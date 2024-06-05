Geçtiğimiz günlerde sizle Apple iPad Air M2 özelliklerini sessizce güncellendi haberini paylaşmıştık. Apple, yeni iPad Air GPU sayısı ile ilgili karışıklığın farkına vardı ve gerçekten de tanıtımda söylendiğinin aksine 10 GPU çekirdekli M2 yerine sadece 9 GPU çekirdeğine sahip M2 işlemcisi kullanıldığını doğruladı. Buna rağmen Apple, yeni iPad Air performans iddialarının doğru olduğunu söyledi. Orijinal basın bülteni de gerçek çekirdek sayısını yansıtacak şekilde güncellendi. Apple açıklama yapmak zorunda kaldı.

Yeni iPad Air GPU Sayısı Güncellendi, Ama Apple Performans İddiasını Güncellemedi!

Apple, M2 yonga setlerine sahip iPad Air 11 (2024) ve iPad Air 13 (2024) modellerinin 2022’de duyurulan M1 iPad Air modellerinden önemli ölçüde daha hızlı olduğu iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Apple sitesinde yer alan “Apple tasarımı M2, önceki nesle göre yüzde 15 daha hızlı CPU’ya, yüzde 25 daha hızlı grafiklere ve yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliğine sahip” ifadesi, GPU sayısı azaltılmasına rağmen değiştirilmedi.

Apple’a göre, GPU sayısı değişmesine rağmen grafik performansındaki %25’lik artışla ilgili kısım doğru olmaya devam ediyor. iPad Air (2022) 8 çekirdekli GPU’ya sahip orijinal Apple M1 yonga setini kullanıyordu. M2 ilk duyurulduğunda, M2 GPU’sunun %35’e kadar daha hızlı olduğu iddia edilmişti.

Muhtemelen Apple burada 10 GPU çekirdeğine sahip M2 ile karşılaştırma sonuçlarını kullanıyor. 10 GPU çekirdekli versiyon MacBook’larda, Mac Mini’de, Vision Pro’da ve 2022’deki eski iPad Pro’larda bulunabiliyor. Ancak bu cihazlardan bazıları isteğe bağlı olarak daha zayıf 8 çekirdekli versiyonla da alınabiliyor.

9 çekirdekli GPU’ya sahip Apple M2 ise ilk defa yeni iPad Air modellerinde yer alıyor. iPad Air GPU sayısı ile bu açıdan bir ilk teşkil ediyor. iPad Air GPU sayısı Apple için bir ilk olsa da, bu modelde bir çekirdeği devre dışı bırakılmış 10 çekirdeli GPU’ya sahip Apple M2 yonga seti kullanıldığına dair spekülasyonlar yapılıyor.

Apple M2 iPad Air GPU Sayısı Hakkında Açıklama Yaptı

Apple’ın iddialarına göre GPU çekirdek sayısı hatasına rağmen iPad Air (2024) hakkındaki performans iddiaları doğru. Bir Apple sözcüsü yeni iPad Air’in performansı hakkında şunları söyledi:

“Daha hızlı bellek bant genişliği ile birleştiğinde yeni iPad Air, çok çeşitli üretkenlik ve yaratıcılık görevlerinde M1’li önceki iPad Air’den yaklaşık yüzde 50 daha hızlı. Ayrıca A14 Bionic’li iPad Air ile karşılaştırıldığında yeni iPad Air 3 kata kadar daha hızlı performans sunuyor.”

Bildirilen çekirdek sayısındaki hata pek de kabul edilebilir bir şey değil. Ancak en azından yeni iPad Air yanıltıcı performans iddialarıyla satılmadı diyebiliriz. Apple böylesine basit bir hata yapacak firma değil. Ancak görüyoruz ki, devler bile hata yaparmış.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad Air özellikleri için yapılan bu güncelleme ne anlama geliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!