Samsung Tizen için yolun sonu göründü. Samsung, akıllı saatlerinde yıllardır kullandığı Tizen OS işletim sistemine olan desteğini 2025 yılı sonuna kadar tamamen sonlandırmayı planlıyor. Bu gelişme, Tizen OS’nin yerini Galaxy Watch 4 ile birlikte Wear OS tabanlı One UI Watch işletim sistemine bırakmasının ardından beklenen bir adımdı. Samsung Tizen için veda vakti.

İçindekiler Samsung Tizen OS Desteğini Sona Erdirmeye Hazırlanıyor

Samsung Tizen OS Desteğini Sona Erdirmeye Hazırlanıyor

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı bilgiye göre, Samsung, Tizen OS’nin kullanımının sona ereceğini resmi olarak duyurmaya başladı. Bu duyuru, Galaxy Store’dan Tizen OS destekli akıllı saatler için yeni içerik indirmelerinin engelleneceğini de içeriyor. Kullanıcılar, Galaxy Watch 3 ve daha eski modellerdeki saat yüzleri gibi satın alınan öğelerin artık indirilemeyeceğini belirtti.

2025 yılı sonuna kadar tüm Tizen OS destekli hizmetlerin durdurulacağı bildirildi. Samsung, bu tarihten sonra artık Tizen OS ile çalışan hiçbir akıllı saat satmayacak. Bu karar, Tizen OS’nin yerini alan ve daha gelişmiş özellikler sunan One UI Watch işletim sistemine geçişin bir parçası olarak görülüyor.

Samsung, Wear OS ile iş birliği yaparak akıllı saat performansını artırmayı hedeflemişti. Galaxy Watch 4 serisi ile başlayan bu yeni dönemde, kullanıcılar daha fazla işlevsellik ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi ile karşılaştı. One UI Watch, Samsung’un kendi kullanıcı arayüzü ile Google’ın Wear OS özelliklerini bir araya getirerek hem performans hem de kullanıcı memnuniyeti açısından önemli bir adım attı.

Samsung’un Tizen OS’ye desteği sonlandırma kararı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu geçiş süreci, kullanıcıların yeni teknolojilere daha hızlı adapte olmasını sağlarken, Samsung’un akıllı saat pazarında daha güçlü bir konum elde etmesine de yardımcı olacak. Bu değişikliklerin ardından, 2025 yılının sonuna kadar Tizen OS destekli tüm cihazlar tarih olacak ve yerini tamamen Wear OS tabanlı cihazlara bırakacak.

Sonuç olarak, Samsung Tizen desteğinin bitmesi, akıllı saat dünyasında önemli bir dönüm noktası olacak. Kullanıcılar, yeni ve gelişmiş özelliklerle donatılmış One UI Watch işletim sistemi ile daha fazla işlevsellik ve performans deneyimleyecekler. Bu geçiş, Samsung’un akıllı saat pazarında yenilikçi adımlar atmasına ve kullanıcıların beklentilerini karşılamasına olanak tanıyacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un bu adımı yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!