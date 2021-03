Yeni M1 MacBook Pro cihazları senenin ikinci yarısına ertelenebilir

Amazon, on birinci Fresh mağazasını açıyor. İlk mağazasını Ağustos ayında açan şirket, yüksek teknolojili bir mağaza olmasını planlıyor. Fresh mağazalarından 28 tane daha açmayı planlayan şirket, kısa sürede genişlemeyi de planlıyor. Açtığı Fresh mağazalarda , yüksek teknoloji ürünü Dash alışveriş arabaları yer alacak.

Amazon, Fresh marketleriyle genişliyor!

Geçtiğimiz Perşembe günü Amazon, on birinci Fresh marketini açtı. Şirket bu tarz bir alışveriş mağazasını Ağustos ayında, Los Angeles‘ta açmıştı. Amazon, bu tür mağazaları için en az 28 lokasyon daha planlıyor. Amazon’un planında henüz beş mağazayı onaylamak olsa da, ilerleme hızı bunun tam tersini gösteriyor.

Amazon’un Fresh mağazaları, şirketin büyüyen perakende mağaza koleksiyonunun yalnızca bir parçası. Şirket’in Whole Foods lokasyonlarından daha az lüks ve şirketin Go and Go Market lokasyonlarından daha büyük olmaları gerekiyor. ABD’de, Amazon’un kasiyersiz “Just Walk Out” teknolojisini kullanmıyorlar. Ancak şirket, bunu bir Fresh mağazasında test ettiğini söylüyor. Aynı zamanda Fresh mağazaları Dash isimli akıllı alışveriş arabalarına hala sahip.

Amazon, müşterilerin raflardan ne aldığını takip eden ve kasiyere gerek kalmadan otomatik olarak ödeme yapılabilen, “Dash Carts” isimli akıllı bir alışveriş arabası tasarladı. Şirket tarafından geliştirilen mekanizmada, alışveriş arabası sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde müşterilerin sepete ne attığını otomatik olarak kaydediyor ve alışveriş tutarını kullanıcının Amazon hesabına yansıtıyor. Amazon hesabına ve akıllı telefona sahip olan tüm müşteriler bu arabaları kullanabiliyor. Alışveriş arabasını kullanmaya başlamak için ise, cihazın üzerinde bulunan QR kodunu Amazon uygulamasında taratarak sepeti açmak gerekiyor. Ardından, market arabası Alexa ile senkronize ediliyor. Kullanıcı isterse daha önceden hazırladığı alışveriş listesini sepetine yükleyerek, daha fazla ürün almaktan kaçınabiliyor.

Hızlı genişlemeye rağmen, Amazon’un planları hala geleneksel perakendecilerin izini sürüyor. Aldi‘nin ABD’de sahip olduğu 2.000‘den fazla mağazaya ek olarak bu yıl ABD’de 100 mağaza daha açmayı planladığını belirtiyo.