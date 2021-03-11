Yeni M1 MacBook Pro cihazları senenin ikinci yarısına ertelenebilir

Görünüşe göre Apple firmasının yeni M1 işlemcili MacBook Pro model bilgisayarları 2021 yılının ikinci yarısında gelecekler. Bu da daha önceden planlanan takvimden biraz daha gecikmiş olacakları anlamına geliyor.

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Nikkel Asia tarafından gelen raporlara göre; Apple firması yeni M1 MacBook Pro laptoplarının dağıtım takviminde düzenlemeye gitti. Normalde yılın ikinci çeyreğinde geleceği tahmin edilen cihazlar; bu düzenlemeye göre yılın ikinci yarısına ertelendiler. Aynı zamanda her ne kadar bu bilgiler bir ertelemeye işaret etseler de, daha önceden Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından gelen bu yıl içerisinde iki bilgisayarı da göreceğimiz duyumlarını pekiştiriyor.

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Belirttiğimiz üzere firma yeni cihazlarında daha çok estetik ve port kısımlarında düzenlemeye gitmeyi planlıyor. Örneğin 2015’ten beri yerlerini USB-C ve Thunderbolt 3 girişlerine bırakan HDMI ve SD kart girişlerini yeni cihazlarda görmemiz olası. Bununla beraber firmanın yeni çiplerde düzenlemeye gitmesi de oldukça muhtemel. Hatta söylentilere göre M1X isimli yeni işlemci sekiz yüksek performans “Firestorm” çekirdeğinin yanında; dört tane de “Ice Storm” verim odaklı çekirdek barındıracak.

Ekran kartı alanında da önemli gelişmelere uğrayacak işlemcinin sızan test sonuçları; 16 çekirdekli ve 256 işlem üniteli ekran kartını ortaya çıkartıyor. Son olarak bu cihazların daha hızlı şarj imkanı verecek bağımsız MagSafe şarj istasyonunun dönüşü anlamına da geleceğinin konuşulduğunu not olarak düşelim.

Tabii ki bunların büyük çoğunluğu dedikodudan ibaret. Dolayısıyla göz önünde bulundurmakla beraber kesin olarak almamakta fayda var.