklinde bir kısım da var. Yani bu teknolojiyi otomobiller dışında evlerde, fabrikalarda ve güneş enerjisi kullanılan diğer her yerde kullanılabileceği iddia ediliyor.

Tesla’nın bu patent başvurusu günümüz için pek bir şey ifade etmiyor gibi görünebilir. Fakat gün geçtikçe güneş panelleri ve elektrik enerjisi, hayatımızın birçok alanında kendine yeni yerler buluyor. Belki de gelecekte Musk’a büyük minnettarlık besleyeceğiz.

Kaynak: Carscoops, USPTO