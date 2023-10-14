Şu sıralar bölgemizde yaşanan İsrail ve Filistin savaşı, bölge ülkelere de sıçramış durumda. Bu savaşın hem zaiyat hem de büyüklük açısından ikinci dünya savaşından sonraki en büyük savaş olduğu rapor ediliyor. Bu sürçte, bazı ülkeler ve şirketler de bir şekilde bu savaşa dahil oluyor. McDonald’s Türkiye Gazze halkına ve bölgedeki savaş mağdurlarına yardım eli uzatacağını açıkladı. Ancak bu yardım kararı, İsrail’deki McDonald’s’ın askerlere yardım etme kararıyla karıştırıldı. İşte bu iki farklı kararın perde arkası!



McDonald’s Türkiye Gazze Halkına Yardım Eli Uzatıyor!

Ortadoğu’da devam eden çatışmalar, dünya genelinde dikkat çekerken şirketler de bu duruma duyarlı yaklaşımlar sergiliyor. McDonald’s da bu şirketlerden biri ancak alınan iki zıt karar, kafa karışıklığına neden oldu.

McDonald’s Türkiye, Gazze’deki savaş mağdurlarına 1 milyon dolarlık insani yardım yapma kararı aldığını açıkladı. Şirket, bu yardım kararını kamuoyuyla paylaşırken, Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının bağımsız bir şekilde faaliyet gösterdiğini ve kendi kararlarını aldığını vurguladı. McDonald’s Türkiye, Gazze’deki savaş mağdurlarına destek vermek istediklerini belirterek, bu yardımın bir ticari faaliyet olmadığının altını çizdi.

Öte yandan, İsrail’deki McDonald’s’ın askerlere yardım etmesi ise farklı bir konuyu gündeme getirdi. İsrail’deki McDonald’s şubelerinin, kendi kararlarını bağımsız bir şekilde aldığı belirtilirken, bu iki farklı kararın McDonald’s çatı şirketiyle bir ilgisi olmadığı vurgulandı. McDonald’s Türkiye’nin Gazze’ye yardım kararı ile İsrail’deki McDonald’s’ın askerlere yardım etme kararı, lisans anlaşması dışında farklılık gösteren iki bağımsız işletme tarafından alınmış kararlar.

Dolayısıyla, bu iki zıt kararı aynı çatı altında değerlendirmemek gerektiği belirtiliyor. McDonald’s Türkiye’nin Gazze’ye yardım kararı, Gazze’deki savaş mağdurlarına insani destek sunma amacı taşırken, İsrail’deki McDonald’s’ın askerlere yardım etme kararı, bağımsız bir işletme kararı olarak değerlendiriliyor. McDonald’s Türkiye, savaş mağdurlarına insani yardım sunmaya devam edeceğini kamuoyuna bildirirken, her iki işletmenin de bağımsız kararlar aldığının altını çizdi.

McDonald’s Türkiye’nin konu hakkındaki açıklaması ise şöyle:

“McDonald’s Türkiye olarak, savaş mağduru Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım yapıyoruz. Türkiye’deki McDonald’s yerel bir işletmedir, tüm mülkiyeti ve işletmesi Katarlı Boheme Investment Şirketi tarafından denetlenmektedir. McDonald’s İsrail işletmesi ile McDonald’s Türkiye’nin faaliyetlerinin hiçbir bağlantısı yoktur. İsrail’deki McDonald’s, işletmemizden ayrı bir varlık olarak faaliyet gösterir. Dolayısıyla McDonald’s Türkiye’den bağımsız olarak kendi iş ve iletişim kararlarını alır.

Bizim Türkiye yolculuğumuz İstanbul’daki ilk McDonald’s restoranıyla 1986’da başladı ve o zamandan beri halkımızın kültürüyle iç içe olduk. Bugün Türkiye’de 7 bin 500 çalışanımız, 260 restoranımız ve yüzde 98’i yerel tedarikçilerimizden oluşan paydaşçılarımızla ulusal ekonomimize katma değer sağlamayı sürdürüyoruz. İstihdam olanaklarına, yerel iş ortaklıklarına katkıda bulunmaktan ve ekonomik büyümenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

McDonald’s Türkiye’nin tek amacının harika yemekler sunmak ve kusursuz hizmet vermek olan ticari bir kuruluş, yani bir restoran zinciri olduğunun altını çizmek isteriz. Hiçbir şekilde siyasi bir faaliyette bulunmuyoruz. Kendimizi yalnızca sevdiğiniz ve güvendiğiniz McDonald’s deneyimini sunmaya adadık. McDonald’s Türkiye ailesinin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye’ye hizmet etmeye ve ülkemizin başarısına katkı sunmaya devam edeceğiz. McDonald’s Türkiye olarak; başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağımızı kamuoyuna arz ederiz.

Saygılarımızla”

Umuyor ki masum insanlar bu savaştan daha çok etkilenmeden her şey sona erer ve bir an önce insanlığın yaraları sarılır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? McDonald’s Türkiye’nin bu adımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!